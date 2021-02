Parolen Die SVP Nidwalden sagt dreimal Ja zu den eidgenössischen Vorlagen Die Nidwaldner Sektion der Volkspartei hat digital die Parolen zu den eidgenössischen Vorlagen gefasst. Nicht bei jedem Thema war man sich einig. Das Ja zum E-ID-Gesetz fiel extrem knapp aus. 14.02.2021, 15.14 Uhr

(AH) Die SVP Nidwalden hat am Mittwoch, 10. Februar, an ihrer Online-Parolenfassung die drei eidgenössischen Vorlagen debattiert. Die Mitglieder empfehlen dreimal ein Ja in die Urne zu legen. Entschieden wird am 7. März über das Verhüllungsverbot, das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) und das Freihandelsabkommen mit Indonesien.