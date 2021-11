Die Mitte Ennetmoos tritt mit drei Gemeinderäten an

Parteiversammlung Mitte Ennetmoos tritt mit Dreierkandidatur an Die Ortspartei nominiert drei Mitglieder des Gemeinderates für die Landratswahlen. Philipp Unterschütz 20.11.2021, 10.41 Uhr

An der Parteiversammlung am Martinitag genehmigten die Mitglieder der Mitte Ennetmoos die neuen Statuten, die sich vor allem durch den Namenswechsel ergaben und in der die Personalkommission gestrichen wurde. Im Vorstand wurden Valérie Progin und Wendelin Waser bestätigt sowie Peter Liem neu gewählt. Valérie Progin wurde mit viel Applaus als Präsidentin bestätigt.