Nidwaldner erobert Skipisten im Behindertensport – der bemerkenswerte Neustart von Pascal Christen Mit Optimismus und Neugier fährt 28-Jährige bereits bei den besten 30 im Riesenslalom. Die Paralympics in Peking 2022 sind ein Fernziel des Dallenwilers. Ruedi Wechsler 05.05.2020, 17.00 Uhr

Pascal Christen bestritt schon als Knirps die ersten regionalen Skirennen und im zarten Alter von zehn Jahren wechselte er zum Unihockey nach Buochs. Dann folgte eine intensive Zeit auf dem Mountainbike und Rennvelo. «Ich sass jeden Tag auf dem Zweirad oder verbrachte viel Zeit im Fitnesscenter», schaut der Dallenwiler zurück.

2016 geschah der folgenschwere Unfall im Mountainbike-Mekka Whistler in Kanada. Nach der fünfmonatigen Reha im Paraplegiker-Zentrum Nottwil spürte der ausgebildete Grafiker, dass er den Sport mehr denn je braucht. Er wollte diese neue Chance im Behindertensport nützen. Pascal kaufte sich ein Handbike und sass schon bald sechs Mal pro Woche auf dem Bike, hier bei Beckenried:

Bild: pascalchristen.ski

«Ich realisierte, dass der Sport zu mir gehört und das Skifahren kam immer näher», erzählt der 28-Jährige. Das Angebot im Schweizer Behindertensport sei vielfältig und erleichtere den Einstieg enorm. Hier ist Pascal Christen auf der Piste in St. Moritz zu sehen:

Bild: pascalchristen.ski

Bereits bei den besten 30 im Riesenslalom

Seit gut zwei Jahren ist er mit dem Swiss-Paralympic-Skiteam im Monoskibob unterwegs. Diesen Monat gelang ihm der Aufstieg ins A-Kader. In der letzten Saison bestritt Christen mehrere Europacup-Rennen und erscheint in der Weltrangliste im Riesenslalom bereits in den Top-30.

Der Paraplegiker erzählt von seinen Saisonhighlights: «Ich habe in dieser Saison viel gesehen und erlebt. Zudem blieb ich unverletzt. Das Spitzenergebnis mit dem siebten Platz in Pitztal, gespickt mit vielen Weltcupfahrern, gab mir viel Vertrauen. Dazu kamen einige Podestplätze im Europacup.» Die ersten Weltcup-Einsätze diesen Frühling in Skandinavien blieben ihm wegen der Coronapandemie verwehrt.

Der durchtrainierte Sportler fühlt sich im Paralympic-Ski­team wohl und extrem glücklich. Seine Stärken sind Optimismus, Neugier, Ehrgeiz und Kreativität. Auch mit dem Monoskibob sei Kreativität gefragt. Pascal Christen hat die Saisonvorbereitung bereits begonnen. Das physische Training findet zu Hause statt. Mit seinem Handbike radelt Christen vom Wohnort Kriens um den Sempacher- oder um den Sarnersee.

Pascal Christen an seinem Wohnort in Kriens. Bild: Ruedi Wechsler (21. April 2020)

Der Klimawandel beschäftigt ihn: «Als Sportler verhalte ich mich nicht gerade ökologisch.» Jedes Jahr würden ihm die Auswirkungen des Klimawandels in Saas Fee beim Gletschertraining vor Augen geführt.

Das sagt Pascal Christen zu: Familie: Sehr wichtig für mich. Es ist traurig, dass ich erst durch den Unfall zu dieser Erkenntnis gelangt bin.

Kanada: Meine Traum-Bike-Destination. Es besteht absolut kein Groll trotz des Unfalls.

Nottwil: Ein grandioses Zentrum. Ich lernte in fünf Monaten ein neues Leben in allen Bereichen kennen.

Marco Odermatt: Inspiration für mich. Wahnsinniges Talent.

Monoskibob: Freiheit.

Swiss Paralympic-Ski-Team: Ich bin stolz, in diesem Team sein zu dürfen. Es hat mir den Weg zum Spitzensport geebnet.



«Der Rollstuhl stellt für mich im Alltag kein Problem dar. Die Schwierigkeit des Verhinderns von Druckstellen und das Blasen- und Darmmanagement sind die grössten Hindernisse als irgendwelche physischen Barrieren.» Dabei hilft ihm sein sportlicher Körper, was auch für die Psyche sehr wichtig sei.

Pascal Christen zuhause in Kriens. Bild: Ruedi Wechsler (21. April 2020)

Weltmeisterschaft ist ein Saisonziel

Nach der Coronakrise wünscht sich der Nidwaldner ein erhöhtes Sozialbewusstsein der Gesellschaft. Er hofft, dass die Lohnschere sich nicht noch weiter öffnet. Die Krise habe deutlich gezeigt, dass es wichtige und weniger wichtige Berufe gebe. Leider bestimme der Kapitalismus unser System. Realistisch betrachtet werde sich in diesem Bereich nicht viel ändern.

Für die nächste Saison hat der Spitzensportler konkrete Ziele: «Das sind die ersten Weltcup-Einsätze und die Teilnahme an der WM in Lillehammer. Ein Fernziel sind die Paralympics in Peking 2022.» Finanziell kann er noch nicht vom Sport alleine leben. Der Student absolviert an der Hochschule Rapperswil ein Studium in Human Computer Interaction Design. «Für mich ist das Skifahren ein Investment. Klappt es nicht mit dem Sport, öffnet es mir Türen in diversen Bereichen. Nach dem Studium habe ich bestimmt einen Job.» Grosse Dankbarkeit signalisiert der sympathische Athlet gegenüber seinen Sponsoren und dem 100er-Club.