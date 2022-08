Er war 22 Jahre Leiter der Nidwaldner Fachstelle Naturschutz

Pensionierung «Wir sagten den Bauern nie, wie sie Landwirtschaft zu betreiben haben»: Wie sich ein Obwaldner um Nidwaldens Natur kümmerte Felix Omlin war 22 Jahre lang Leiter der Nidwaldner Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz. Dank ihm wurden viele Naturschutzziele erreicht. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Schwer zu sagen, wie viele hundert Verträge Felix Omlin als Leiter der kantonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftschutz zu Gunsten einer intakten Nidwaldner Naturlandschaft von den Baudirektoren unterzeichnen liess. Oder: Wie viele allseits befriedigende Kompromisse in seiner Amtszeit – etwa mit Landwirten – abgeschlossen worden sind. Sicher ist: Der Voralpenkanton Nidwalden darf auf seine Moore, Trockenwiesen und Auen stolz sein. Nicht zuletzt dank Omlins langjähriger, gezielter Arbeit.

Nach 22 Jahren geht Felix Omlin in Pension. Noch türmen sich in seinem Büro Pläne und Arbeiten. Bild: Romano Cuonz (Stans, 16. August 2022)

Als die NZZ 2019 unter dem Titel «Bedrohter Naturschutz» den Schweizer Kantonen für die Umsetzung des Biotopschutzes Noten erteilte, lag Nidwalden landesweit auf dem zweiten Platz. Dies mit einer gut 90-prozentigen Umsetzung. Wenn der 65-jährige Felix Omlin nun per Ende August in Pension geht, darf er mit Befriedigung auf sein Werk zurückblicken. Während viele andere Kantone mit dem Umsetzen von Schutzmassnahmen und Unterhaltsarbeiten im Verzug sind, hat Nidwalden schon heute viele bedeutende, artenreiche Lebensräume unter seine Obhut genommen. Aber der Klimawandel hat auch hier für Probleme und einige Lücken gesorgt.

Eigentlich ist Felix Omlin ein Obwaldner. Geboren wurde er 1957 in Sachseln, wo er aufwuchs und zur Schule ging. Nach dem Gymnasium machte er eine Ausbildung zum Landschaftsarchitekten HTL in Rapperswil. Seine ersten Stellen als Umweltbeauftragter hatte er bei der Gemeinde Littau LU und im Kanton Zug. «Als kurz vor der Jahrhundertwende eine Stelle in Nidwalden frei wurde, zögerte ich nicht, mich zu bewerben», sagt Omlin. Bereut habe er es nie. «In Nidwalden herrschte in der Politik eine gute Stimmung für die Umwelt», hält der langjährige Amtsinhaber fest. «Wir hatten wenig Probleme bei der Umsetzung unserer Anliegen.»

Verträge abzuschliessen, war nicht immer einfach

Als Felix Omlin seine Arbeit aufnahm, ging es vorerst darum, mit Landwirten für Land in trockenen Steillagen Ausmagerungs- und Schnittzeitpunktverträge auszuhandeln. «Damals besassen nur wenige Bauern ein Hintergrundwissen in Sachen Ökologie.» Es sei nicht einfach gewesen, mit ihnen Verträge über Ökoflächen abzuschliessen, so Omlin.

«Die Bundesbestimmungen in den Direktzahlungsverträgen passten vielen nicht. Einige zogen gar nach Bern, um Bundesrat und Parlament klarzumachen, dass für sie Ökoflächen nicht in Frage kämen.»

Vor allem mit dem Zeitpunkt des Schnittes für ihre Bepflanzung glaubten viele nicht leben zu können. Doch in Bern blitzten die Landwirte ab. Jetzt lag es am Kanton, für Härtefälle flexible Lösungen zu finden. «Wir fertigten Spezialverträge an, damit sie dort, wo es Sinn machte, früher mähen durften», erzählt Omlin. Nidwalden war damals beim modernen Geo-Informatik-System führend. So gelang es, «klimatisch gerechte» Pläne der zulässigen Flächen anzufertigen.

«Wir sagten den Bauern nie, wie sie Landwirtschaft zu betreiben haben. Wenn man vernünftige Argumente vorbrachte, schwand ihr Widerstand.»

Fazit: Das Amt schaffte es, dass sowohl der Bund als auch die lokalen Bauern den Verträgen zustimmten.

Zu Omlins Zeit hatte die Fachstelle noch viele andere, teils knifflige Aufgaben zu bewältigen: Es ging darum, die wertvollen Trockenwiesen und Weiden zu schützen. Zwar durften die Bauern sie nutzen, Düngen oder Aufforsten aber kam nicht mehr in Frage. Die Betonwanne des Bürgenberggrabens wurde auf rund 800 Metern beseitigt. Der Bach wurde renaturiert, damit Flora und Fauna wieder aufleben konnten. Für Pilatus und Vierwaldstättersee wurden Schutzziele des Bundesamts für Landschaft eng auf Nidwaldner Gegebenheiten abgestimmt. «Später übernahm der Bund unsere Arbeit als Pilot», freut sich Omlin noch heute. Am Pilatus stellte man wertvolle Moorgebiete wieder her, indem frühere Drainagen beseitigt wurden. Am Mueterschwandenberg gewährte man den Bauern professionelle Hilfe beim Fällen von Problembäumen in Hecken.

Zahllose Sitzungen zum Bürgenstock-Resort

In Sachen Landschaftsschutz Mal für Mal intervenieren musste die Nidwaldner Fachstelle, als eine neue Trägerschaft aus Katar das Bürgenstock-Resort realisieren wollte. «In den ersten Jahren hatten wir jede Woche eine Sitzung mit den Bauherrenvertretern.» Damit sich die geplanten Grossbauten in die Landschaft eingliederten und die Schutzziele des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingehalten wurden, brauchte es zahlreiche Kompromisse.

«Ich musste am Schluss einen Meter zurückstehen», sinniert Omlin. Obwohl nicht alles so herausgekommen sei, wie man es sich als Naturschützer vorgestellt habe, könne er heute dazu stehen.

«Im Vergleich mit andern Grossbauten darf sich der Bürgenstock sehen lassen.»

Wenn Felix Omlin über seine Arbeit nachdenkt, während der er mit Generationen von Nidwaldner Ratsherren zusammengearbeitet hat, bilanziert er: «In der Landschaft gibt es immer wieder Veränderungen, aber diese sollten langsam passieren. Stets so, dass Politiker und Volk sie noch mittragen können.»

Moritz Wernli heisst der Nachfolger Bild: Romano Cuonz (Stans, 16. August 2022) Der Nachfolger von Felix Omlin als Leiter der Nidwaldner Fachstelle für Natur und Landschaftsschutz heisst Moritz Wernli. Der Luzerner ist 30 Jahre alt und wird die 80-Prozent-Stelle im September antreten. Wernli hat, genau wie sein Vorgänger, an der Hochschule Rapperswil Landschaftsarchitektur studiert und besitzt ein CAS-Zertifikat für Gewässerrenaturierungen. Sportklettern und Gleitschirmfliegen wie auch Bergsteigen und Skitouren gehören zu seinen Leidenschaften. (cuo)

