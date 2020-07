Per Postweg: Neun HSLU-Absolvierende aus den Kantonen Ob- und Nidwalden erhalten Diplome 130 HSLU-Abgängerinnen und -Abgänger des Departements Informatik haben kürzlich ihre Bachelor- und Masterdiplome erhalten. Auch Alumni aus den Kantonen Ob- und Nidwalden dürfen sich freuen. Auf die offiziellen Feierlichkeiten müssen sie aber noch warten. 21.07.2020, 15.28 Uhr

(stp) Insgesamt 72 Frauen und Männer haben dieses Jahr ihren Bachelor in Informatik abgeschlossen, 49 weitere in Wirtschaftsinformatik. Je acht Alumni haben einen Abschluss in Digital Ideation sowie einen Master in Informatik. Ein Student hat einen Master in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Die Zahlen stammen aus einer Mitteilung der Hochschule Luzern (HSLU). Einige Abgängerinnen und Abgänger stammen aus den Kantonen Ob- und Nidwalden. Diese heissen: