Mit einer geglückten Wasserung startet das Wasserflugzeug-Meeting in Hergiswil Am Freitag fand in Hergiswil der Auftakt zum Seaplane-Meeting statt. Mit einer gelungenen Landung eines Wasserflugzeuges im Seebecken startete der Anlass. 04.09.2020, 22.52 Uhr

Erster Start des zweiplätzigen Wasserflugzeuges Piper Pa 18 Super Cub am Freitagvormittag im Hergiswiler Seebecken im Rahmen des Seaplane-Meetings 2020. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 4. September 2020)

(rh) Kurz vor zehn Uhr am Freitag traf Pilot Heinz Wyss mit dem Wasserflugzeug Piper Pa 18 Super Cub in Hergiswil ein. Er war eine knappe halbe Stunde vorher auf dem Flugplatz Langenthal-Bleienbach gestartet. Seine Landung beziehungsweise Wasserung im Hergiswiler Seebecken war der Auftakt zum dreitägigen Seaplane-Meeting 2020. Es findet beim Seehotel Pilatus als «Hans-Fuchs-Memorial» statt. Organisiert wird das Treffen von der Seaplane Pilots Association Switzerland (SPAS), einer Vereinigung zur Förderung der Wasserfliegerei in der Schweiz.