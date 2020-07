Petra Schwarzenberger startet als Beizerin im «Rössli» in Stalden Die neue Gastgeberin ist froh, dass es endlich losgehen kann. Zudem hat das «Rössli» einen neuen Küchenchef und die Gartenwirtschaft wurde aufgefrischt. 21.07.2020, 18.12 Uhr

Das Restaurant Rössli in der Schwendi. Bild: PD

(stp) Seit kurzem hat das Restaurant Rössli in Stalden wieder geöffnet. Gleichzeitig hat der einzige Gastrobetrieb in der Schwendi mit Petra Schwarzenberger eine neue Beizerin und mit dem Krienser Patrik Berneken einen neuen Küchenchef. Wie aus einer Mitteilung der Korporation Schwendi hervorgeht, konnte so der Eröffnungsapéro am 8. Juli erfreulich über die Bühne gehen.