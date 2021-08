So gehen Veranstalter mit der unsicheren Corona-Lage um

PLANUNGSUNSICHERHEIT So gehen Veranstalter in Nid- und Obwalden mit der unsicheren Lage um Für Veranstalter ist es schwierig, zu planen, da die Coronamassnahmen wieder ändern könnten. Die Leute sind noch verhalten, was Ticketvorverkäufe anbelangt. Florian Pfister 01.08.2021, 13.39 Uhr

Die aktuellen Massnahmen erlauben es, Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat mit bis zu 1000 Personen durchzuführen. Dabei gilt jedoch eine Sitzpflicht. Ansonsten gilt, dass draussen maximal 500 und drinnen maximal 250 Personen erlaubt sind. Allerdings steigen die Coronazahlen seit einigen Wochen wieder stetig an. Für die Veranstaltungsbranche ist es weiterhin schwierig, zu planen.

Das Humorfestival Stans Lacht hat Mühe, die Tickets im Vorverkauf abzusetzen. Es ist nicht klar, ob der Saal wie hier im Jahr 2019 gefüllt werden kann. Bild: PD

«Die Voraussetzungen können, wie wir mittlerweile wissen, immer wieder ändern», sagt Albi Christen, künstlerischer Leiter von Stans Lacht. «Dennoch gibt es Leute, die von uns erwarten, jetzt schon sagen zu können, wie denn die Massnahmen im September ausschauen.» Dabei nehmen die Veranstalter von Stans Lacht das Risiko auf sich. Sollten die Aufführungen aufgrund von Coronamassnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden können, verschieben die Organisatoren den Event und die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Muss eine Show abgesagt werden, erhalten die Ticketkäufer ihr Geld zurück.



Verschiebungen bedeuten Arbeit für nichts

Stans Lacht konnte in diesem Sommer einzelne Veranstaltungen an der frischen Luft im Sarner Seefeld durchführen. Mike Müller und das Comedy-Duo Oropax waren zu Gast. Das eigentliche Humorfestival findet vom 15. bis 19. September statt. «Wir bleiben zuversichtlich», sagt Albi Christen. Bei einer Verschiebung sei der Schaden wesentlich geringer als bei einer Absage. Das sei jedoch jedes Mal mit dem Risiko verbunden, dass ihre Arbeit für nichts war. Auch die Kosten, welche durch das Ticketingsystem entstehen, nehmen die Veranstalter von Stans Lacht auf sich. «Ob der Schaden vom Kanton entschädigt wird, lässt sich jeweils erst im Nachhinein, nach der Gesuchstellung sagen, und wenn, dann nur zu 80 Prozent», sagt Albi Christen.



Die Vorverkaufszahlen schauen noch nicht rosig aus. «Trotz unserer Zuversicht und der ‹Geld-zurück-Garantie› bleiben die Ticketkäufer zurückhaltend», sagt Albi Christen. Der Vorverkauf läuft nun bereits seit eineinhalb Jahren, da Stans Lacht im Jahr 2020 nicht stattfand, das Programm jedoch übernommen werden konnte. «Seit Beginn der Pandemie werden nur tropfenweise Tickets gekauft», sagt Albi Christen. «Der Mensch ist kurzfristiger unterwegs als vorher und kauft jetzt noch kein Billett für eine Show im September.» Noch müssten viele Tickets verkauft werden, damit das Humorfestival schwarze Zahlen schreibt. «Wir hoffen, die Vorverkaufszahlen sind die einzigen Zahlen, die nach den Sommerferien steigen», so Albi Christen.

Auch die Märli-Biini sieht ein grosses Risiko

Die Märli-Biini führt ab dem 25. September das Märchen «Kalif Storch» von Wilhelm Hauff auf. Durch die steigenden Zahlen ist durchaus ein grosses Risiko vorhanden, sagt Präsident Dave Leuthold. «Die Ausgaben sind zum jetzigen Zeitpunkt praktisch vollumfanglich getätigt und niemand weiss, wohin sich das entwickeln wird.» Im schlimmsten Fall müsse die Produktion abgesagt werden und die Märli-Biini bleibe auf den Ausgaben sitzen. «Trotzdem fanden wir es richtig, die Produktion anzustossen und dieses Risiko einzugehen», so Dave Leuthold.

Der Vorverkauf beginnt am 20. August. Dave Leuthold erwartet gezwungenermassen eine deutlich tiefere Zahl an verkauften Tickets. «Zum einen müssen wir jetzt den Vorverkauf planen und von den jetzt geltenden Bestimmungen ausgehen, welche eine maximale Besucherzahl vorgeben.» Zum anderen werde zum Vorverkaufsstart hin die Verunsicherung bei den Besuchern gross sein.

Alternative ist ein grosser Erfolg

Das Nid- und Obwaldner Musikfestival Muisiglanzgmeind musste in diesem Jahr zum zweiten Mal verschoben werden. Mit der Muisigterrasse «s'Niederderfli» haben die Veranstalter eine Alternative gefunden, die sich bis anhin gelohnt hat. Beim Getränkemark Lussi in Stans hat das OK einen Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, Verpflegung und Livemusik erstellt, der jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet ist. «Wir sind sehr gut gestartet», sagt OK-Mitglied Flavio Odermatt. Einzig das Wetter habe bisher nicht immer mitgemacht. «Da das Niederderfli noch ein paar Wochen bestehen bleibt, hoffen wir, dass wir doch noch etwas vom Sommer haben werden.»

Das Alternativkonzept der Muisigterrasse «s'Niederderfli» beim Getränke Lussi in Stans kommt an. Bild: PD/Tino Scherer

Doch auch an den regnerischen Tagen seien die Leute gekommen. Der gedeckte Bereich sei auch dann fast immer voll gewesen. «Das macht viel Spass», sagt Flavio Odermatt. «Wir erhalten ein super Feedback von Leuten aus jeder Altersklasse. Sie sind froh, dass wieder etwas läuft im Dorf.» Er ist überzeugt: «Wir haben einen Nerv getroffen, das Bedürfnis ist da.»

Das UrRock-Festival in Sarnen findet im November definitiv statt (wir berichteten). Dort wird der Eintritt nur mit einem Covid-Zertifikat gewährt. Die Organisatoren mussten sich überlegen, ob sie das Festival überhaupt planen und durchführen wollen. Für die Organisatoren ist klar: Wenn es eine Zutrittsbeschränkung auf unter 1000 Personen geben würde, würden sie die Veranstaltungen absagen.