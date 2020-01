Pneukran kippt bei Beckenried in Vierwaldstättersee Am Mittwochmorgen ist in Beckenried ein Pneukran in den Vierwaldstättersee gesunken. Es wurde eine Ölsperre errichtet. 15.01.2020, 12.02 Uhr

(rem)

Passiert ist der Unfall am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr an der Rütenenstrasse in Beckenried. Ein Pneukran, der sich auf einer Naue befand und eine Trafostation vom Land aufs Schiff verladen wollte, kippte aus bisher ungeklärten Gründen und sank in den Vierwaldstättersee:

Bild: Kantonspolizei Nidwalden (Beckenried, 15. Januar 2020)

Der Führer des Pneukrans konnte sich rechtzeitig aus der Kabine auf die Naue retten. Drei weitere Personen, die beim Verladen der Trafostation behilflich waren, brachten sich mit einem Sprung in den Vierwaldstättersee in Sicherheit und konnten selbständig ans Ufer schwimmen. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befindet sich der Pneukran und die Trafostation in rund 30 Metern Tiefe im Wasser. Es seien geringe Flüssigkeiten des Pneukrans im Uferbereich ausgelaufen, teilt die Kantonspolizei Nidwalden mit. Die Stützpunktfeuerwehr Stans sowie die Ortsfeuerwehren Beckenried und Stansstad errichteten eine Ölsperre. Spezialisten des Amtes für Umwelt des Kantons Nidwalden, der Wasserpolizei Luzern und Bergungskräfte sind gemeinsam mit der Kantonspolizei Nidwalden vor Ort und klären nun ab, wie der Kran aus dem Wasser geborgen werden kann.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden

Die Unfallstelle in Beckenried: