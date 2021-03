Stans Der gebürtige Berner und Wahl-Stanser Christian Graf bittet seine Mitbürger vors Mikrofon – im Podcast Sport- und Eventmoderator Christian Graf kann coronabedingt seinen Beruf aktuell nicht ausüben. Das brachte den Wahl-Stanser auf eine spezielle Idee: «Stans chund z'Wort». Matthias Piazza 05.03.2021, 17.00 Uhr

Sport- und Eventmoderator Christian Graf jongliert auch als Podcast-Produzent mit Worten. Bild: Emanuel Wallimann (Stans, 10. Februar 2021)

In der sechsten Folge landet der Stein in der Küche oder besser gesagt in der Küchenmanufaktur von Rico Rinderknecht – das heisst im übertragenen Sinne. Christian Graf lässt in seinem gut 30-minütigen Podcast den Stanser Unternehmer zu Wort kommen. Es geht um Prozessingenieure, Führungsgrundsätze, existenzielle Fragen, visionäre Gedanken und Nudelsuppe. Rico Rinderknecht erzählt auch, wie alles begann, wie sein Grossvater das Unternehmen 1945 gründete, mit einem Darlehen von seiner Freundin und späteren Ehefrau, einer Kellnerin.

In früheren Folgen waren unter anderem die Gebrüder Kuster, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei und Stanserhornbahn-Direktor Jürg Balsiger, Gast in diesen Podcasts. Sie durften jeweils den Stein in den Garten desjenigen werfen, der ihrer Meinung nach als nächstes interviewt werden sollte.

Podcast war für ihn Neuland

Die Idee kam Christian Graf aus der Not heraus. «Seit 15 Jahren verdiene ich mein Geld mit Moderationen bei Sport- und Firmenanlässen, Ehrungen und Galas in der ganzen Schweiz. Wegen der Coronapandemie ist mein Job von der Landkarte verschwunden», erzählt der 45-jährige gebürtige Stadtberner. Was also tun? Wieder als Sportlehrer in einer Schule arbeiten? Er entschied sich für einen anderen Weg, begann einerseits wieder als selbstständiger Schneesportlehrer zu arbeiten. Andererseits kam ihm die Idee, die Krise als Chance zu nutzen und Neuland zu betreten.

Ein Podcast über Stanser und Stanserinnen. Für ihn naheliegend. «Stans ist ein Ort, wo ich mich 100 Prozent wohl fühle. Und dazu tragen ja ihre Bewohner massgeblich bei. Sie sollen darum zu Wort kommen», erzählt der Vater zweier Kinder, acht und fünf Jahre alt, der mit einer Hergiswilerin verheiratet ist. Seit Dezember 2015 wohnt die Familie Graf in Stans.

Der Bekanntheitsgrad oder die gesellschaftliche Stellung der Protagonisten seien dabei kein Kriterium. «Die Idee ist ja auch, dass die Stanser Hörer bisher unbekannte Persönlichkeiten kennen lernen.» Dass der Protagonist selber seinen Nachfolger bestimme, mache das Format zusätzlich spannend, findet Christian Graf. Er sagt:

«Ich lernte ganz viel dazu. Denn als Moderator sind meine Gespräche live. Der Podcast war für mich eine neue spannende Form.»

Er fasst die Vorteile des Podcast zusammen: «Die Menschen verhalten sich von Beginn weg natürlicher bei einer Tonaufnahme als bei einem Live-Gespräch.» Eine neue Erfahrung sei für ihn auch gewesen, aus den Tonfragmenten eines einstündigen Gesprächs einen spannenden Beitrag zusammenzuschneiden.

«Ich will damit meinen Beitrag zum Dorfleben leisten»

Der Podcast «Stans chund z'Wort», den man auf der Internetseite von Tourismus Stans, den üblichen Plattformen und auf seiner neu geschaffenen Website www.wortspielerei.ch gratis anhören kann, kommt an: «Die sechs Folgen wurden bisher total schon über 2500-mal aufgerufen», erzählt er stolz. Doch um Reichweite gehe es ihm nicht, auch verdiene er mit dem Podcast kein Geld. «Ich will damit meinen Beitrag zum Dorfleben leisten und fände es cool, wenn der Podcast qualitativ Spuren hinterlässt.»

Nach einer mehrmonatigen Pause soll's bald mit der zweiten Staffel mit sechs weiteren Folgen für dieses Jahr weitergehen. Der Stein ist beim Stanser Orthopäden Andreas Remiger gelandet.

Podcast «Stans chund z'Wort»: www.wortspielerei.ch