Podcast/Porträt Shayenne Theiler schauspielert in Deutschland: Von der kleinen und feinen Nidwaldnerin, die alle überrascht Als Schweizerin in der deutschen Schauspielbranche Fuss zu fassen, ist nicht einfach – auch nicht für die Stanserin Shayenne Theiler. Doch ihre Einzigartigkeit ist ein grosses Plus. Florian Pfister Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.00 Uhr

«Sommersonne». Eine Siebtklässlerin entdeckt in diesem Theaterstück ihre Leidenschaft. Ein Glücksgefühl sondergleichen, auf der Bühne zu stehen. «Während der Aufführungen hatte ich einfach Spass daran, die Leute zu unterhalten», erinnert sich Shayenne Theiler. Das ist bis heute geblieben, denn nun studiert die Stanserin Schauspiel in Köln. Dort hat sie ein unglaubliches Jahr hinter sich.

Shayenne Theiler geht in Köln in die Schauspiel-Ausbildung. Während der Sommerferien ist sie zu Hause in Stans. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. August 2022)

«Ich durfte so viel lernen», schwärmt die 23-Jährige, die sich am ehesten in Rollen sieht, wie sie auch Sandra Bullock verkörpert: «Tough, aber trotzdem mit einem gewissen Humor.» Trotz eines guten Hochdeutsches war es für sie nicht einfach, in Deutschland anzukommen. Sie war die einzige Schweizerin in ihrer Klasse, die aus 14 Talenten bestand.

«Es wird halt wirklich ein schönes Hochdeutsch von dir erwartet und damit hatte ich am Anfang sehr Mühe.»

Dennoch: Die Schweizer Filmbranche war für sie nie eine Option, sie wollte immer nach Köln.

Schweizer würden eher als zurückhaltend eingestuft. «Es war immer eine Überraschung, wenn ich eine Rolle hatte, die aus sich herausgekommen ist», erklärt Shayenne Theiler. Alle waren erstaunt, dass Schweizerinnen auch hässig werden können. Eine ähnliche Rückmeldung hatte sie auch von einer Dozentin erhalten, denn diese habe gesagt: «Du bist klein und fein. Wenn man dich sieht, denkt man an Heidi mit Geissenpeter. Aber dann kommst du, bist Heidi und du fegst einfach mal den Geissenpeter weg.» Das mache Shayenne Theiler als Schweizerin in der Branche interessant. Sie hat das Klischee also kurzerhand mal beiseitegeschauspielert.

Ehrgeiz, Emotionen und echte Tränen

Und was braucht es überhaupt, damit man an einer Schauspielschule in Köln aufgenommen wird? «Ein gewisses Grundtalent, Ehrgeiz und Leidenschaft», sagt die gelernte Restaurationsfachfrau. «Und Einzigartigkeit.» Diese liegt in ihrer Ausstrahlung, auch wenn sie diese selbst nicht gross wahrnimmt. «Aber die Experten müssen es ja wissen», schmunzelt sie.

«Beim Schauspielern lernt man sehr viel über sich selber», sagt Shayenne Theiler über ihre Passion. «Besonders, wenn man in so viele Rollen eintaucht.» Doch der Druck ist hoch. Während zweier Wochen konnte sie ihre Leistungen auf der Bühne nicht bringen, weshalb sie kaum schlafen konnte.

«Es gibt immer mal ein Tief. Aber du weisst, du hast Konkurrenz und es wartet niemand auf dich. Es gibt zu viele Schauspieler und zu wenig Produktionen.»

So unterstützt man sich zwar schon in der Klasse, aber letztlich sind die Talente Konkurrentinnen und Konkurrenten. Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer.

Zur Ausbildung sagt Shayenne Theiler: «Wir arbeiten sehr viel an den Emotionen. Wenn du weinst, sind das deine echten Tränen.» Es komme also nicht jemand und sprühe ihr etwas ins Auge, wie viele denken würden. Genauso wichtig sind der Atem und die Stimme. «Gerade bei einer emotionalen Szene soll sich die Stimme nicht überschlagen. Wenn du laut herumschreist, wird die Stimme undeutlich und unklar.» Auch der Körper wird gestärkt. «Jede Rolle hat eine andere Körperhaltung, die man einnehmen darf. Und das muss man ja auch alles zuerst lernen.» Die Schülerinnen und Schüler improvisieren zudem viel.

Shayenne Theiler im Garten ihres Zuhauses. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. August 2022)

Es braucht eine Menge Erholung

Eine Schauspielausbildung ist tough. Was sich erst gar nicht so anhört, denn der Schulalltag dauert lediglich von 9 bis 14 Uhr. Der Tag lief für Shayenne Theiler besonders zu Beginn immer gleich ab: Schule, schlafen, essen. Schule, schlafen, essen.

«Ich war einfach so fertig, weil die Schauspielschule physisch und psychisch so viel von mir abverlangte.»

Nach dem Unterricht legte sie sich zu Beginn jeweils mindestens eine Stunde schlafen. Um Gas geben zu können, braucht es Erholung. Jede Menge.

Verdienen könne man als Schauspielerin oder Schauspieler dann aber nicht schlecht. Zum Beispiel in der Werbebranche sei eine vierstellige Gage für einen Tag nicht ungewöhnlich. Bisher kann Shayenne Theiler nur wenige professionelle Projekte auf ihren Lebenslauf schreiben. Das «Musical 13» der Musical Factory Luzern 2016 war ihr erstes. Nun will sie abwarten, bevor sie sich effektiv in die Film- und Fernsehwelt wagt. Zuerst möchte sie Erfahrungen in der Ausbildung sammeln, um dann auch wirklich bereit zu sein. Bald geht es für sie darum, eine geeignete Agentur zu finden. «So kommt man viel einfacher an Jobs», erklärt die Nidwaldnerin.

Shayenne Theiler hat für sich entschieden, ihr zweites Ausbildungsjahr in einer anderen Schule in Köln fortzuführen. Sie will in Richtung Film und Fernsehen gehen, der Fokus wurde an der alten Schule auf das Theaterschauspiel gelegt. «Ich bin gespannt, wohin es mich trägt, ich bin einfach offen», sagt sie. «Am Anfang darfst du nicht zu hohe Ansprüche haben und musst einfach mal ausprobieren.» Und so bleibt es eine Frage der Zeit, bis die Sommersonne der Filmwelt über Shayenne Theiler scheint.

Hinweis: Im Podcast «Passionsfrucht» spricht Shayenne Theiler über ihre Leidenschaft und warum sie die Fasnacht in Luzern dem Kölner Karneval vorzieht. Der Podcast ist auch auf Spotify und Apple Podcast zu finden.

