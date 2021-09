Stanser Kollegischüler befürworten Ehe für alle

Nidwalden Kollegischüler nehmen die «Ehe für alle»-Vorlage deutlich an Sie sind zwar noch nicht stimmberechtigt. Trotzdem haben sich rund 90 Kollegischüler engagiert an der Diskussion zur Vorlage «Ehe für alle» beteiligt. Anlass dazu war auch ein bestimmter Jahrestag. Matthias Piazza 14.09.2021, 08.43 Uhr

Unter der Leitung von Reto Mitteregger (Mitte) diskutierten (von links) Marcus Haug, Timmy Frischknecht, Jana Avanzini und Luca Boog. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. September 2021)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 80 Prozent ist die Vorlage «Ehe für alle» angenommen – zumindest, wenn es nach den rund 90 Kollegischülern, mehrheitlich des vierten Jahres, geht. Elf Prozent votierten für ein Nein, neun Prozent sind unentschlossen. Die Abstimmung stand am Schluss einer angeregten, engagierten Diskussion, welche der gemeinnützige Verein Discuss it, der die politische Bildung fördern möchte, am Montagvormittag im Kollegi Stans durchgeführt hat.