Die Nid- und Obwaldner Parlamente lassen sich mit Rückkehr Zeit

Politik Die Parlamente von Ob- und Nidwalden lassen sich mit der Rückkehr Zeit Der Nidwaldner Landrat tagt mit Zertifikatspflicht, dafür ohne Maske. In Obwalden sind die Meinungen dazu gespalten. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Extra muros» ist zurzeit Programm bei den Kantonsparlamenten. Die 60 Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Nidwaldner Landrates hielten ihre vergangenen Sitzungen im Stanser Kollegisaal ab, wo im Gegensatz zum engen Landratssaal Abstände von eineinhalb Metern zwischen den Sitzen möglich sind. Und so schnell kehrt das Parlament auch nicht in den Landratsaal zurück. Die nächsten fünf Sitzungen sollen noch «extra muros» stattfinden, also bis am 6. April nächsten Jahres, wie Landratssekretär Emanuel Brügger auf Anfrage sagt. «Wir planen jeweils für die nächsten drei Monate», begründet er.

«Je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage ist eine Rückkehr auch früher möglich. Das Kollegi Stans gehört dem Kanton und wir sind in der Benutzung des Theatersaals sehr flexibel, auch müssen wir keine Miete zahlen.»

Die nächsten zwei Male, am 27. Oktober und 24. November, tagt der Landrat allerdings im Hergiswiler Loppersaal, wegen eines schulinternen Anlasses im Kollegi. Trotz der besseren Platzverhältnisse auswärts würden einige Parlamentarier ihren Landratssaal vermissen, doch sei eine Rückkehr in der jetzigen Situation nicht möglich. «Die enge Bestuhlung lässt keine Plexiglasscheiben zu.»

Der Nidwaldner Landrat tagte in den vergangenen Monaten im Theatersaal des Kollegis. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 29. September 2021)

Aufs Maskentragen kann nun allerdings verzichtet werden. Die 60 Landrätinnen und Landräte haben sich auf eine freiwillige Zertifikatspflicht geeinigt, wonach nur noch der Abstand eingehalten werden muss, wie das Landratsbüro am Montag in einer Medienmitteilung schrieb. Eine Umfrage des Landratsbüros habe ergeben, dass alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier dieses Vorgehen unterstützen würden. Ein Grossteil sei gegen Covid-19 geimpft und die restlichen Landratsmitglieder seien bereit, sich vorgängig testen zu lassen, um ein temporäres Covid-Zertifikat zu erhalten.

«Mit der freiwilligen Zertifikatspflicht wird ein ausreichender Schutz geboten, der es erlaubt, bis auf weiteres vom Maskentragen abzusehen», wird Landratspräsident Stefan Bosshard (FDP) zitiert. «Zudem wollen wir mit unserem Vorgehen ein Zeichen setzen, dass wir uns, auch wenn wir innerhalb des Rates geteilter Meinung zu den Covid-Massnahmen sind, damit arrangieren und Lösungen finden können, die von allen solidarisch mitgetragen werden», so Stefan Bosshard weiter.

Sollte sich die Covid-19-Situation ändern, könne das Landratsbüro jederzeit auf den Entscheid zur freiwilligen Zertifikatspflicht zurückkommen und die Schutzmassnahmen der veränderten Lage anpassen, schreibt das Landratsbüro weiter. Gegenwärtig ist vorgesehen, auch nach der Rückkehr in den Kollegisaal in der Dezember-Sitzung von der Maskenpflicht abzusehen, sofern weiterhin sämtliche Landrätinnen und Landräte dem nun gewählten Ablauf zustimmen und ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.

Nicht vergleichbar mit altehrwürdigen Landratssaal

Die FDP-Fraktion möchte gerne wieder in den Landratssaal zurück, wie deren Präsident Philippe Banz auf Anfrage sagt. «Die Debatte in einer grossen Halle wie jener im Kollegi, wo wir in den vergangenen Monaten tagten, kann nicht verglichen werden mit dem altehrwürdigen Landratssaal.» Trotzdem bevorzuge er Debatten ohne Maske, was wohl im engen Landratssaal aktuell nicht möglich wäre.

«Grundsätzlich unterstützen wir alle Massnahmen, welche die Bevölkerung wieder in die Vor-Coronazeit zurückversetzt und begrüssen eine baldige Rückkehr in ‹unseren› Landratssaal», sagt auch SVP-Fraktionschef Peter R. Wyss.

Mitte-Fraktionspräsident Bruno Christen ist froh um das neue Regime: «Vor allem bei langen Debatten ist Maskentragen lästig.» Und ein vorgängiger Coronatest für Nichtgeimpfte sei zumutbar. Eine Rückkehr in den engen Landratssaal würde er als zu früh erachten. «Das Ansteckungsrisiko wäre trotz Impfung oder Maske zu gross, und für Plexiglasscheiben fehlt der Platz.»

Auch Thomas Wallimann, Präsident der Grüne-SP-Fraktion, plädiert bis auf weiteres für Sitzungen in grossen Sälen, damit trotzdem genügend Sitzabstand gewährleistet sei und so Impfdurchbrüche minimiert werden könnten, meint der Ennetmooser Grüne-Landrat.

Zertifikatspflicht in Obwalden bis anhin kein Thema

Das Obwaldner Kantonsparlament tagt zurzeit in der Mehrzweckhalle Kägiswil – und das bleibt vorderhand auch so, wie Ratssekretär Beat Hug auf Anfrage sagt. «Die Ratsleitung hat im September die Sitzungen bis Ende Jahr festgelegt. Ob wir im Januar in den Kantonsratssaal zurückkehren, entscheidet die Ratsleitung zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls, was eine damit verbundene Anpassung der Schutzvorkehrungen betrifft.» Kein Thema sei das Anbringen von Plexiglasscheiben wie im nationalen Parlament. «Der Kantonsratssaal ist dafür zu klein.» Die Zertifikatspflicht sei bis anhin nicht thematisiert worden.

Der Kantonsrat Obwalden in der Kägiswiler Mehrzweckhalle. Bild: Florian Arnold (9. September 2021)

«Die SVP Obwalden lehnt eine Zertifikatspflicht grundsätzlich und somit auch für die Parlamentarier entschieden ab», sagt SVP-Fraktionspräsident Ivo Herzog. Die externe Lösung mit der Mehrzweckhalle Kägiswil habe sich bewährt. Hinzu komme, dass gemäss Kantonsratsgesetz die Mitglieder des Kantonsrates zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet seien.

In der SVP-Fraktion seien zwar die meisten geimpft oder genesen. «Ein bewusster Ausschluss von Parlamentariern, die sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen wollen, wäre ein massiver Verstoss gegen unsere Bundes- und Kantonsverfassung, die eine Mandatspflicht beinhaltet. Das wäre inakzeptabel.»

CSP-Fraktion diskutierte kontrovers

Die CSP-Fraktion diskutierte die Frage der Rückkehr in «den altehrwürdigen Kantonsratssaal an unserer Fraktionssitzung kontrovers und differenziert», sagt Fraktionspräsidentin Helen Keiser. «Ein Teil der Fraktion kann sich eine Rückkehr mit Zertifikatspflicht vorstellen – die Testkosten für ungeimpfte Kantonsrätinnen und Kantonsräte wären aber vom Kanton zu übernehmen. Andere Mitglieder unserer Fraktion möchten ungeimpfte – und auch den Test verweigernde – Kantonsräte nicht von der Sitzung ausschliessen und bevorzugen deshalb weiterhin die Mehrzweckhalle Kägiswil als Sitzungsort, wo auf das Zertifikat verzichtet werden kann.»

Für eine möglichst baldige Rückkehr in den Kantonsratssaal plädiert einstimmig die CVP/Mitte-Fraktion. «Für den Fall, dass eine Rückkehr mit Zertifikatspflicht vorgesehen wird, so wäre zu prüfen, ob nicht sämtlichen Kantonsrätinnen und Kantonsräten ohne Zertifikat die Möglichkeit des Testens angeboten werden muss, damit diese ihre Aufgabe als Volksvertreter auch wahrnehmen können», sagt die Engelberger CVP/Mitte-Kantonsrätin Cornelia Kaufmann. Sie leitete die Fraktionssitzung stellvertretend für den abwesenden Fraktionspräsidenten Marcel Jöri.

«Die SP-Fraktion findet die Rückkehr der Kantonsratssitzungen in den Kantonsratssaal nicht für dringlich», sagt Fraktionspräsident Max Rötheli. Man habe sich an die Übergangslösung in der Mehrzweckhalle Kägiswil beziehungsweise Aula Cher gewöhnt. «Wir gewichten es höher, dass die Mitglieder des Kantonsrates wie auch Besucher ohne Zertifikat weiterhin an den Kantonsratssitzungen teilnehmen können», meint Max Rötheli.

«Die FDP-Fraktion ist grossmehrheitlich dafür, dass man mit der Zertifikatspflicht die künftigen Sitzungen im Kantonsratssaal abhält», sagt Fraktionspräsident Roland Kurz.