Leserbrief Politische Prozesse respektieren «VCS zerzaust Pläne des Nidwaldner Baudirektors», Ausgabe vom 15. Februar Walter Odermatt, Landrat, Stans 24.03.2020, 17.59 Uhr

Offensichtlich hat der VCS-Präsident den politischen Prozess nicht verstanden. Es geht hier um einen Auftrag, den der Landrat am 25. Mai 2016 beschlossen hat: mit einem Planungskredit für die Entlastungsstrasse Stans – West. An dieser Stelle möchte ich unserem Baudirektor Josef Niederberger danken, dass er diese Planung unverzüglich an die Hand genommen hat.