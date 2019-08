Polizei sucht Zeugen für Buochser Badeunfall

Hier bei der Aawasseregg in Buochs ereignete sich der tödliche Unfall. (Leserbild: Sepp Bernasconi, 22. August 2018)

Tragischer Badeunfall in Buochs: 6-jähriges Kind im Vierwaldstättersee ertrunken

Ein sechseinhalbjähriges Mädchen ist am Sonntagabend bei Buochs im Kanton Nidwalden im Vierwaldstättersee ertrunken. Es muss in einem unbeobachteten Moment ins Wasser an der Einmündung des Flusses Aawasser gegangen sein. Polizeitaucher fanden den Leichnam in neun Metern Tiefe.