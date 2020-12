Porträt Seit fünf Jahrzehnten für die Kapelle Wiesenberg im Einsatz: Sigrist Hans Odermatt hat einen sehr langen Atem Hans Odermatt ist bereits seit 50 Jahren Sigrist in der Kapelle Wiesenberg. Ans Aufhören denkt der 63-Jährige noch nicht. Urs Hanhart 16.12.2020, 05.00 Uhr

Der idyllisch auf einer Höhe von rund 1000 Metern oberhalb von Dallenwil gelegene Weiler Wiesenberg präsentiert sich erstmals seit längerer Zeit wieder einmal tief verschneit. Auf dem Dach der markanten Marienkapelle liegt eine stattliche Schicht der weissen Pracht. Hans Odermatt ist damit beschäftigt, die Wege rund um das Gotteshaus freizuschaufeln. Anschliessend begibt er sich ins Innere der prächtigen Kapelle und erledigt dort verschiedene Vorbereitungsarbeiten für den tags darauf stattfindenden Gottesdienst.

Hans Odermatt in der Kapelle Wiesenberg. Bilder: Urs Hanhart (Dallenwil, 11. Dezember 2020)

Unter anderem muss er auch die Sitzbänke und deren Lehnen sowie vieles mehr desinfizieren. Eine Aufgabe, die seit dem Ausbruch der Coronapandemie neu hinzugekommen ist. Zudem ist schon seit geraumer Zeit jede zweite Sitzbank abgesperrt, damit die Kirchgänger untereinander den nötigen Abstand wahren.

Seit 50 Jahren im Dienst der Wiesenberg-Kapelle

Für Hans Odermatt war dies Neuland, auch wenn es ihm alles andere als an Erfahrung fehlt. Er ist nämlich schon seit einem halben Jahrhundert als Sigirst in der Wiesenberg-Kapelle tätig. Diese Aufgabe nimmt er bereits seit seinem 13. Altersjahr wahr. «Vor mir zeichnete mein Onkel als Sigrist verantwortlich. Als er 16. November 1970 überraschend verstarb, sprang ich in die Bresche und übernahm diesen Job», erklärt der Nidwaldner und fügt noch an: «Das war aber nur möglich, weil ich meinem gesundheitlich etwas angeschlagenen Onkel schon längere Zeit einige Arbeiten abgenommen hatte und so nach und nach Erfahrungen sammeln konnte.»

Seither begibt er sich zwei- bis dreimal pro Woche zur Kapelle, um anstehende Arbeiten zu erledigen oder das Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute touristische Juwel auf Vordermann zu bringen – das Ganze notabene nebst einem Vollzeitjob.

Noch nie den «Verleider» bekommen

Odermatt war bis 2012 als Bauer tätig. Er führte auf dem Wiesenberg einen Landwirtschaftsbetrieb, der sich in unmittelbarer Nähe zur Marienkapelle befindet. Das Bauernhaus, in dem seine Schwester wohnt, die teilweise auch Sigrist-Arbeiten in der Kapelle übernimmt, ist gleichzeitig auch sein Elternhaus. Seit 2013 arbeitet Odermatt in einem Vollzeitpensum als Maschinist bei der Wiesenberg-Seilbahn. Gleichzeitig verlegte er seinen Wohnsitz nach Dallenwil, weil die Talstation bereits um 6 Uhr in der Früh besetzt sein muss.

Fünf Jahrzehnte am Stück als Sigrist in der gleichen Kapelle – das ist schon sehr speziell. Aber Odermatt versichert: «Diese Tätigkeit ist durch das Kirchenjahr mit Ostern, Pfingsten und Weihnachten sehr abwechslungsreich. Verleidet ist mir das Ganze jedenfalls noch nie.» Die für ihn allerschönste Zeit steht ihm unmittelbar bevor, wie er verrät: «Am liebsten richte ich Kapelle für die Weihnachtszeit ein. Die Krippe und den Christbaum aufzustellen sowie zu schmücken, ist das Schönste. Darauf freue ich mich jedes Mal aufs Neue – und zwar sehr.» Heuer wird es allerdings coronabedingt einen ganz anderen Weihnachtsgottesdienst geben als in «normalen» Zeiten. Im 150 Personen Platz bietenden Gotteshaus sind maximal 50 Gläubige zugelassen.

Hinsichtlich der Besucherzahlen hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten einiges geändert. Odermatt dazu: «Früher fanden hier in dieser Kapelle sehr viele Hochzeiten statt. Weil der Aussenbereich nur relativ wenig Platz bietet, ist die Nachfrage jedoch deutlich zurückgegangen. Immerhin gibt es immer noch zwei bis drei Hochzeiten pro Jahr.»

Die heimischen Jodler als Strassenfeger

Die Arbeit als Sigrist an den Nagel zu hängen, kommt für den begeisterten Wanderer vorläufig noch nicht in Frage. Einen möglichen Nachfolger hat er jedenfalls noch nicht eingearbeitet. Er versichert: «Ich möchte weitermachen, solange ich es körperlich noch schaffe. Allerdings fällt mir aufgrund von Knieproblemen die eine oder andere Arbeit nicht mehr so leicht wie früher und ich muss etwas mehr Zeit einberechnen. Deshalb bin ich froh, dass mich meine Schwester unterstützt.»

Bis 2000 gab es auf dem Wiesenberg jeden Tag eine Messe. Inzwischen ist das Programm massiv reduziert worden. Mittlerweile findet pro Woche nur noch ein Gottesdienst statt, samstags oder sonntags. Zu den Höhepunkten gehören für Odermatt nebst den hohen Feiertagen auch die Auftritte des weitherum berühmten Jodlerklubs Wiesenberg im Rahmen der Chilbi. «Dann ist die Kapelle jeweils nicht nur voll besetzt, sondern es hat auch noch rund ums Gebäude ganz viele Leute», sagt Odermatt und ergänzt:

«Leider ist dieser sehr beliebte Anlass heuer aus den bekannten Gründen auch entfallen.»

Im Rahmen seiner Sigristen-Tätigkeit hatte Odermatt, der gläubig ist und die Gottesdienste wenn immer möglich selber besucht, bereits fünf verschiedene Vorgesetzte erlebt. Seit geraumer Zeit hält der Dallenwiler Kaplan Josef Niederberger die Messen in der Marienkapelle. «Die Zusammenarbeit war zwar recht unterschiedlich, aber immer sehr gut. Es gab nie irgendwelche Probleme mit Kaplänen, Pfarrern oder Patern», betont der Odermatt.