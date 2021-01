porträt Oberdorfer Filmemacherin Thaïs Odermatt: «Natürlich ist dieser Film feministisch» Thaïs Odermatt aus Stans hat ihr Leben dem bewegten Bild verschrieben. Die Filmemacherin über starke Frauen, Zukunftspläne und – Hollywood. Kristina Gysi 22.01.2021, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Kind wollte Thaïs Odermatt Widerstandskämpferin werden. Oder DJ. Vielleicht auch Boxerin. Aus all dem wurde nichts – die 40-Jährige wurde stattdessen Filmemacherin. Ihr neuestes Werk mit dem Namen «Amazonen einer Grossstadt» widerspiegelt das, was von ihren Kindheitsträumen übriggeblieben ist: Die Faszination für starke und freiheitsliebende Frauen. Eine kurdische Widerstandskämpferin, eine DJ und eine MMA-Fighterin porträtiert Odermatt im Film, der am 25. Januar im Rahmen der Solothurner Filmtage seine Weltpremiere feiert und im Frühling in die Kinos kommt.

Die Regisseurin freut sich – und ist aufgeregt. «Wenn ein Film zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird, ist das irgendwie immer so…», sie kann es nicht in Worte fassen. Stattdessen legt sie die Arme ineinander und wiegelt ein unsichtbares Baby.

Thaïs Odermatt veröffentlicht bald einen neuen Film. Kristina Gysi (Kriens, 18. Januar 2021)

Sie sei mit der Kunst aufgewachsen und habe ihre Leidenschaft im bewegten Bild gefunden:

«Filme eröffnen völlig neue Welten. Oder machen jene grösser, die wir schon kennen.»

Beim Filmemachen könne sie tief in ein Thema eintauchen und lerne spannende Menschen kennen. «Ich habe viel Neugier in mir, die mich vorantreibt und die ich in meinem Beruf ausleben kann.» Das Filmemachen sei ihre eine grosse Leidenschaft, Hobbys habe sie keine. «Das Ganze ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber es erfüllt mich.»

Hollywood ist zu oberflächlich

Trotz dieser Leidenschaft ist die Oberdorferin kein «typischer Filmfreak», wie sie selbst sagt:

«Ich bin nicht wie einige Bekannte von mir, die wirklich jeden Film und jeden Regisseur kennen»

Die Künstlerin fügt lachend hinzu: «Aber ich habe in den letzten Jahren etwas aufgeholt.» Sie schaue alles gerne: Dokumentarfilme, Spielfilme, auch Kurzfilme. Ob sie Vorbilder hat? «Natürlich, es gibt die ganz grossen Ikonen», sagt sie. Aber man müsse keine expliziten Namen nennen. Dafür gäbe zu viele von ihnen, «von den Guten».

Viel Gutes gäbe es auch in der Schweizer Filmszene. «Sie ist immer wieder überraschend und kreativ», so Odermatt. Gerade im Bereich der Dokumentarfilme gäbe es hierzulande sehr starke Produktionen und Regisseure. Aber natürlich sei es für ein solch kleines Land mit drei Landessprachen schwierig, sich zu behaupten. Nur schon die vielen verschiedenen Dialekte können im helvetischen Spielfilm eine grosse Hürde darstellen:

«Wenn die Mutter einen Zürcher Dialekt spricht, der Vater Berndeutsch, die Tochter bündnert, die Geschichte aber in Luzern spielt, ist das schon eine Herausforderung.»

Und Hollywood? Thaïs Odermatt lacht: «Auch da gibt es sicher Gutes.» Für ihren Geschmack haben die klassisch-amerikanischen Mainstreamproduktionen zu wenig Tiefgang und sind zu perfektionistisch. «Weniger Spezialeffekte und mehr Geschichte würde ich mir wünschen.» Trotzdem haben die Filme eine gute Seite: «Es gibt Tage, an denen man sonst schon viel im Kopf hat», sagt die Künstlerin. «Dann ist es auch mal gut zu wissen, dass die Geschichte sehr wahrscheinlich glimpflich enden wird.»

Feministische Filme – oder nicht?

Die Inspiration für Odermatts Werke kommt eigentlich aus dem täglichen Leben. «Mich faszinieren Menschen wie Du und Ich, die auf den ersten Blick völlig normal erscheinen, aber durch ihre Erlebnisse und ihr Handeln speziell werden.» Aus demselben Gedanken entstanden ihre Filme «Nid Hei Cho» und «Kurt Und Der Sessellift», die beide in Nidwalden spielen.

Eine Nachricht möchte sie mit ihren Filmen aber nicht vermitteln. «Natürlich wünsche ich mir, dass meine Filme geschaut werden und sich das Publikum seine Gedanken darüber macht.» Wenn jemand glücklich oder nachdenklich aus dem Film gehe, habe sie ihr Ziel bereits erreicht.

«Es ist schön, wenn eines meiner Werke etwas auslösen kann bei anderen.»

In vielen von Thaïs Odermatts Filmen geht es um starke Frauen, die bewegen – auch in ihrem neusten Werk, «Amazonen einer Grossstadt». Steckt tatsächlich keine Nachricht dahinter? Auch keine feministische? Die Künstlerin stutzt bei dem Wort. «Sobald es um Frauen, und nur um Frauen geht, fällt dieses Adjektiv», sagt sie. «Das verstehe ich nicht. Wenn es um einen Film geht, der nur von Männern handelt, sagt man ja auch nicht, der sei maskulinistisch.» Dennoch lenkt sie ein. «Natürlich ist dieser Film feministisch.» Sie möchte den Frauen Platz geben, ihnen Mut machen, das Frauenbild stärken. «Damit sie einen positiven Kampfgeist entwickeln können.» Ihre Augen lächeln bei diesen Worten.

Auch ihr aktuellstes Projekt handelt vom weiblichen Geschlecht. In einem Frauenfilmkollektiv entsteht zurzeit der Kinodokumentarfilm «Les Nouvelles Èves», der das Leben der Frau in der modernen Schweiz aufzeigt. Die Idee rührte vom Frauenstreik 2019 her, im Sommer dieses Jahres solle der Film fertig werden. «Dass es so schnell ging, war nur durch die rasche Finanzierung möglich», sagt Odermatt. Das Projekt gewann den Schweizer Dokfilm-Wettbewerb vom Migros-Kulturprozent. Sämtliche Kosten für den Film werden übernommen: 400'000 Franken aus der Kasse des Detailhandelnsunternehmens und zusätzliche 80'000 Franken von der SRG SSR.

Filmtage finden dieses Jahr online statt

Zurzeit kreisen die Gedanken der Stanserin aber wohl am meisten um die baldige Veröffentlichung ihres Films im Rahmen der Solothurner Filmtage. Diese haben für sie eine grosse Bedeutung. «Amazonen einer Grossstadt» ist ihr fünftes Projekt, das dort gespielt wird. «Ich liebe die Solothurner Filmtage. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn sie online stattfinden», sagt sie. Sie werde das Zusammentreffen mit Freunden und Bekannten, und das gegenseitige «Abfeiern» vermissen. «Brutal nervös» sei sie aber auch mit der digitalen Begegnungsschranke.