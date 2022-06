Porträt/Podcast Dario Zanin ist ein Nidwaldner Musik-Allrounder – er will nicht nur auf der «sexy-frechen» Gitarre seinen eigenen Sound finden Der Oberdorfer Dario Zanin ist gefühlt überall im Kanton dabei, wenn es um Musik geht. Der Gitarrist will sich stets verbessern und scheut das kalte Wasser nicht. Florian Pfister 04.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Flusssteinchen. Mal bleibt es am Grund liegen, dann treibt es der Strom wieder etwas weiter nach vorne. Solch ein Flusssteinchen ist Dario Zanin. Mal tritt er hier auf, mal dort. Manchmal mit dem einen Musikerkollektiv, mal als Trio mit guten Freunden. Gitarrist, Bassist, Pianist. Und noch viel mehr. Ein Allrounder. Musiker durch und durch.

Gitarrist Dario Zanin ist unter anderem im Chäslager aktiv. Bild: Florian Pfister (Stans, 16. Mai 2022)

Er zieht einen grossen Veloanhänger aus Holz hinter sich her. Darin eine E-Gitarre und ein Verstärker. Das Chäslager in Stans ist Dario Zanins Ziel, für ihn ist es ein zweites Zuhause. Die Gitarre bringt er nicht nur mit, weil es sein Hauptinstrument ist, sondern weil er sich darauf gut ausdrücken kann. Vielleicht sogar besser als mit Worten. «Sexy-frech» nennt er den Sound. Er spielt in vielen Formationen, somit auch viele Genres. Am liebsten jedoch spielt er Funk, Soul und Folk. Obwohl er schon zuvor Unterricht genommen hatte, begann die grosse Faszination für die Gitarre erst mit 17 Jahren. Seither aber ist sie ungebrochen.

Ein Kommen und Gehen

Der Philosophie-Student nutzt seine Freizeit, ist vielerorts dabei, bezeichnet sich als unabhängig. Er ist ein musikalischer Streuner. Besonders das Chäslager hat es ihm angetan. Oft begleitet er lokale Musiker als Gitarrist oder Bassist. Oder er interpretiert mit anderen Musikern zusammen Klassiker neu. Zudem ist er Teil des Stanser Musikkollektivs Riverstones. Wortwörtlich die Flusssteinchen also. «Jedes Mitglied hat die Freiheit, zu kommen und zu gehen», erklärt Dario Zanin den Namen. Wer gerade keine Lust oder Zeit hat, darf aussetzen. «Diese Freiheit macht es für mich aus.» Im Kollektiv hat er die Möglichkeit, sich selber auf anderen Instrumenten auszubilden und seinen Spielstil auf der Gitarre zu verfeinern. Andere Projekte vom 22-Jährigen sind beispielsweise, den Buochser Bluefate zu begleiten und Samples für das Luzerner Produzentenkollektiv Bass Charity zu generieren. Ist man einmal in der Szene, kennt man die Leute schnell. Und in Dario Zanins Fall ist man dann irgendwie überall dabei.

«Seinen eigenen Ausdruck auf einem Instrument zu finden ist für mich etwas vom allerwichtigsten», sagt der Oberdorfer. Der Musiker versucht sich mittlerweile auch im Gesang, dem «Joker aller Instrumente», wie er sagt.

«Die Charakteristika deiner Stimme hast du einfach. Auf der Gitarre ist es schwieriger, den eigenen Stil zu finden.»

Das hat er aber inzwischen: «Wer mich kennt, weiss genau, wenn er mich spielen hört: ‹Das tönt nach Dario.›.» Das Songwriting ist eine Challenge für ihn, und noch etwas Neuland. «Songs zu schreiben ist etwas ganz anderes, als wenn du Gefühle auf einem harmonischen Instrument ausdrücken willst.»

Dass man mit Worten etwas besser ausdrücken kann als mit Instrumentenklängen, sieht Dario Zanin nicht zwingend so. Die grosse Kunst im Songwriting sei, etwas zu erzählen, ohne dass den Zuhörerinnen und Zuhörern Schritt für Schritt erklärt wird, wie sie sich fühlen sollen. «Ich habe gerne Metaphern. Wenn du ein Bild malst mit Worten.» Dass Musik auch ohne Text Geschichten erzählen kann, beweist die Filmmusik.

«Es wird dem Zuhörer freigelassen, wie er dieses Bild sieht. Es braucht einen sehr guten Songwriter, dass die Freiheit beim Zuhörer noch voll so da ist wie bei instrumenteller Musik.»

Für Dario Zanin ist klar: «Jeder Zuhörer soll seinen eigenen Zugang zur Musik finden können.»

Unter besseren Musikern spielen

Was dem Nidwaldner besonders gefällt, ist die Vielfältigkeit der Musik. Selbst der gleiche Coversong kann von zwei verschiedenen Bands völlig unterschiedlich gespielt werden. Für Dario Zanin als Multi-Instrumentalist braucht es somit Flexibilität, um sich an Stilrichtungen anzupassen. «In der Family Band vom Chäslager begleite ich oft Folk, bei Bass Charity spiele ich Hip-Hop- oder R&B-Samples ein.» Und um immer besser zu werden, wird er gerne ins kalte Wasser geworfen.

«Wenn du besser werden willst als Musiker, musst du unter Musikern spielen, die besser sind als du. Es ist auch gut für meine Entwicklung, dass ich mich in Gebiete wagen kann, in denen ich noch nicht komfortabel bin.»

Dario Zanin kann sich nicht entscheiden, ob er lieber auftritt oder auf einer Aufnahme zu hören ist. Bild: Florian Pfister (Stans, 16. Mai 2022)

Worauf ist er denn stolzer: einen tollen Auftritt auf der Bühne hingelegt zu haben oder in einem aufgenommenen Song zu hören zu sein? Er kann sich nicht entscheiden, sagt aber: «Wenn du auftrittst, geht das High etwas schneller weg. Dafür ist es dann viel grösser, als wenn du die Aufnahme zum ersten Mal hörst.» Apfel gegen Birne: halt eben nicht vergleichbar.

Der Fluss wird Dario Zanin wie ein Steinchen vorantreiben. Er nutzt seine Freiheit, findet eine neue Stelle auf dem Grund, wo es wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Ehe ihn die Strömung wieder ein Stück weiterträgt.

Hinweis: Im Podcast «Passionsfrucht» spricht Dario Zanin noch detaillierter über seine Projekte und warum er Musiker unwiderstehlich findet. Er ist auch auf Spotify und Apple Podcast zu finden.