Nidwaldnerin Larissa Odermatt macht Filme über Unausgesprochenes

Porträt/Podcast Von Schönheitsidealen und Dates nach sexuellem Missbrauch: Larissa Odermatt will mit ihren Filmen Ungesagtes erzählen Die Nidwaldnerin war schon immer kreativ. Egal ob mit Fotografie oder Film: Mit ihren Werken will sie unausgesprochene Geschichten erzählen. Florian Pfister Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Passionsfrucht Folge 6 Unerzähltes mit Larissa Odermatt Im Podcast Passionsfrucht unterhält sich Florian Pfister mit jungen Kulturschaffenden aus Ob- und Nidwalden. Sie alle vereint eines: Sie haben eine Leidenschaft für etwas, eine Passion. Hören

Menschen. Menschen, die echt sind. Geschichten, die wirklich passieren. Diese haben Larissa Odermatt schon immer berührt und fasziniert. Das war auch der Grund, warum die 30-Jährige Filme machen wollte. Sie beschäftigt sich mit jenem, was nicht gesagt wird. Mit ihrer kreativen Art und dem Inhalt ihrer Filme will sie ihr Publikum eben solche Geschichten spüren lassen.

Filmemacherin Larissa Odermatt vor der Kunsthochschule Luzern, wo sie nun auch unter anderem für die Gerätewartung zuständig ist. Bild: Florian Pfister (Emmenbrücke, 22. August 2022)

Kreativ war sie schon immer. Schnell war der Beruf der Bäckereikonditorin nicht mehr der Richtige für sie. Jedenfalls wollte sie ihre fantasievolle Ader mehr ausleben. Schon immer war sie die Künstlerin in der Familie, hatte ausgiebig getanzt, Bilder gemalt, und ist am Freitagnachmittag noch zwei Stunden nach Unterrichtsende sitzen geblieben, um zu zeichnen. Und schon früh hatte die Nidwaldnerin gerne fotografiert, hatte sogar ihre eigene kleine Ausstellung im damaligen «Zeythuis» in Stans. Doch sie wollte mehr, wollte die Fotografie mit dem Ton verbinden: Filme machen. Denn mit einem Film können verschiedenen Sinne angesprochen werden. «Klar, das Auge schaut einen Film», sagt Larissa Odermatt. «Aber wenn man es gut macht, ist auch der Körper dabei und Emotionen entstehen.»

Als Filmemacherin hat sie eine Verantwortung

Leute in ihrem Umfeld sagen über sie, sie habe einen tollen Umgang mit den Menschen in ihren Dokumentarfilmen. Und dies ist Larissa Odermatt auch wichtig. «Man soll sich damit befassen, was der Film mit den Protagonistinnen und Protagonisten macht. Was es für sie heisst, vor der Kamera zu stehen, aber auch, wenn Leute ein Urteil über sie fällen, wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind. Man hat eine Verantwortung, wenn jemand dir eine Geschichte erzählt und das Leben teilt. Und die muss man wahrnehmen.»

Ihre damalige Mitbewohnerin ermunterte sie dazu, ein Studium an der Kunsthochschule in Luzern zu beginnen. Und so fand Larissa Odermatt sie, ihre Passion, die sie nun beruflich ausüben darf. Drei Jobs gleichzeitig und ein strenges Studium hat sie gemeistert, schloss nach vier Jahren 2019 das Bachelorstudium Video ab. In ihrem 15-minütigen Abschlussfilm zeigte sie ein Thema auf, über das nicht oft gesprochen wird. Haare. Und zwar kurze Haare bei der Frau und was sie mit ihr machen. In «Zuschnitt» geht es um Schönheitsideale.

Ein Film über Haare, Selbstfindung, Zwänge und Schönheitsideale im digitalen Zeitalter:

«Meine Kollegin und ich hatten uns die Haare geschnitten», erzählt sie. «Das war ein grösseres Thema in unserem Umfeld, als ich angenommen hatte.» Und auch in ihr drin. «Das Schönfinden von sich selbst ist an den langen Haaren festgemacht», sagt Larissa Odermatt. Da sie sich im Film sowieso im feministischen Bereich stark machen wollte, stand ihr Abschlussthema somit schnell fest.

Nicht nur sie, sondern auch eine ihrer Protagonistinnen, hatte das Gefühl, mit dem Haareabschneiden einen Teil ihrer Schönheit zu verlieren. «Es fühlte sich sehr erleichternd an, aber ich hatte schon zu kämpfen», erinnert sich Odermatt, die in Büren aufgewachsen ist und inzwischen in Luzern wohnt. «Ich fand mich selber nicht mehr so schön wie mit langen Haaren. Und gleichzeitig wurden sie auch noch grau.» Inzwischen ist ihr das gleich. «Ich konnte die Angst überwinden. Die Schönheit ist eben doch nicht an solchen Dingen festgemacht.»

Musikvideos gehören auch zu ihren Werken

Teil ihres Abschlussfilms war auch Tiffany Limacher. Die aufstrebende Singer/Songwriterin ist heute als To Athena bekannt. Die Freundschaft zwischen Limacher und Odermatt besteht seit dem Musical «Verona 3000», das über 100 Jugendliche vor acht Jahren in Luzern aufführten. Nun macht Larissa Odermatt die Musikvideos ihrer guten Freundin. Etwas ganz anderes als ihre Dokumentarfilme. «Wir bekommen selten eine volle Finanzierung und arbeiten meistens ‹Low Budget›.» Wichtig ist für Larissa Odermatt, dass sie darin eine Geschichte erzählt und nicht nur die Sängerin dabei zeigt, wie sie singt.

Unter anderem «Angscht» von To Athena stammt von Filmemacherin Larissa Odermatt.

Für ihr nächstes Projekt kehrt Larissa Odermatt zu ihren Wurzeln zurück. Sie will eine Ausstellung mit Fotografien, Texten und Tönen machen. Doch auch, wenn es für einmal kein Film ist, Ungesagtes will sie weiterhin erzählen. Die Ausstellung soll vom Datingverhalten nach Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch handeln. Dazu will sie auch ein Buch veröffentlichen. «Ich habe festgestellt, dass es diese Erzählungen noch nicht gibt, nur jene über die Tat selbst», sagt sie. «Daher will ich mich spezifisch dem Vakuum widmen, was es für einen solchen Menschen bedeutet, wieder andere zu daten. Welche Ängste haben sie? Sagt man es dem Gegenüber oder nicht?»

Egal in welcher Form, ob Fotografie, Buch oder Film. Larissa Odermatt bleibt fasziniert von den Geschichten, die sie erzählen will. Und von diesen hat sie sicherlich noch viele im Kopf.

Hinweis: Im Podcast «Passionsfrucht» spricht Larissa Odermatt detailliert über ihre Leidenschaft und darüber, was «Laligraphie» ist. Der Podcast ist auch auf Spotify und Apple Podcast zu finden.

