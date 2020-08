Reportage Aufs Händeschütteln wird am ersten Schultag in Obbürgen verzichtet Sieben Kinder starteten am Montag in der ersten Klasse von Franziska Bircher in Obbürgen. In kurzer Zeit legte sich die Aufregung. Marion Wannemacher 17.08.2020, 16.36 Uhr

«Willkommen Milena, Zino, Laura, Rune, Simon, Abel und Soraya» steht auf der Wandtafel.

So wurden die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer begrüsst. Bild Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Die sieben Erstklässler haben gerade im Kreis zwischen ihren Kollegen aus der zweiten Klasse Platz genommen. Hinter ihnen liegt die Eröffnungsfeier mit den Eltern in der Kirche. «Seid ihr gut gestartet?», fragt Lehrerin und Schulhausleiterin Franziska Bircher. Alle nicken. Simon Christen berichtet, dass er zu früh aufgewacht ist. Andere Erstklässler erzählten, wie aufgeregt sie am Morgen waren.

Erster Schultag in Obbürgen bei Franziska Bircher. Bild: Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Franziska Bircher fragt die Kinder, ob sie wüssten, wer sich schon die ganze Zeit auf diesem Morgen gefreut habe? Die Rede ist von Mama Muh, einer Handpuppe, die sie mit viel Talent zum Leben erweckt. Auch Mama Muh möchte lesen und schreiben lernen. Und sie sei bereits in einer «Biblio-, Biblio-... » – «Thek», hilft jemand aus, gewesen.

Die Handpuppe Mama Muh. Bild: Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Platz und Sitznachbar nach freier Wahl

Mit einem Kennenlernspiel erzählen die Kinder von ihren Hobbys: Nick mag Lego, Laura klettert gern, Milena reitet besonders gern, wie sie betont. Die Erstklässler nehmen eine kleine Materialbox in Empfang und dürfen sich einen Platz wählen. Mit Feuereifer widmen sie sich ihrer Aufgabe: Entweder ein Bild ausmalen oder die Unterschiede in zwei Rätselbildern finden. Bald ist grosse Pause. Jeder Erstklässler bekommt ein «Gspänli» aus der Zweiten zur Begleitung.

«Heute sind weniger Dorfbewohner zur Eröffnungsfeier gekommen», stellt Lehrerin Franziska Bircher fest. Sie vermutet als Grund das Coronavirus. Auch die Eltern und Grosseltern hielten sich eher zurück, konstatiert sie. Ihre Primarschüler betrifft das Thema weniger. Sie dürfen im selben Abstand sitzen wie sonst auch, müssen aber nach dem Betreten des Schulzimmers die Hände waschen.

Zum Grüezi sagen wird nicht mehr die Hand gegeben: «Für die Kinder wird das zur Normalität.» Wenn die Erwachsenen unaufgeregt mit dem Thema Coronavirus umgingen, seien auch die Kinder gelassen und sicher, ist Bircher überzeugt. Für die Lehrerin gibt es auch Vorteile der veränderten Situation am ersten Schultag: «Eltern müssen ihr Kind früher in den Schulalltag entlassen, so findet es schneller in die Selbständigkeit.»

Mutter ging schon ins gleiche Schulhaus wie die Tochter heute

Sabrina Pinto berichtet, ihre Tochter Soraya sei schon sehr aufgeregt gewesen. «Ich selber bin hier in Obbürgen bereits in die Schule gegangen», erzählt sie. Was für Gefühle hat sie am ersten Schultag ihrer Tochter? «Davon wollen wir lieber gar nicht erst reden», antwortet sie. Die Sechsjährige jedenfalls darf sich freuen. Dadurch, dass ihr Schulweg nicht auf der Strasse, sondern durch den Wald führt, kann sie von Anfang an ohne elterliche Unterstützung mit den eigenen «Gspänli» laufen, erzählt die Mutter.

Erster Schultag in Obbürgen bei Franziska Bircher. Soraya Pimentel (links) und Milena Abächerli. Bild: Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Die meisten Erstklässler kennen Franziska Bircher bereits gut, was den Schulstart erleichtert: «Die Kinder sind bereits im Kindergarten in Anlässe involviert, die die ganze Schule betreffen. Wir spielen einmal im Jahr Theater und feiern Feste wie Weihnachten, Fasnacht und Ostern zusammen. Einmal in der Woche singt die ganze Schule von Kindergarten bis sechste Klasse miteinander», berichtet sie. Im Gang nebenan liegt seit letztem Frühling der Kindergarten. Ein klarer Vorteil für ihren pädagogischen Alltag.

Lehrerin entschied sich am eigenen Schulstart für ihren Beruf

Die 56-Jährige mag sich selber noch an ihren eigenen ersten Schultag erinnern. «Damals habe ich entschieden, dass ich Lehrerin werde», erzählt sie schmunzelnd. Als Mutter von vier erwachsenen Söhnen weiss sie um die Gefühle einer Mutter, wenn das Kind in die Schule kommt. Übrigens: Alle Söhne sind mittlerweile Lehrer geworden.

Bild: Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Milena schliddert auf ihren Finken durch den Gang zwischen den Pulten. Die erste grosse Pause liegt hinter ihr. Jetzt weiss sie schon, wo sie in ihrer Klasse sitzt: Neben ihrer Freundin Soraya. «Ich bin am Morgen sehr aufgeregt gewesen, als wir in die Kirche gegangen sind», berichtet sie . Zum Schulanfang gab es einen neuen Schulthek, vom «Grosi» gar eine Schultüte. «Wenn ich nachher daheim bin, darf ich die auspacken», freut sich die Erstklässlerin. Und schon geht es weiter mit der nächsten Schulstunde.