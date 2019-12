Privatschule im Schulhaus Obbürgen ist definitiv gescheitert Das Mietversprechen zwischen der Schulgemeinde Stansstad und den Initianten der Villa Kunterbunt wurde aufgelöst. Philipp Unterschütz 01.12.2019, 18.00 Uhr

Das Schulhaus Obbürgen. Bild: Pius Amrein (6. Februar 2019)

Im Kanton Nidwalden gibt es weiterhin keine Privatschule. Im vergangenen Sommer wollte ursprünglich die Villa Kunterbunt im alten Schulhaus in Obbürgen ihre Türen öffnen. Langfristig hätten dort 30 bis 40 Kinder unterrichtet werden sollen. Geplant war, in einem ersten Schritt die Räume im unteren Parterre und der 6 1/2-Zimmer-Wohnung mit Küche für den Mittagstisch in den beiden obersten Stockwerken zu belegen. Mit der Schulgemeinde Stansstad hatten die Initianten ein entsprechendes «Mietversprechen» unterzeichnet.