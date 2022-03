Pro Natura Unterwalden präsentiert ein neues Jahresprogramm

Pro Natura Unterwalden Zum Auftakt des diesjährigen Jahresprogramms stehen Pilze im Mittelpunkt Pro Natura Unterwalden und IG Haubenmeise präsentieren heuer wieder ein breites Spektrum an Exkursionen und Anlässen. Der erste Anlass findet morgen Samstag statt. 03.03.2022, 13.35 Uhr

Pilze: Sie stehen am Samstag, 5. März, im Zentrum eines Anlasses von Pro Natura Unterwalden. Von 13.30 bis etwa 16 Uhr erfahren Interessierte in Giswil mehr über das Leben der Pilze. Kinder können zudem Holzblöcke mit Pilzmyzel impfen, damit die Austernseitlinge auch im eigenen Garten wachsen. «Wichtig ist uns an diesen Anlässen auch das freie Spiel in der Natur. Dabei können die Kinder die Natur auf eigene Faust erforschen», erklärt Christina Niederberger, Vizepräsidentin von Pro Natura Unterwalden, die den Pilz-Anlass durchführt. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.