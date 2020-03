Nidwaldner Sanierungsprojekte werden trotz Corona öffentlich aufgelegt Der Baubeginn für die Arbeiten an mehreren Strassen ist für den Mai vorgesehen. 24.03.2020, 18.00 Uhr

Die Seelisbergstrasse in Emmetten im Bereich Dürrensee. Bild: Nidwaldner Zeitung (Emmetten, 28. Januar 2020)

(pd/unp) Das Amt für Mobilität will im Sommer 2020 zwei Abschnitte der Kantonsstrasse in den Gemeinden Beckenried und Emmetten erneuern. In Beckenried wird die Emmetterstrasse vom Knoten Mühlebachstrasse bergwärts auf einer Länge von etwa 970 Metern instand gestellt. Neben der Belagssanierung werden unter anderem zwei Brückenbauwerke neu abgedichtet. Gleichzeitig erneuert das Astra den Bereich des Knotens Mühlebachstrasse/Emmetterstrasse, der zum Nationalstrassenperimeter gehört.