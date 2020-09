Projektkredit für Stanser Dreifachturnhalle dreht eine Extrarunde Zu wenige Grundlagen: So lautete das Verdikt dreier landrätlicher Kommissionen in Sachen Turnhalle für das Kollegi St. Fidelis. Die Regierung will innert eines Jahres nachbessern und einen neuen Projektkredit vorlegen. Kosten: 200'000 Franken. Martin Uebelhart 16.09.2020, 05.00 Uhr

Das Kollegi Stans soll eine Dreifachturnhalle erhalten. Darüber informierte vor wenigen Tagen der Nidwaldner Regierungsrat und erklärte zugleich, dass er die unterirdische Variante «im Berg» bevorzuge. Er wolle dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Was der Regierungsrat aber nicht erwähnte: Dass er diesen Zwischenschritt unfreiwillig macht. Denn mit dem Antrag für einen Planungskredit über 1,7 Millionen Franken ist er in den zuständigen Kommissionen des Landrats gescheitert, wie unsere Zeitung weiss.

Die drei Kommissionen haben den Antrag im August beraten und einstimmig an die Regierung zurückgewiesen. Damit verbanden die Finanzkommission (Fiko), die Kommission Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) sowie die Kommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) den Auftrag, für die verschiedenen Varianten genügend Grundlagen zu erarbeiten. Nach diesem Resultat hat sich die Regierung entschlossen, ihren Kreditantrag zurückzuziehen.

Ende 2021, nach Vorliegen detaillierterer Abklärungen, will der Regierungsrat dem Landrat einen Projektierungskredit für eine neue Dreifachturnhalle – ein Millionenprojekt – vorlegen.

Kommissionen verlangten Ortsbildanalyse und Verkehrskonzept

BKV-Präsident Norbert Rohrer (CVP, Stansstad) bestätigt die Beratungen. Die vorgelegten Unterlagen seien rudimentär gewesen. In den Kommissionen sei ein Neubau einer Dreifachturnhalle beim Kollegi unbestritten gewesen. Im Rennen seien neben der Variante «im Berg» zwei Varianten am heutigen Standort der Turnhallen. Sie unterschieden sich in der Anzahl der geplanten Parkplätze in der Einstellhalle – 40 oder 60, so viele wie heute auf dem Gelände zur Verfügung stünden. Die Kommissionen hätten etwa vertiefte geologische und bautechnische Abklärungen verlangt, so Rohrer.

Erstellt werden soll weiter eine umfassende Ortsbildanalyse, da das Kollegi im Bereich eines Ortsbildes von nationaler Bedeutung liege. Auch weitere Natur- und Kulturwerte sollten berücksichtigt werden. Nicht zuletzt wollen die Landrätinnen und Landräte auch ein Verkehrsgutachten erstellt wissen, das für die Varianten die möglichen Zufahrten mit ihren Auswirkungen untersucht. Die Bergvariante würde über die Schmiedgasse erschlossen.

Zwei Varianten als Rückfallposition

«Die von den Kommissionen nun geforderten vertieften Abklärungen waren bereits vorgesehen. Deren Erarbeitung war Teil des Planungskredits, mit dem wir in die Beratungen gegangen sind», hält Bildungsdirektor Res Schmid auf Anfrage fest. Man habe die Kommissionen in einem frühen Stadium des Projekts angehört. Er sei ein «gebranntes Kind». Man könne gar nicht früh genug in die Kommissionen gehen.

Stellt sich die Frage, warum der Regierungsrat die Variante «im Berg» bevorzugt, bevor die genaueren Abklärungen vorliegen. «Wir bevorzugen sie, wenn sie machbar ist», sagt Schmid dazu und räumt ein, dass sie auch die Teuerste sei. Zu Kostenschätzungen wollte er sich gegenüber unserer Zeitung noch nicht äussern. Eine Grössenordnung kann man erahnen, wenn man die Summen addiert, die bisher für die Turnhalle in den Finanzplänen bis im Jahr 2024 aufgelistet sind: um die 17 Millionen Franken. Sollte sich die bevorzugte Variante nicht realisieren lassen, habe man immer noch die beiden Varianten am alten Standort als Rückfallposition, betont Schmid.

Jetzt ziehe die Regierung den Antrag zurück, so Schmid. «Denn die Debatte wäre sowieso in die gleiche Richtung gegangen.» Am Ende wäre es wohl auch im Ratsplenum auf eine Rückweisung hinausgelaufen, mutmasst er. «Denn die drei Kommissionen repräsentierten mehr als die Hälfte des Landrats.»

Regierung präsentierte den Kommissionen Vorstudien

Für Andreas Gwerder, Direktionssekretär der Bildungsdirektion, ist es «wenig überraschend, dass der Landrat beim Variantenentscheid mitreden möchte». Offenbar zweifle er an den Realisierungschancen der favorisierten Variante und wolle mehr wissen. «Das Dilemma ist, zu welchem Zeitpunkt ein Projektierungskredit beantragt werden soll», hält Gwerder fest. Man habe dem Landrat das Projekt auf der Grundlage grober Vorstudien präsentiert. «Der Landrat will nun aber vorerst die Ergebnisse einer Ortsbild- sowie einer Verkehrsanalyse abwarten, bevor er über den beantragten Projektierungskredit entscheidet.» Dieser Anspruch sei so nicht vorzusehen gewesen. Gleichwohl brauche es jetzt Geld, um die von den Kommissionen geforderten Details zum Projekt zu erarbeiten. Dazu habe die Regierung nun 200'000 Franken gesprochen. Mittel, die für die Abklärungen auch im beantragten Projektierungskredit inbegriffen gewesen wären.

Auch wenn es rund ein Jahr dauert, bis die Grundlagen greifbar sind und dem Parlament neuerlich ein Kredit für die Projektierung vorgelegt werden kann, habe die Regierung jetzt über den Stand des Projekts informieren wollen, so Gwerder. «Es ist ein Geschäft von öffentlichem Interesse, über das der Regierungsrat die Bevölkerung frühzeitig informieren will.»