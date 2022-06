Buochs: Fledermauskolonie wird auf Grossleinwand gezeigt

Public Viewing in Buochs Infrarotkameras übertragen Fledermäuse live Die Fledermauskolonie im Dachstock der Kirche St. Martin erwacht jeweils nach dem Eindunkeln zum Leben. Dieses Naturschauspiel wird kommenden Freitag live auf Grossleinwand gezeigt. 10.06.2022, 16.29 Uhr

Nahaufnahme eines Grossen Mausohrs. Bild: Hans-Peter B. Stutz/www.fledermausschutz.ch

Ihre akrobatischen Flugkünste sind beeindruckend, genauso wie die Menge Insekten, die sie jede Nacht verspeisen. Die Rede ist von einheimischen Fledermäusen, deren Lebensweise der Bevölkerung meist verborgen bleibt. Am Freitag, 17. Juni, besteht die Möglichkeit, das rege Treiben der Fledermauskolonie im Kirchendachstock in Buochs mittels Public Viewing mitzuerleben. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kantons Nidwalden in einer Medienmitteilung.