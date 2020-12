Langsamverkehr Rad- und Gehweg zwischen Stans und Dallenwil ist fertig Seit kurzem können Fussgänger und Velofahrende zwischen der Schmiedgasse in Stans und St.Heinrich in Oberdorf den neu erstellten Weg benutzen. Dieser ist 2,5 bis 3 Meter breit und rund 600 Meter lang. Simon Zollinger 02.12.2020, 14.19 Uhr

Der neue Rad- und Gehweg Stans–Oberdorf zwischen der Schmiedgasse und St.Heinrich ist fertiggestellt. Bild: PD

Der Bau des letzten Teilstücks von der Schmiedgasse in Stans nach St.Heinrich in Oberdorf ist abgeschlossen. Somit ist das Vorhaben eines attraktiven und sicheren Rad- und Gehwegs zwischen Stans und Dallenwil vollendet. Es sei dies der letzte auszubauende Abschnitt des kantonalen Radwegkonzepts auf der Strecke Stans–Dallenwil gewesen, schreibt die Staatskanzlei des Kantons Nidwalden in einer Medienmitteilung. Die Kosten dafür betragen rund 600'000 Franken, wobei sich die Gemeinden Stans und Oberdorf daran beteiligten. Die ersten beiden Teilstücke – Gerenmüli bis Staldifeld sowie St.Heinrich bis Gerenmüli – wurden bereits 2009 respektive 2013 ausgebaut.