Bistum Chur So reagieren Vertreter der Urschweiz auf den neuen Bischof Joseph Bonnemain Joseph Bonnemain ist der neue Vorsteher des Bistums. Die Wahl des Papstes wird in der Urschweiz positiv aufgenommen. Auf ihn wartet viel Arbeit, die Erwartungen sind hoch. Florian Pfister 15.02.2021, 18.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er ist der neue Bischof in Chur: Joseph Bonnemain. Bild: PD

Nun ist es bekannt: Papst Franziskus hat Joseph Bonnemain zum neuen Bischof des Bistums Chur ernannt. Der 72-Jährige ist derzeit im Bistum Chur zuständig für die Beziehungen zu den Landeskirchen. Gemäss Kirchenrecht muss er in drei Jahren dem Papst seinen Rücktritt anerbieten. Er ist somit ein Übergangsbischof. Die Reaktionen aus der Urschweiz sind positiv.

Bernhard Willi, Dekan Obwalden. Bild: Romano Cuonz

Der Obwaldner Dekan Bernhard Willi zeigt sich äusserst zufrieden mit der Wahl des Papstes. «Joseph Bonnemain ist in der gegenwärtigen Situation die beste Person für das Amt. Er kennt das Bistum sehr gut, was sicherlich ein Vorteil ist.» Für che Zeit werden wird. «Er kann der Brückenbauer sein, den es braucht.» So verfüge der neue Bischof über eine sympathische und kraftvolle Persönlichkeit. Mithelfen muss aber jeder Einzelne, um den Spaltungen im Bistum Chur entgegenzuwirken.

Für die kommenden drei Jahre wünscht sich Willi, dass wieder etwas Ruhe einkehrt. «Er hat die Aufgabe, das Bistum neu zu organisieren», sagt er. Das betreffe besonders die personelle Ebene, sodass wieder eine harmonische Bischofsleitung in Chur bestünde.

Bischof soll die hohen Erwartungen erfüllen

Melchior Betschart, Dekan Nidwalden. Bild: Fotostudio Fischlin

Der Nidwaldner Dekan Melchior Betschart ist «grundsätzlich zufrieden» mit der Wahl. «Auf dem neuen Bischof liegen hohe Erwartungen», so Betschart. Die kurze Amtsdauer habe Vor- und Nachteile. Das heisst, dass er auch einmal abgelöst werden wird, sagt Betschart. Eine mögliche zu lange Amtszeit habe beim umstrittenen Bischof Wolfgang Haas in den Neunziger-Jahren zu grosser Kritik geführt.

Die begrenzte Zeit verkomme dann zu einem Nachteil, wenn der Bischof seine Sache gut mache, so Betschart. Die Amtsdauer von drei Jahren sei aber nicht in Stein gemeisselt. Diese Entscheidung liege letzten Endes beim Papst.

Gute Zusammenarbeit mit den Landeskirchen

Gunthard Orglmeister, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Uri. Bild: Florian Arnold

Der Urner Dekan Daniel Krieg weilt in den Ferien und war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dafür spricht Gunthard Orglmeister, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Uri. Er freut sich über den neuen Churer Bischof. «Er ist ein Mensch, der auf alle zugehen und der Polarisierung entgegenwirken kann.» Bonnemain arbeite sehr gut mit den Landeskirchen zusammen und pflege seine Kontakte wohlwollend. Ein weiterer Vorteil vom neuen Bischof sei seine Ausrichtung. «Er ist ein Mann der Mitte», so Orglmeister. Er ist sich sicher, dass die Zusammenarbeit zwischen Bistum und den Landeskirchen um einiges positiver und erfolgreicher verlaufen werden wird.

Vom Begriff des Übergangsbischofs will Orglmeister erst gar nichts hören. «Der Bischof kann in den kommenden Jahren die Weichen stellen, damit die verschiedenen Strömungen im Bistum zusammenwachsen.» Für Gunthard Orglmeister ist wichtig, wie die Kirche nach aussen hin wirkt. «Sie soll Liebe und die Botschaft von Jesus verbreiten, und sicher nicht Streit. Da soll Joseph Bonnemain vorangehen.»

Willi Schmidlin, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Obwalden. Bild: OZ

Bonnemain sei ein Dauergast an der Biberbrugger Konferenz, erklärt Willi Schmidlin, Präsident der römisch-katholischen Landeskirche Obwalden.

Das ist der Zusammenschluss aller Kantonalkirchen im Bistum Chur. «Joseph ist ein guter Typ», sagt Schmidlin. «Er hat guten Kontakt zur Basis der Leute. Ich bin sehr froh, dass er auserkoren wurde.»

Das Alter stelle keine Probleme dar. Bonnemain kenne die ganze Situation, die in Chur herrscht und könne diese in einen guten Kurs bringen. An der Biberbrugger Konferenz erhalte er ein grosses Echo. «Er wurde damals praktisch von allen vorgeschlagen», erklärt Schmidlin.

«Die Sonne geht auf»

Monika Rebhan Blättler, Präsidentin der römisch-katholischen Landeskirche Nidwalden. Bild: PD

Monika Rebhan Blättler, Präsidentin der römisch-katholischen Landeskirche Nidwalden, ist die Freude anzumerken. «Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Die Sonne geht auf in Nidwalden. Es ist eine sehr positive Nachricht, die eingetroffen ist.» Joseph Bonnemain habe viel Arbeit vor sich. «Ich denke aber, er kann die Situation in Chur beruhigen.»

Wie auch die beiden anderen Präsidenten der jeweiligen Landeskirchen kennt sie den neuen Bischof von der Biberbrugger Konferenz. «Er ist ein jung gebliebener Mann. Das gäbe ihm man nicht, dass er 72 Jahre alt ist. Es geht nicht nur um das biologische Alter.» Monika Rebhan Blättler versichert, dass Bonnemain die volle Unterstützung der Landeskirchen erhalten wird.