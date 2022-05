Rechnung 2021 Wolfenschiessen mit positiven Zahlen Wolfenschiessen schliesst die Rechnung 2021 um nahezu eine halbe Million besser ab als erwartet. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt massiv. Romano Cuonz 17.05.2022, 16.46 Uhr

Die 2099 Einwohner zählende Gemeinde Wolfenschiessen präsentiert eine hervorragende Rechnung. Bild: Romano Cuonz (Wolfenschiessen, 16. Mai 2022)

Der für die Finanzen verantwortliche Gemeinderat Sepp Durrer dürfte sich auf die kommende Gemeindeversammlung freuen. Beim Traktandum Rechnungsablage wird er nämlich den Einwohnerinnen und Einwohnern der hintersten Engelbergertal-Gemeinde vorwiegend positive Zahlen präsentieren. Anstelle des im Budget 2021 vorausgesagten Aufwandüberschusses von 97'200 Franken resultiert in der Rechnung ein Ertragsüberschuss von 384'499 Franken. Damit schliesst die Rechnung um satte 481'699 Franken besser ab als erwartet. Dafür gibt es Gründe: Im Bereich der Sozialhilfe musste deutlich weniger aufgewendet werden als man annahm.

Auch bei der Wasserversorgung und bei der Raumplanung lagen Ersparnisse drin. Die Hauptgründe für die positiven Zahlen aber sind die um 62'500 Franken höheren Steuererträge und vor allem die Grundstücksteuern, die um 264'800 Franken höher ausfielen. Wolfenschiessen hatte aber auch unerwartete Ausgaben: vor allem wegen des Unwetters im Juli 2021. So fielen die Sold- und Kurskosten der Feuerwehr aufgrund dieses Unwetters um 23'100 Franken höher aus und an verschiedenen Gewässern mussten Sofortmassnahmen im Gesamtbetrag von 408'200 Franken getroffen werden. Die verbleibenden Nettokosten nach Subventionen belaufen sich auf 135'700 Franken. Der Ertragsüberschuss von 384'499 Franken wird vollkommen ins freie Eigenkapital der Gemeinde eingelegt.

Auch die Investitionsrechnung weist einen Einnahmeüberschuss auf: 155'169 Franken sind es. Der Hauptgrund dafür: Der Kredit für die Sanierung der Altzellerstrasse konnte 2021 um 242'339 Franken unterschritten werden. Ein vorgesehener Projektbeitrag musste nicht ausgegeben werden.

Gemeindepräsident Wendelin Odermatt und der gesamte Rat haben die Finanzen voll im Griff: Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses wie auch wegen der Umbuchung aller Spezialfinanzierungen vom Fremd- ins Eigenkapital verbessert sich die Finanzlage der Gemeinde spürbar. Eine Zahl dazu spricht Bände: Die Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohnerinnen und Einwohner ist von 2276 Franken im Vorjahr auf neu 1167 gesunken. Sie konnte also beinahe halbiert werden.

Pensenerhöhung bei Gemeinderatsgehältern

Zu entscheiden hat die Gemeindeversammlung auch über eine Teilrevision des Entschädigungsreglements für die Gemeinderatsgehälter. Das Reglement wurde letztmals 2013 einer Totalrevision unterzogen. Seither entspricht das Gehalt eines Gemeinderatsmitgliedes für eine 100-prozentige Tätigkeit (Vollamt) einem Jahreslohn von 120'000 Franken. Jedoch: alle Mitglieder des Wolfenschiesser Gemeinderats erfüllen ihre Aufgaben in Teilpensen. Der Präsident arbeitet zu 20 Prozent, die übrigen Departements-Vorsteher und die Vorsteherin benötigen heute 10 Prozent. Mit der Entschädigung sind sämtliche mit der Amtsführung verbundenen Tätigkeiten abgegolten. Mit der Teilrevision möchte man den tatsächlichen Aufwand der Ratsmitglieder etwas zeitgemässer abgelten. Berücksichtigen muss man neu auch das Departement Bildung, da ab dem 1. Januar 2023 die politische Gemeinde und die Schulgemeinde zur Einheitsgemeinde zusammengelegt werden. Der Jahreslohn bleibt zwar unverändert bei 120'000 Franken, die Prozentzahlen für die Pensen aber werden angepasst. So wird der Aufwand des Präsidenten mit neu 25 Prozent (bisher 20) berechnet. Im Departement Bildung sind es 20 Prozent und in allen übrigen 15 statt wie bisher 10 Prozent. Die Pensen-Erhöhung entspricht insgesamt einem Betrag von 68'000 Franken. Die Finanzkommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Teilrevision des Entschädigungsreglements nach der Zusammenlegung von Einwohner- und Schulgemeinde zuzustimmen.

In einem weiteren Traktandum geht es darum, Monika Holler – einer Bayerin aus Passau – das Schweizer Bürgerrecht zu geben. Holler lebt seit längerer Zeit in der Schweiz und hat als Sozialinspektorin in Zürich sowie auch für die Staatsanwaltschaft Zürich gearbeitet. Bekannt ist sie vor allem als Gleitschirmfluglehrerin im eigenen Geschäft «Flugrausch».

Die Gemeindeversammlung findet statt am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr in der Aula Zelgli. Anschliessend tagen auch die Schul- und die Kirchgemeinde.