Reformierte Kirche Nidwalden - Benefizkonzert für die Ukrainehilfe ergab über 6800 Franken

Musikerinnen und Musiker aus der Russischen Föderation, aus Weissrussland, aus Ungarn und der Schweiz spielten am 2. April ohne Honorar in der reformierten Kirche Buochs zu Gunsten medizinischer Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine.

Regina Hauenstein 04.04.2022, 16.28 Uhr