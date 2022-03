Reformierte Nidwalden: Neue Kirchenverfassung gibt zu reden

Reformierte Kirche Nidwalden Neue Kirchenverfassung gibt an Versammlung zu reden Neu sollen die Pfarrpersonen durch den Kirchenrat und nicht mehr durch das Volk gewählt werden. Das passt nicht allen. Richard Greuter Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Zuschauerbereich verfolgte Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede die Ausführungen von Kirchenrat Reto Bazzani über die Verfassungsrevision und die neue Kirchenordnung. Bild: Richard Greuter (Stansstad, 8. März 2022)

Das Orgelspiel von Margret Käser mit sanften Klängen und harmonischen Tönen, aber einem furiosen Crescendo am Schluss, war ein passender Einstieg in die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirche Nidwalden. Auch wenn einige Wortmeldungen für ein Crescendo sorgten: Mit vier Enthaltungen stimmten die übrigen 54 Stimmberechtigten im Ökumenischen Kirchgemeindehaus in Stansstad einstimmig für den Voranschlag. Damit ist die budgetlose Zeit vorbei.

Bei einem Aufwand von rund 2,65 Millionen Franken sieht das Budget einen Aufwandüberschuss von 211’100 Franken vor. Der Mehraufwand liegt damit um 16’800 Franken tiefer als ursprünglich geplant. Betriebskosten im Umfang von 6000 Franken wurden in der budgetlosen Zeit nicht aufgewendet. Der Rest der Einsparungen sind verminderte Lohnkosten von 10’800 Franken. Allein bei der Kirchenmusik wurden 7300 Franken eingespart. Die Pfarrpersonen in den drei Gemeindekreisen liessen sich einiges einfallen, um ihre Gottesdienste musikalisch zu gestalten. «Es wurde sehr viel Kirchenleben in den Gemeindekreisen gelebt», lobte Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede und sprach von vielen privaten Spenden.

Anstellung der Pfarrpersonen nach kantonalem Recht

Im Anschluss an die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung orientierte Kirchenrat Reto Bazzani über die laufende Strukturreform. Doch bis er damit beginnen konnte, musste auch er ein Crescendo von Wortmeldungen über sich ergehen lassen. Bevor die Diskussion ins Uferlose abdriftete, ging Heinz Lüthi, Kirchenpfleger in Stans, ans Mikrofon und erklärte der Versammlung, dass der vorliegende Entwurf in den vergangenen drei Jahren mit den Gemeindekreisen, Pfarrpersonen und letztlich auch mit dem Kirchenrat erarbeitet wurde und damit breit abgestützt sei.

Somit konnte Reto Bazzani mit seinen Ausführungen beginnen. In einer gut dokumentierten Präsentation erklärte er den Werdegang der Verfassungsrevision. Dabei ging er auf die Probleme wie unterdotierte Behörden, mangelnde Kompetenzaufteilung und fehlende professionelle Administration und Personalführung ein und erklärte, dass sich in einer Umfrage 80 Prozent für die Abschaffung der Pfarrwahl entschieden hätten. «Die Strukturreform wurde von unten nach oben aufgebaut. Der Kirchenrat war erst später involviert», erklärte Bazzani. Dann ging er Artikel für Artikel der neuen Kirchenverfassung und der neuen Kirchenordnung durch. Die Möglichkeit, bei jedem Artikel Stellung zu nehmen, wurde kaum genutzt.

Keine Behörde mehr auf Gemeindekreis-Ebene

Das sind die wichtigsten Änderungen: Die Pfarrwahl durch das Volk wird abgeschafft. An deren Stelle wählt der Kirchenrat die Pfarrpersonen, die nach dem kantonalen Personalreglement angestellt werden. Die Kirchenpflegen in den drei Gemeindekreisen werden durch ein Gemeindekreis-Team, welches durch die Pfarrperson gebildet wird, ersetzt. Aus rechtlichen Gründen muss der Kirchenrat das Team genehmigen. Über das Budget befindet wie bisher die Kirchgemeindeversammlung.

Der Kirchenrat wird von sieben auf fünf Mitgliedern reduziert. Die Pfarrpersonen sind durch eine Vertretung aus dem Pfarrkonvent im Rat vertreten.

Gestärkt wird die Geschäftsstelle. Sie entlastet den Kirchenrat von operativen Aufgaben. Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Personalführung und die Administration. Laut Präsident Wolfgang Geade sollen keine Mehrkosten entstehen. Keine Änderungen gibt es beim kirchlichen Unterricht und in der Sozialdiakonie.

Pfarrpersonen unterstützen die neue Verfassung

Begrüsst wird die Neuregelung durch die vier Pfarrpersonen Silke Petermann-Gysin, Tünde Basler-Zsebesi, Dominik Flüeler und Tobias Winkler. «Die neue Anstellungsform ermöglicht langfristiges Arbeiten und Planen», schrieben die vier Pfarrpersonen in den «Kirchen-News» vom Februar.

Doch nun regt sich Widerstand: Eine Gruppe um den ehemaligen Buochser Pfarrer Fritz Gloor und den ehemaligen Kirchpflegepräsident Niels Fischer lanciert einen Gegenvorschlag. Diese Gruppe möchte die Pfarrwahl durch das Volk beibehalten und verlangt, dass sämtliche Pfarrpersonen im Kirchenrat beratend, aber ohne Stimmrecht vertreten sind. Im Kirchenrat sässen dann vier gewählte Kirchenräte und vier Pfarrpersonen.

An der ordentlichen Frühlingsversammlung seien ausformulierte Änderungsanträge möglich. Dann werde über die gesamte Strukturreform abgestimmt, erklärte Reto Bazzani das weitere Vorgehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen