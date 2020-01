Regierung verabschiedet Vierjahresprogramm für Nidwalden Der Regierungsrat hat die Stossrichtung ihrer Politik für 2021 bis 2024 festgelegt. 30.01.2020, 17.12 Uhr

(sma) Welche Herausforderungen den Kanton Nidwalden aktuell beziehungsweise in naher Zukunft beschäftigen und wie der Regierungsrat zusammen mit der Verwaltung diese Aufgaben bewältigen will, ist jeweils im Legislaturprogramm abgebildet. Das aktuelle Programm läuft Ende dieses Jahres aus, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Deshalb habe sich der Regierungsrat – unter Beizug der Direktionssekretäre und Amtsvorstehenden – frühzeitig Gedanken gemacht zum kommenden Vierjahresprogramm für den Zeitraum von 2021 bis 2024.