Regierungsrat Michèle Blöchliger wird Nidwaldner Finanzdirektorin Der Nidwaldner Regierungsrat hat die Departemente verteilt. Therese Rotzer übernimmt die Baudirektion, Peter Truttmann wird Gesundheits- und Sozialdirektor. Martin Uebelhart 05.04.2022, 18.51 Uhr

Die neu zusammengesetzte Nidwaldner Regierung hat die Direktionszuteilung für die kommende Legislaturperiode 2022–2026 vorgenommen. Von den bisherigen Regierungsratsmitgliedern wechselt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in die Finanzdirektion, wie die Staatskanzlei am Dienstagabend in einer Medienmitteilung schreibt. Die neugewählte Therese Rotzer (Mitte) übernimmt die Baudirektion, der neu gewählte Peter Truttmann (GLP) steht ab dem 1. Juli, dem Beginn des neuen Amtsjahres, der Gesundheits- und Sozialdirektion vor. Die übrigen Regierungsmitglieder behalten ihre Departemente.

Die neu zusammengesetzte Nidwaldner Regierung am Wahltag (von links): Othmar Filliger, Joe Christen, Therese Rotzer, Karin Kayser, Michèle Blöchliger, Res Schmid und Peter Truttmann. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. März 2022)

Michèle Blöchliger spricht auf Anfrage von einem längeren Prozess im Regierungsrat bis zur Departementsverteilung am Dienstag. Sie selbst habe sich Gedanken darüber gemacht, was sie auch noch interessieren könnte. «Dann müsste eine andere Direktion auch noch frei sein, was bei der Finanzdirektion der Fall war», hält sie fest. Letztlich musste auch das Gremium als Ganzes die Zuteilung der Direktionen diskutieren und dieser zustimmen.

«Ich freue mich über das Vertrauen, das mir die anderen Regierungsrätinnen und Regierungsräte entgegenbringen und darüber, dass sie mir das Amt als Finanzdirektorin zutrauen», sagt sie weiter. Sie sei überzeugt, dass sie ihr Know-how in ihrer neuen Funktion noch breiter einbringen könne. «Die Finanzdirektion ist eine Querschnittdirektion und Ansprechpartnerin für sämtliche Direktionen», so Blöchliger. Neben den Finanzen seien auch das Personal oder über das Informatikleistungszentrum (ILZ) Obwalden und Nidwalden die Digitalisierung Teil der Finanzdirektion.

Nidwaldner Finanzen stabil halten

Als künftige Herausforderungen sieht sie etwa, die Nidwaldner Finanzen weiterhin stabil zu halten. Ein Stichwort sei hier die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer für Unternehmen im Kanton. «Im Personalbereich geht es darum, sich Gedanken zu machen, was für ein Arbeitgeber der Kanton sein will und welche Arbeitsumgebung oder andere Formen von Arbeitsplätzen die Verwaltung bieten soll.» Im Bereich der Digitalisierung sei es wichtig, gute Dienstleistungen anzubieten – einerseits intern für den Kanton und die Gemeinden, aber auch nach aussen für die Bürgerinnen und Bürger.

Nichts mit ihrem Direktionswechsel habe die Belastung in ihrem jetzigen Wirkungsfeld zu tun. «Die Krisen, erst Corona und jetzt die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, sind nun einmal in der Gesundheits- und Sozialdirektion angesiedelt», so Blöchliger. Jetzt sei die Möglichkeit aufgetaucht, die angesprochene Querschnittsfunktion zu übernehmen. «Und ich habe mich darum beworben.»

Verkehr und Raumplanung

Therese Rotzer hat ihrem künftigen Wirkungsfeld, der Baudirektion, am Dienstagnachmittag bereits einen Besuch abgestattet. «Ich bin sehr positiv und herzlich empfangen worden», schildert sie ihre ersten Eindrücke. Weil das Baudepartement frei geworden sei, sei diese Direktion eine denkbare Option für sie gewesen. «Ich empfinde es als Ehre, dass man mir diese Aufgabe zutraut und mir das Vertrauen dafür schenkt», betont sie. Als Herausforderungen in ihrem Bereich ortet sie das Thema Verkehr, aber auch die Umsetzung des neuen Baugesetzes und die damit zusammenhängende Raumplanung.

Mit seiner künftigen Funktion als Gesundheits- und Sozialdirektor ist Peter Truttmann sehr zufrieden, wie er auf Anfrage sagt. «Ich arbeite seit 2008 im Sozialbereich.» Es gehe um Menschen aller Art und er arbeite gerne mit Menschen zusammen. Welche Schwerpunkte ihn erwarten, vermag er noch nicht zu sagen. «Aktuell wird sicher der Krieg in der Ukraine ein Thema sein und die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen», hält er fest. Er freue sich darauf, die gut geführte Direktion zu übernehmen. «Bereits habe ich mit Michèle Blöchliger einen Termin vereinbart, um eine gute Übergabe vorzubereiten.»

Wahl von Landammann und Landesstatthalter

Gemäss Kantonsverfassung wählt der Landrat den Landammann und den Landesstatthalter für die Amtsdauer von jeweils einem Jahr aus der Mitte des Regierungsrates. Für das Amtsjahr 2022/2023 unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsparlament den Vorschlag, Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen als Landammann und Finanzdirektorin Michèle Blöchliger als Landesstatthalterin zu wählen. Die Wahl wird an der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landrates vom 29. Juni erfolgen.