Nidwaldner GLP-Regierungsratskandidat Peter Truttmann im Porträt

REGIERUNGSRATSWAHLEN NIDWALDEN: KANDIDATENPORTRÄT Peter Truttmann: «Wir machen noch zu wenig für unsere Nachkommen» Kaum gegründet, treten die Grünliberalen für die Regierungsratswahlen an. Peter Truttmann findet, dass sich die Regierung in Sachen Ökologie mehr anstrengen müsse. Matthias Piazza 15.02.2022, 16.00 Uhr

Regierungsratskandidat Peter Truttmann oberhalb von Ennetbürgen. Bild: Urs Hanhart (6. Februar 2022)

«Ich will Ökologie und Nachhaltigkeit in die Nidwaldner Regierung einbringen. Im Kampf gegen den Klimawandel müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden», begründet Peter Truttmann seine Kandidatur für den Regierungsrat. Dort brauche es noch mehr Anstrengungen, auch wenn die regierungsrätliche Politik auf dem richtigen Weg sei. «Doch wir machen noch zu wenig für unsere Nachkommen», meint der 56-jährige Ennetbürger, der mit seiner Frau und den zwei Söhnen im Kollegialter in einem Reihenhaus wohnt. Den Klimawandel könne er auch im eigenen Kanton beobachten. «Als Jugendliche konnten wir im Winter von der Klewenalp bis hinunter nach Beckenried fahren. Unsere Kinder können das vielleicht pro Winter nur noch einmal. Auch mit dem Schlitten vom Bürgenstock bis hinunter nach Ennetbürgen wäre heute ein Ding der Unmöglichkeit.»

Klar sei für ihn auch, dass man bis 2040 klimaneutral werden müsse. «Natürlich bin ich mir bewusst, dass dies sehr ambitioniert ist», meint der Mitunterzeichner der kürzlich lancierten Nid- und Obwaldner Klimainitiative, die genau dies zum Ziel hat.

«Doch es braucht mutige Entscheide und ein Denken über mehrere Generationen.»

Man denke an das Jahrhundertprojekt Neat. «Heute sind wir von Stans aus in etwas mehr als einer Stunde im Tessin.»

Wo er sich als GLP-Politiker positioniere, macht er am Beispiel des Flugplatzes Buochs deutlich. «Der Flugplatz mit den Pilatus-Flugzeugwerken mit seinen vielen Arbeitsplätzen ist wichtig für Nidwalden. Darauf dürfen wir stolz sein. Dazu müssen wir Sorgen tragen.» Ein Dilemma mit den ökologischen Anliegen sehe er dabei nicht, wenn man bedenke, dass etwa an umweltfreundlicherem Treibstoff geforscht werde oder die in Ennetbürgen ansässige Lightwing Leichtflugzeuge mit massiv weniger Treibstoffverbrauch baue.

«Das sind coole Leute»

Zur im vergangenen Sommer gegründeten GLP sei er über einen Bekannten gekommen. «Das sind so coole Leute, es geht sachlich um wichtige Themen und nicht um Ideologien», habe dieser geschwärmt. Beim nächsten Mal nahm Peter Truttmann auch an einer GLP-Versammlung teil – und ging mit einem deutlichen Urteil nach Hause. «Es stimmte einfach alles.» Damit hatte er nicht nur einen Parteibeitritt, sondern gewissermassen auch einen Parteiwechsel vollzogen. Als er von 2014 bis 2020 Gemeindepräsident war, war er Mitglied bei der Mitte (ehemals CVP).

«Die Werte der Mitte sind mir immer noch wichtig. Aber eine intakte Umwelt ist unser höchstes Gut. Die GLP als fortschrittliche, progressive Partei verbindet Ökologie und Wirtschaft ideal»,

begründet er den Beitritt zur neugegründeten Partei.

An der Nomination am 20. Januar anlässlich der virtuellen Parteiversammlung musste er sich den Mitgliedern präsentieren und Fragen des Vorstandes beantworten. «Nach der Nomination erhielt ich viele positive Kommentare von den Parteimitgliedern», erinnert er sich.

Er tritt mit fünf weiteren neuen Regierungsratskandidaten für zwei freie Sitze am 13. März an. Er nimmt es sportlich. «Den Konkurrenzdruck muss man aushalten können. Es sollte öfters Kampfwahlen statt stiller Wahlen geben, damit die Bürger eine echte Auswahl haben», meint er dazu, auch wenn es eine längere Zitterpartie werden dürfte, wenn am 10. April ein zweiter Wahlgang nötig sein sollte.

Auch Wehmut würde bei einem Wahlsieg mitschwingen

Mit einer allfälligen Wahl müsste er seinen Beruf als Geschäftsführer der Integra, einer Stiftung für Jugendliche und Erwachsene mit einer kognitiven, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung und rund 200 Mitarbeitenden, aufgeben. Da würde auch Wehmut mitschwingen. «Die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen ist etwas vom Schönsten, was ich in meinem Berufsleben bisher erleben durfte. Sie geben ganz viel zurück, sind ehrlich und dankbar. Man wird demütig, lernt, dass man zufrieden sein soll, wenn man gesund ist. Das ist nicht selbstverständlich. Eine Behinderung kann jeden und jede jederzeit treffen.» Davor war er Geschäftsleiter der Stiftung Rütimattli in Sachseln.

Die Erfahrungen aus der Privatwirtschaft kämen ihm auch als möglichen Regierungsrat zugute.

«Ich habe gelernt, dass man alleine nichts bewegen kann oder dass man unbedingt die Bedürfnisse der Leute abholen muss.»

Auch wegen seiner charakterlichen Eigenschaften fühle er sich geeignet als Regierungsrat. «Ich mag Menschen, kann auf sie zugehen.»

Wertvolle Erfahrungen als Gemeindepräsident gesammelt

Demut, aus seiner Sicht eine weitere wichtige Eigenschaft für die Politik, habe er auch als Gemeindepräsident gelernt. An ein Erlebnis an einer Gemeindeversammlung mag er sich noch gut erinnern. «Da ergreift ein Bürger das Wort und kritisiert den Gemeinderat, weil der ein Feuerwehrauto nicht in Ennetbürgen selber, sondern in Stans gekauft hat. Im Namen des Gemeinderates entschuldigte ich mich für den Fehler und gelobte Besserung für die Zukunft. Für diese Aufrichtigkeit lobten mich die Leute nach der Gemeindeversammlung.» Überhaupt habe er seine bisherige politische Laufbahn in sehr guter Erinnerung. «Sicher 95 Prozent der Erlebnisse waren positiv.»

Landrat war er nie. «Dafür hätte mir die Zeit gefehlt, neben meinem sehr zeitintensiven Job als Geschäftsleiter in aargauischen Wohlen, das ja nicht gerade einen Katzensprung von Ennetbürgen entfernt ist.» Die fehlende Parlamentserfahrung sieht er nicht als grosses Manko.

«Ich kann unvoreingenommen das Regierungsratsamt antreten.»

Sollten die fünf Bisherigen wiedergewählt werden und ihre Direktion behalten, stünden die Finanz- und Baudirektion zur Disposition für die zwei Frischgewählten. «Ich bin offen für alle Direktionen, und um Neues zu lernen.» Doch fühle er sich mit seinem Rucksack fachlich gut gerüstet. Vor seiner Zeit im Sozialwesen hatte er bei der Emmi mehrere Führungspositionen inne und absolvierte an der Berner Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften ein Ingenieur-Studium.

«Regierungsratswahlen sind Personenwahlen»

Von der Tatsache, dass seit den Wahlen 2010 niemand aus dem links-grünen Spektrum den Sprung in die Nidwaldner Regierung schaffte und diese seit dem Rücktritt von Leo Odermatt (Grüne) rein bürgerlich ist, entmutigt ihn nicht. «Regierungsratswahlen sind Personenwahlen und mit der GLP tritt eine Partei an, welche sich aktiv und sachlich um die Themen unserer Zeit kümmert.»

Mit Nidwalden und seinen Leuten fühle er sich sehr verbunden – auch in seiner Freizeit. Er jogge gerne auf dem Bürgenberg oder gehe mit seinem Fischerboot auf den See, sei seit 25 Jahren Mitglied in einer Ennetbürger Jassgruppe. Auch auf Skitouren auf der Gummenpalp oder beim Skifahren auf der Klewenalp treffe man ihn mit seiner Familie an. «Die Leute kennen mich, oft ergeben sich gute Gespräch – auch über meine Regierungsratskandidatur.»

Diese drei Fragen stellen wir allen Nidwaldner Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten Wo soll der Kanton aktiver werden in Sachen Klimapolitik? Der Klimawandel ist wohl eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Enge internationale Zusammenarbeit ist absolut nötig, und es braucht auch das Engagement im Kleinen. Das Nidwaldner Energiegesetz mit mehr Unterstützungsgeldern für klimafreundliches Bauen ist ein guter Anfang. Aber das reicht noch nicht. Deshalb unterstütze ich die Klimainitiative Nidwalden. Denn wir müssen uns als Gemeinschaft konkrete Ziele setzen, damit wir uns privat einen Schupf geben. Denn am Ende muss jede und jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Soll die Tieferlegung der Zentralbahn weiterverfolgt werden oder nicht? Wir sollten weiterhin darüber nachdenken, und zwar, ohne uns Grenzen zu setzen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich aus einer scheinbar unmöglichen Idee ein grossartiges Projekt entwickelt. Zum Nachdenken gehört auch, den Verkehr als Ganzes zu prüfen, was ja auch mit Klimapolitik zu tun hat: belastenden Verkehr reduzieren – taugliche Alternativen suchen – Velo-, Fuss- und öffentlichen Verkehr fördern, umso mehr in Zeiten von Homeoffice. Wir wollen in moderne und gescheite Arbeitsmodelle und in clevere Verkehrsmanagement-Systeme investieren. Wie soll die heute an verschiedenen Orten angesiedelte kantonale Verwaltung zentraler organisiert werden?

Das Fax-Zeitalter ist vorbei! Es ist Zeit, dass die Verwaltung mit den digitalen Bedürfnissen der Bevölkerung mitwächst und ihre Kompetenzen entsprechend ausbaut. Dabei ist es das oberste Gebot, als kundenorientierter Dienstleister immer besser zu werden. Nur wenn es hilft, diesen Anspruch zu erfüllen, macht es Sinn, die Verwaltung zentralisierter zu organisieren.

Weitere Informationen: www.peter-truttmann.ch