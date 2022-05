Region Vierwaldstättersee Ein Herzensprojekt für Kinder: Hergiswiler Stiftung hat zwei neue junge Botschafter Drei Tage lang wanderten zwei Jugendliche für einen wohltätigen Zweck um den Vierwaldstättersee. Sepp Odermatt 01.05.2022, 17.16 Uhr

Am letzten Dienstag sind sie von Hergiswil aus gestartet: die Oberstufenschülerin Emilija Radulovic (16) und ihr Freund Renzo Verri (15). Sie beide kommen aus dem Kanton Solothurn und schliessen im Sommer die obligatorische Schulzeit ab. Im Zusammenhang mit ihrer Schulschlussarbeit kamen sie auf eine besondere Idee. Sie wollten etwas spenden für einen guten Zweck oder noch besser, etwas dafür tun.

Emilija Radulovic und Renzo Verri sind für einen guten Zweck um den Vierwaldstättersee gewandert. Bild: PD

Bei der Stiftung für Kinder in der Schweiz, mit Sitz in Hergiswil, stiessen sie auf offene Ohren und wurden sogleich zu ihren jüngsten Botschaftern gemacht. Auf einer dreitägigen Wanderung haben die beiden Jugendlichen die Bevölkerung auf die Situation von notleidenden Kindern und Jugendlichen in der Schweiz aufmerksam gemacht. Davon gibt es auch in der gemeinhin als reich geltenden Schweiz mit einem vermeintlich funktionierenden Sozialsystem viele – es sind über 300’000! Das ist eine fast unglaubliche Zahl, die auch Emilija und Renzo enorm betroffen macht.

Auf Bauernhöfen übernachtet

Beide haben sich daher bereiterklärt, mit einer Aktion die Stiftung für Kinder in der Schweiz zu unterstützen: mit Hilfe einer Sensibilisierungskampagne.

Mit bereits über 40 Kilometern in den Beinen erreichten die nimmermüden Wanderer dann am letzten Donnerstag per Schiff die Gemeinde Beckenried. Hier wurden sie von der Vizepräsidentin der Stiftung, Frau Cornelia Maggi überrascht. «Ich bin einfach nur begeistert, was die beiden jungen Leute geleistet haben», schwärmte die Verantwortliche der Stiftung.

Bevor «die Wandervögel» ihre letzten rund 15 Kilometer nach Hergiswil unter die Füsse nahmen, berichtete Enzo gegenüber dieser Zeitung: «Am ersten Tag sind wir von Hergiswil, über Luzern nach Merlischachen gewandert. Dort haben wir nach einem strengen Tag auf einem Bauernhof übernachtet.» Der zweite Tag habe dann in Vitznau geendet, doppelte Emilija nach: «Hier haben wir auf einem Hof mit Pferden übernachtet. Das hat mir besonders gut gefallen. Auch die Aussicht auf den See war fantastisch.»

Eine wichtige Lebenserfahrung

Die beiden Jugendlichen mit ihren grossen Rucksäcken und dem Plakat der Stiftung auf dem Rücken sind aufgefallen und haben etwas bewegt. Viele Leute seien stehen geblieben und hätten sie über die Stiftung für Kinder in der Schweiz ausgefragt. Es habe manchmal auch gute Gespräche gegeben. Alle hätten sie gelobt und ihnen für diese tolle Idee gratuliert, sagten die beiden. Und weiter: «Es freut uns mega, dass wir uns für dieses Projekt entschieden haben und dass wir sogar von den Medien wahrgenommen worden sind. So haben wir uns das nie und nimmer vorgestellt.»

Nach den Sommerferien wird Emilija weiterhin die Schulbank drücken und sich beruflich in Richtung Lehrerberuf begeben. Renzo wird eine Berufslehre als Informatiker beginnen. Dank diesem Engagement haben beide eine wichtige Lebenserfahrung gemacht, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Laut Cornelia Maggi werden sich Renzo und Emilija für weitere Aktivitäten als Botschafter für die Stiftung zur Verfügung stellen.

Alle Kinder und Jugendlichen sind gleichwertig

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz unterstützt und fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche mit individuellen Notsituationen und Problemlagen. Sie leistet ideelle und materielle Unterstützung, damit gemeinsam ein Ausweg aus schwierigen Lagen gefunden werden kann. Vor allem aus Situationen, die sich in einer «Grauzone» befinden, wo weder Sozialamt noch Krankenkasse oder ähnliche Institutionen einspringen.

Dabei werden immer die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt. Dies unabhängig von Kultur, religiösem oder sozialem Hintergrund, denn alle Kinder und Jugendlichen sind gleichwertig und haben das Recht auf Befriedigung ihrer wichtigsten Bedürfnisse und auf Bildung und Förderung.