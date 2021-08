So werden Zentralschweizer Suchhunde auf Einsätze vorbereitet

Regionalgruppe Innerschweiz Ihre Supernasen können Leben retten: So bereiten eine Nid- und eine Obwaldnerin Suchhunde auf ihren Einsatz vor Verschüttetensuchhunde von Redog finden Eingeschlossene unter Trümmern. Doch das will geübt sein. Matthias Piazza 19.08.2021, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeannette Urech trainiert mir ihrem Verschüttetensuchhund Sam in unwegsamem Gelände. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. August 2021)

Es regnet seit Stunden. Das Gelände auf der Deponie bei Littau ist noch uneinladender als sonst. Der Boden ist matschig. Es wird dunkler. Und trotzdem haben an diesem trüben Mittwochabend im August ein paar Menschen mit ihren Hunden ihren Spass. Wobei der Spass nicht im Vordergrund steht. Hier wird der Ernstfall geübt. Die Aufgabe der acht Hunden mit ihren Frauchen beziehungsweise Herrchen ist, Verschüttete unter Trümmern zu suchen und zu finden.

Es sind Mitglieder der Regionalgruppe Innerschweiz von Redog, dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde. Dafür haben sich Figuranten unter grossen Steinblöcken versteckt. Die Hunde müssen sie mit ihrer Spürnase auffinden und bei Erfolg bellen. Einer der Verschüttetensuchhunde ist der fünfeinhalbjährige Sam. Gekonnt kraxelt er auf den Felsblöcken umher, wobei es ihm bei diesem nassen Wetter sichtlich schwerer fällt, nicht auszurutschen.

Durch die widrigen Wetterbedingungen lässt er sich allerdings nicht von seinem Job abhalten. Nach wenigen Minuten hat er den «Verschütteten» gefunden, wie er freudig bellend verkündet. Dabei liess er sich auch nicht vom zweiten Verschütteten aus dem Konzept bringen, der sich bewusst in der Nähe platzierte, um zu testen, ob er bei der ersten Person dranbleibt, bis er sie gefunden hat.

Abwechslung macht die Übung aus

Jeannette Urech aus Beckenried. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. August 2021)

Sam mit seinem Beckenrieder Frauchen Jeannette Urech hat damit einen weiteren Übungsabend erfolgreich gemeistert. Er hat's drauf, trotzdem braucht's regelmässige Trainings. «Der Hund muss Routine sammeln und mit unterschiedlichen Situationen klarkommen. Heute war es etwa wegen des Regens sehr rutschig. Auch übten wir dieses Mal das Auffinden von zwei Menschen, die sich in der Nähe befinden», erzählt sie.

Damit nicht zu viel Routine aufkommt, wird mit Übungsgeländen abgewechselt. Nebst Deponien sind auch Bauruinen oder Gebäude, die kurz vor dem Abriss stehen, hoch im Kurs. So trainierten die Super-Hunde vor drei Jahren im alten Schulhaus Staffeln in Reussbühl, kurz bevor es abgerissen wurde und einem Neubau wich. Und kürzlich diente das zurzeit leerstehende Gebäude des Elektrizitätswerks Obwalden in Kerns als Übungsgelände, das teilweise abgebrochen und modernisiert wird. Auch in der Ruine der stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage Ibach bei Luzern wurde die Suche von Verschütteten trainiert.

«Solche Ruinen sind ideal zum Üben, sie kommen Gebäuden nach einem Erdbeben sehr nahe», erzählt Jeannette Urech. Die Dienste von Redog, die am 4. September ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert, sind im In- und Ausland gefragt, sei es etwa, wenn nach einem Erdbeben ganze Städte zerstört werden, Felslawinen zu Tal stürzen oder eine Explosion ein Haus zum Einsturz bringt. Der Anspruch ist hoch: Die Hunde müssen Verschüttete in bis zu sechs Metern unter Trümmern aufspüren können. Dafür wird zwischen März und November fleissig trainiert, bis zu dreimal wöchentlich. «Es verlangt von den Hunden viel ab. Sie müssen motiviert sein und eine enorme Ausdauer aufbringen.

Das geht nur, wenn sie Freude daran haben», erzählt Christa Puglisi aus Alpnachstad, die mit ihrem siebenjährigen Eik bei Redog dabei ist. Das Können müssen die Hunde unter Beweis stellen. Zwei Tage und eine Nacht dauert der Einsatztest. An elf fingierten Schadenplätzen müssen die Hunde die Figuranten aufspüren. Dafür haben sie je 20 Minuten Zeit.

Das Freiwilligenengagement ist eine Lebensschule

Rund um die Uhr stehen die Hundehalter mit ihren Hunden für einen Ernsteinsatz bereit. Dass es in den vergangenen Jahren keinen gab, bedauert Jeannette Urech nicht. «Ich hoffe, dass es nie zu einem Ernsteinsatz kommt.» Trotzdem betrachte sie ihr zeitintensives Engagement nicht als nutzlos. «Für mich ist das Redog-Engagement eine Lebensschule. Die Hundenase faszinierte mich schon immer.» Eine grosse Rolle spiele auch das Soziale. «Wir arbeiten im Team und sind eine grosse Familie von Leuten, die die Leidenschaft für Hunde teilen.»

Christa Puglisi mir ihrem Hund Eik. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. August 2021)

Christa Puglisi.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. August 2021)

Das sieht auch Christa Puglisi so. «Ich hatte schon immer Hunde und will mit der Freiwilligenarbeit einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Ich hatte noch nirgends einen solchen Zusammenhalt gespürt wie hier.»