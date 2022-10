«Hiäsigs» Sie brennen für Lokales in der Flasche – ein Besuch in der See-Distillerie Die See-Distillerie Beckenried AG steckt viel Leidenschaft in ihre Destillate. Direkt neben der Anlegestelle der Autofähre wird in der ehemaligen Brennerei, dem Fährhaus, produziert. Franz Niederberger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Die Brennerei in Beckenried befand sich lange in einem Dornröschenschlaf. Mit der Neuentwicklung des Hotels Seerausch wurde sie daraus wieder aufgeweckt. Heute besteht die See-Distillerie Beckenried AG aus einem achtköpfigen Team von Gleichgesinnten, allesamt Aktionäre. Anders als zu den Anfangszeiten in den 1970er-Jahren verarbeitet sie Schweizer Getreide, zu einem Grossteil aus Eigenanbau: Das sind Whisky (Gerstenmalz), amerikanische Whiskey (Mais und Roggen), Gin und Wodka. Mitspracherecht ist kein Fremdwort: Entscheidungen werden im Team gefällt, das sich aus Personen mit unterschiedlichstem beruflichem Hintergrund zusammensetzt. Ein Mix, der sich äusserst wertvoll auf die Firmen-Philosophie auswirke, wie die Aktionäre Paul Bircher und Gerold Odermatt betonen.

Serie «Hiäsigs» Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat, woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennen lernen. In loser Folge stellt unsere Zeitung in der Serie «Hiäsigs» solche Produkte, Dienstleistungen und die Menschen dahinter vor.

Regionale Rohprodukte

In der Distillerie: (von links) Beat Gut, Armin Gut und Philipp Gut. PD

Das Team liebt es, aus regionalen Grundstoffen hochwertige Destillate herzustellen und diese zu zelebrieren. Pure Freude und Leidenschaft sei der Gegenwert, der allerdings viel Geduld erfordere. Die Lagerzeit von Whisky beträgt mindestens drei Jahre. Dies war ein Grund, ebenfalls Wodka und Gin zu produzieren. Dem Team ist die Getreidekompetenz wichtig. Ausgangsprodukt ist Schweizer Braugerste aus Eigenanbau. Für den Whisky wird die Gerste in einer Schweizer Mälzerei zu Gerstenmalz verarbeitet. Für den Wodka wird Rohgerste benutzt. Die Qualität kann nur mit jederzeit kontrollierbaren Prozessen erreicht werden. Die See-Distillerie Beckenried AG zählt zu den wenigen Distillerien, die den Wodka aus 100 Prozent Schweizer Rohgerste als Basis für ihren Lakeside Gin selbst herstellt.

Das wichtigste Ziel bei der Produktion der Destillate ist die «kompromisslose Qualität», wie die Aktionäre sagen. Grossen Einfluss hat dabei der Brennvorgang. Beim Vor- und Nachlauf werden grosszügige Abstriche gemacht, nur das «Herzstück», der Mittelteil, wird verarbeitet. Dies mache die Feinheit aus, welche die Brennerei-Produkte der See-Distillerie auszeichne. «Ein guter Schnaps wärmt, ein schlechter brennt», sind sich Paul Bircher und Gerold Odermatt einig. Der Wodka wird dreimal gebrannt, der Gin viermal. Der Whisky erfährt einen Rohbrand und einen Feinbrand. Dies erklärt auch den grossen Aufwand, den das Team in Kauf nimmt – nur das Beste vom Besten sei gut genug. Mehrere Auszeichnungen wie die von der landwirtschaftlichen Schule in St.Gallen, bei der 19 von 20 Punkten erreicht wurden, bestätigen die Qualität.

Eigene Fässer speziell hergestellt

Entscheidend für den Reifungsprozess bei der Whisky-Herstellung sind die Fässer. Verwendet werden Eichenfässer, die ursprünglich mit Sherry, Bourbon oder Rum gefüllt waren. Eine weitere Eigenheit sind die Fässer aus amerikanischer Weisseiche, die speziell hergestellt werden für die See-Distillerie. Diese werden zuerst mit einem amerikanischen Whiskey belegt. Dieser wird nicht aus Gerste, sondern aus Mais und Roggen hergestellt. Die Kundschaft dürfe sich auf einen amerikanischen Whiskey im Stile eines Bourbon freuen, an Weihnachten soll dieser erhältlich sein.

Sie setzen auf die See-Distillerie: (von links) Gerold Odermatt, Beat Gut, Philipp Gut, Paul Bircher, Armin Gut, Roger Van De Giessen und Andreas Grebhan. PD

Nach der ersten Belegung mit amerikanischem Whiskey, welche in der Regel zwei Jahre dauert, werden die Fässer mit dem Single-Malt-Whisky befüllt. Dies hat den grossen Vorteil, dass die Fässer bereits die etwas herberen Geschmacksnoten verloren haben und das «Fassleben» lückenlos kontrolliert werden kann. Speziell entwickelt wurden die Flaschen – in jedem Regal ein Blickfang. Sie stammen aus Portugal und werden in Handarbeit produziert. Passgenau werden die Zapfen aus Kork und Olivenholz hergestellt und speziell behandelt.

Am Freitag brennen, am Samstag brauen

Bis die getätigten Investitionen sich auszahlen, ist ebenfalls Geduld angesagt: Die Freude und Leidenschaft aller mitarbeitenden Aktionäre überwiegt aber. Zum Tagesgeschäft gehören auch viele administrative Arbeiten. Die Abgaben der Alkoholsteuer an die Zollverwaltung betragen 29 Franken pro Liter Reinalkohol, die unmittelbar bei der Produktion bezahlt werden muss. In der Regel läuft die Produktion an zwei Tagen pro Woche, am Freitag wird gebrannt und am Samstag gebraut. Die See-Distillerie AG ist auch Mitglied der Schweizer Brenner.

Produkte vor Ort oder online erhältlich Am 12. November ist Tag der offenen Türen unter dem Motto «Die Schweiz brennt». Rund 50 Distillerien nehmen daran teil. Aktuell stehen Wodka, Gin, Moonshine und dreijähriger Whisky in den Verkaufsregalen. In Zukunft wird die See-Distillerie auch fünfjährigen Whisky anbieten. Die Produkte sind in der Brennerei in Beckenried, im lokalen Detailhandel und im Onlineshop unter www.see-distillerie.ch erhältlich. Angeboten werden auch Degustationen, Führungen und Seminare.

