Reiseträume Seglergrüsse aus der Karibik - das Einreiseverbot für Touristen hat Vorteile für die, die schon dort sind Der Emmetter Fotograf Christian Perret segelt mit seiner Frau auf der Jacht «Tringa» in den Gewässern vor Martinique – und wird dabei auch mal zur Landratte. Philipp Unterschütz 26.03.2021, 16.00 Uhr

Wenn man selber nicht reisen kann, träumt man halt davon und freut sich umso mehr über Reiseberichte und Eindrücke von anderen, die in der Ferne unterwegs sind. Zum Beispiel über Bilder und Nachrichten von Christian Perret. Der bekannte Emmetter Fotograf, der 2018 seinen Beruf an den Nagel hängte, um mit seiner Frau einen nächsten Lebensabschnitt auf der Segeljacht «Tringa» zu verbringen, und der vor Weihnachten 2019 die Atlantiküberquerung meisterte, ist seit Anfang Jahr wieder in der Karibik unterwegs.