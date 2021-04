Reportage Bei der Zentralbahn-Baustelle geht's um Tonnen und Millimeter Die Zentralbahn-Strecke zwischen Stans und Engelberg ist zurzeit eine Grossbaustelle. Dabei bekommen die Gleise einen richtigen Unterbau. Dafür muss bis zu zwei Meter tief gebaggert werden. Matthias Piazza 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die Stopfmaschine sorgt für den richtigen Halt des Gleises. Bilder: Urs Hanhart (Oberdorf, 9. April 2021)

Fast im Minutentakt fahren Lastwagen im Stanser Galgenried mit Schotter vor. Dieser wird auf ein kleineres Raupenfahrzeug umgeladen, das die wertvolle Ladung auf dem noch schotterfreien Bahndamm an Ort transportiert. Es ist laut und staubig. Statt Bahnbetrieb dominieren Baumaschinen. Fast könnte der Eindruck entstehen, dass hier eine neue Eisenbahnlinie gebaut wird. Zwar fahren hier schon seit 1898 Züge von Engelberg bis Stansstad und seit 1964 gar bis nach Luzern. Trotzdem ist der Eindruck nicht ganz falsch. Denn die Zentralbahn bekommt zwischen der Gerbibrücke und dem Bahnhof Stans sowie zwischen den Bahnübergängen Bünt und Feld in Oberdorf ein komplett neues Gleisbett.

Carsten Katz, Leiter Projekte bei der Zentralbahn.

Bisher lag das geschotterte Gleis sozusagen direkt auf der Wiese. Die Zentralbahn musste handeln, wie Carsten Katz, Leiter Projekte bei der ZB, bei einem Baustellenrundgang erklärt. «Die Anforderungen an das Gleis sind in den vergangenen gut 120 Jahren stark gestiegen. Immer mehr Züge, die sieben Tage zwischen fünf Uhr morgens und nachts um halb zwei fahren. Und pünktlich sein müssen.» Die Voraussetzungen im Galgenried mit dem feinkörnigen und lehmigen Untergrund sind dafür nicht ideal. «Weil dieses Gleisbett, das noch aus den Gründerjahren stammt, keinen Unterbau hat, würde sich das Trassee mit den Jahren senken.» Mit direkten Konsequenzen für die Fahrgäste. «Züge müssten auf den betroffenen Abschnitten langsamer fahren, was den auf die Minuten genau getakteten Fahrplan durcheinanderbringen könnte. Entgegenkommende Züge könnten auf dem meist einspurigen Streckennetz nicht wie geplant kreuzen. Es käme zu Verspätungen.»

Bis zwei Meter in die Tiefe gegraben

Fast 98 Prozent der Zentralbahn-Züge kommen mit weniger als drei Minuten Verspätung an. Um diesen hohen Standard zu halten, müsse man in die Erneuerung des rund 100 Kilometer langen Streckennetzes investieren. So wurden in den vergangenen drei Wochen auf mehreren Abschnitten mit einer Länge von total 4,7 Kilometer der für den Bahnbetrieb ungeeignete Untergrund bis auf einer Tiefe von etwa zwei Metern abgetragen und mit Kiessand, einer Mischung aus grösseren und kleineren Steinen, aufgefüllt. Darauf kam ein Deckbelag, der verhindert, dass Wasser vom Schotter in den Untergrund dringt. Dieses fliesst dank der leichten Neigung seitlich ab.

Die Stopfmaschine sorgt für den richtigen Halt des Gleises. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 9. April 2021) Der Bagger befüllt das Raupenfahrzeug mit Schotter. Bild: Urs Hanhart (Stans, 9. April 2021) Schotter für das erneuerte Gleisbett. Bild: Urs Hanhart (Stans, 9. April 2021) Das Trassee zwischen der Gerbibrücke und dem Bahnhof Stans wird komplett erneuert. Bild: Urs Hanhart (Stans, 9. April 2021)

Während man in Stans noch mit dem Zuführen von Schotter beschäftigt ist, ist in Oberdorf schon ein 62-Tonnen-Ungetüm am Werk. Eine sogenannte Stopfmaschine hebt die Schienen leicht an und stopft dabei Schotter unter Schienen und Schwellen. 200 Meter schafft sie pro Stunde, zwei Durchgänge sind nötig. Dabei positioniert sie das Gleis millimetergenau in die richtige Position. Dafür wurde sie mit Daten der Gleisgeometrie gefüttert. «Diese Verdichtung ist wichtig, damit sich das Gleis auch längerfristig nicht absenkt, wenn es Tag für Tag Züge befahren mit einem Gewicht von bis zu 16,5 Tonnen pro Achse», veranschaulicht Carsten Katz.

Keine Alternative zur Totalsperre

Der Preis dafür ist, dass die Zentralbahn-Passagiere vier Wochen lang mit den Bahnersatzbussen zwischen Stansstad und Engelberg reisen müssen. Arbeiten in der Nacht wäre keine Alternative gewesen. «Die dreieinhalb Stunden ohne Bahnbetrieb wären zu kurz für ein effizientes Arbeiten, der Baulärm für die Anwohner nachts unerwünscht», hält Carsten Katz fest. Dafür werden die vier zugfreien Wochen voll ausgeschöpft. So werden auch das Perrondach beim Bahnhof Stans, verschiedene Weichenanlagen und Bahnübergänge saniert. Carsten Katz spricht von einem sportlichen Programm. «Damit ab Montag in einer Woche die Züge wieder fahren können, arbeiten wir sechs Tage die Woche von 6 bis 22 Uhr.» Man sei gut im Zeitplan.

380 Bauarbeiter sind an den verschiedenen Baustellen beschäftigt. 24 Millionen kostet die Zentralbahn das aktuelle Projekt, 1 Million allein der Bahnersatzbetrieb für die vierwöchige Totalsperrung. Trotzdem gehe die Rechnung auf, hält ZB-Mediensprecher Thomas Keiser fest. Nachtarbeiten, dafür ohne Streckensperrungen tagsüber, hätten unter dem Strich fast einen Drittel mehr gekostet.

Regelmässige ZB-Fahrgäste werden sich auch künftig mit Bahnersatzbussen arrangieren müssen. «Bis jetzt sind weniger als 50 Prozent unseres 100 Kilometer langen Streckennetzes mit einem richtigen Unterbau saniert», hält Carsten Katz fest. Bis 2028 sollen drei Viertel des ZB-Netzes entsprechend umgerüstet sein.