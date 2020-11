Reportage Der Seelisbergtunnel wird 40: Diese Einrichtungen bekommen Autofahrer kaum zu Gesicht Der Autobahntunnel zwischen Beckenried und Seedorf besteht seit vier Dekaden. Einige technische Anlagen von damals sind bis heute in Betrieb. Lucien Rahm (Text) und Urs Hanhart (Bilder) 14.11.2020, 05.00 Uhr

Sprengstoff steht am Anfang des Seelisbergtunnels. Damit drang man damals, in den 1970er-Jahren, in den Fuss des Bergs Niederbauen ein, um zwischen Beckenried und Seedorf eine 9,2 Kilometer lange Tunnelverbindung zu graben. Nach knapp zehn Jahren Bauzeit wurde das Werk, das bis zu 1800 Meter unter dem Berg liegt, im Jahr 1980 eröffnet. Am 12. Dezember zählt der Seelisbergtunnel seinen 40. Geburtstag – und präsentiert sich heute in mancher Hinsicht nicht mehr wie damals, in anderen Belangen hat sich hingegen nicht viel geändert. Der Tunnel bietet einiges Überraschendes, was dem durchquerenden Autofahrer verborgen bleibt. Etwa eine für Revisionsarbeiten stillgelegte Röhre:

Bilder: Urs Hanhart (21. Oktober 2020)

Sprengstoff lag dem Tunnel eine Zeit lang auch wortwörtlich zu Grunde. Denn das Bauwerk wurde während der Zeit des Kalten Krieges erstellt. Die Konstrukteure verpassten dem Tunnel daher auch diverse militärische Funktionen, die mittlerweile grösstenteils keinen Nutzen mehr haben. Im Eingangsbereich in Beckenried sind beispielsweise noch Vertiefungen zu sehen, in denen im Falle einer Invasion eine Panzersperre hätte errichtet werden können. Die quadratischen Deckel verbergen die Vertiefungen:

An verschiedenen Stellen unter der Strasse habe es auch Sprengkammern gegeben, erzählt Erwin Elmiger. Der Koordinator des Amts für Betrieb Nationalstrassen, das zusammen mit dem Bundesamt für Strassen für den Tunnelunterhalt sorgt, führt uns der zweispurigen Röhre in Richtung Süden entlang durch das Werk, als dieses für Wartungsarbeiten eine Nacht lang gesperrt ist. «Der Sprengstoff wurde aber irgendwann entfernt.»

Für die Armee wurden ausserdem mehrere Stollen in den Tunnel gebaut, die man im Kriegsfall wohl bezogen hätte. Bis ungefähr 2010 seien in daran angrenzenden Räumen sogar noch Betten zu sehen gewesen, sagt Elmiger.

Entflammbares Methangas tritt aus dem Felsen

Das Militär ist aber nicht die einzige Kraft, die unter Umständen für eine Explosion im Seelisbergtunnel gesorgt hätte. Im Innern des Werkes gibt es eine Stelle, an welcher seit der Erbauung Methangas austritt. Sie befindet sich in einem Raum, vor dem ein weiterer Raum liegt, der rechts der Fahrbahn Richtung Süden in den Berg gebaut wurde. Ein Ventilator sorgt permanent dafür, dass das Erdgas abgesogen wird. Fällt er aus, springt ein zweiter Ventilator ein. «Wenn auch der versagen sollte, hätten wir immer noch eine Raumlüftung, die wir einsetzen könnten», sagt Elmiger.

Mit dieser Anlage wird das Methangas abgesaugt.

Würde man das hoch entzündliche Gas nicht ableiten, bestünde in den Räumen rasch einmal Brandgefahr. Während der Bauphase habe man es scheinbar noch direkt abgebrannt, wie Elmiger hörte.

Die Belüftung kann im Seelisbergtunnel aber noch weitaus beeindruckendere Ausmasse annehmen. So führt einer der vier Zuluftschächte von der Erdoberfläche auf Emmetter Gemeindegebiet rund 270 Meter senkrecht zum Tunnel hinunter. Hier blickt Erwin Elmiger den Lüftungsschaft hinauf:

Bohrmaschine drang von der Seite zum Tunnel vor

Der andere Belüftungskanal im Tunnelinnern ist ebenso beachtlich. Nicht nur mit Sprengungen ebnete man in den 1970er-Jahren den Weg für die zwei Tunnelröhre der Autobahn A2, die heute von rund 20'000 Fahrzeugen pro Tag befahren werden. Für einen zwei Kilometer langen Abschnitt in der Mitte kam eine Bohrmaschine zum Einsatz. «Das war damals das erste Mal, dass in der Schweiz eine Tunnelbohrmaschine zum Einsatz kam. Zuvor griff man immer nur auf Sprengmittel zurück», sagt Elmiger. Die Bohrmaschine mit dem Namen «Big John» des US-Herstellers Memco – mit rund 1500 Tonnen die damals grösste der Welt – fand den Weg zum Tunnel aber nicht durchs Nord- oder Südportal. Sie drang über die Seite zu ihrem Einsatzort vor, und startete hierfür von Bauen aus. Hier sehen Sie die Tunnelbohrmaschine «Big John» in den 1970er-Jahren im Einsatz im Seelisbergtunnel:

Bild: PD/Herrenknecht AG

Der knapp 660 Meter lange Stollen mit einem Durchmesser von elf Metern, der dabei entstand, dient seither als Zuluftkanal:

Über grosse, mit Lüftungsgittern abgedeckte Öffnungen oberhalb des Urnersees wird die Luft angesogen:

Via den eindrücklichen Kanal von knapp elf Meter Durchmesser gelangt sie ins Belüftungssystem des Tunnels, welches insgesamt 18 Ventilatoren umfasst – diese tun ihren Dienst seit 1980 – und sowohl oberhalb als auch streckenweise unterhalb der Fahrbahn verläuft. So sieht einer der riesigen Ventilatoren im Seelisbergtunnel aus:

Von Bauen aus gelangt auch das Wasser in den Seelisbergtunnel. Es wird für die Kühlung der technischen Räume verwendet und würde auch als Löschwasser dienen, welches die Feuerwehr an Hydranten beziehen kann. Von ihnen ist im Tunnel alle 150 Meter einer zu finden.

Am Ende des Stollens hat die Wasserleitung ihren Ursprung:

Die Leitung bezieht ihr Wasser aus einem Reservoir oberhalb von Bauen, welches durch den Tabletbach gespiesen wird sowie Wasser, das aus dem See heraufgepumpt wird. Es handelt sich dabei um die einzige Wasserleitung in den Tunnel. Sie besteht bereits seit der Eröffnung des Tunnels, was zumindest äusserlich teilweise auch sichtbar ist. Die Qualität des Leitungsinhalts ist jedoch sekundär: Als Trinkwasser dient er nicht. Allfällige Lecks lassen sich mit einem Feuerwehrschlauch überbrücken, der zwischen einzelnen Leitungsabschnitten angebracht werden kann.

Durch diesen 660 Meter langen Stollen geht die Wasserleitung von Bauen aus in den Tunnel, wie Erwin Elmiger erklärt:

Im Gegensatz zur Wasserleitung, die derzeit noch nicht ersetzt werden soll, haben diverse andere Tunnelbestandteile bereits eine Verjüngung erfahren. «Das Bundesamt für Strassen hat den Fahrbelag an diversen Stellen schon erneuert», sagt Elmiger. Die Belastung habe sich für den Boden in den vergangenen Jahrzehnten auch erhöht. «Damals wogen die Lastwagen noch 24 Tonnen, heute muss der Belag 40-Tönnern standhalten können.»

Auch die Beleuchtung wurde stetig angepasst, die Ampelsignale modernisiert und die Wände an verschiedenen Orten mit neuem Beton hinterfüllt. «Teilweise arbeitet der Berg.» Die Felsen sind also in Bewegung, was sichernde Massnahmen erfordern kann. Einen neuen Wärmedetektor gab es vor etwa zwölf Jahren. 2014 wurden ausserdem die Abluftklappen über der Fahrbahn ausgetauscht. Nun sind sie per Computer steuerbar. So kann Rauch im Feuerfall gezielt abgesogen werden. So sehen die Abluftklappen im Belüftungsschacht oberhalb der Fahrbahn aus:

Starkstromleitungen führen 50'000 Volt in den Tunnel

Die Energie für diese und alle anderen Einrichtungen liefern zwei Starkstromleitungen, die vom Elektrizitätswerk Altdorf und dem Elektrizitätswerk Nidwalden aus direkt in den Tunnel führen. Darauf beträgt die Spannung 50'000 Volt. In zwei Stromzentralen, die sich in Querschlägen des Tunnels befinden, wandeln Transformatoren – auch sie bestehen seit 1980 – den Strom in niedrigere Spannungen um. Diese Transformatoren stehen in einer der zwei Stromzentralen:

Welche Kräfte der Starkstrom besitzt, zeigte 2019 ein Zwischenfall auf, welcher zu einer Tunnelschliessung führte. Es kam zu einem Kurzschluss, bei welchem sich in einem der Traforäume die Hochspannung entlud. «Die Tür zum Raum war abgeschlossen und wurde durch den Schlag aufgestossen», erläutert Elmiger das Ereignis. Die Türklinke wurde in eine Metallwand gerammt. Die entstandene Beule ist immer noch sichtbar. Wie es genau zum Kurzschluss kam, wisse man nicht.

Eine Stunde lang könne der Betrieb der wichtigsten technischen Anlagen bei einem Stromausfall aufrechterhalten werden – ohne Ventilatoren. Dann kommen Batterien zum Einsatz, welche an vier Standorten im Tunnel platziert sind:

Bei einem Stromausfall werden aber keine Fahrzeuge mehr in den Tunnel gelassen. Lediglich jene, die dann gerade im Tunnel sind, können diesen noch verlassen. Denn: «Ohne Ventilatoren dürfen wir den Tunnel nicht betreiben», so Elmiger.

Generell ist die Sicherheit im Seelisbergtunnel in den vergangenen 40 Jahren stark gestiegen. Das zeigen auch die Bedingungen, unter denen die diversen Mitarbeiter des Amts für Betrieb Nationalstrassen und von externen, vom Bundesamt für Strassen beauftragten Servicedienstleistern an diesem Abend ihre Instandhaltungsarbeiten ausführen. «Früher machte man das noch während laufendem Betrieb», sagt Elmiger. Heute wird eine der beiden Röhren jeweils für die Nacht gesperrt und die Motorfahrzeuge befahren die andere Röhre bei Gegenverkehr. Und so können die Arbeiten ungestört ausgeführt werden, damit die etwa 20'000 täglichen Fahrzeuglenker auch weiterhin sicher im Untergrund zwischen Nidwalden und Uri verkehren können.

Die Sanierungsarbeiten im Überblick 1995 bis 2002 Im nördlichen Teilabschnitt wurden «Verbesserungsmassnahmen an der Griffigkeit des Fahrbahnbelags» vorgenommen. Im Teilabschnitt Huttegg wurden zudem Sicherungsmassnahmen am Tragwerk der Zwischendecke ausgeführt. 2003 bis 2010 In den nördlichen und südlichen Teilabschnitten wurden im Fahrraum des Tunnels Instandsetzungsarbeiten an den Wandplatten durchgeführt. Korrodierte oder nicht mehr funktionstaugliche Schachtabdeckungen wurden ersetzt. Im mittleren Teilabschnitt wurde die Zwischendecke durch den Einbau zusätzlicher Aufhängungen verstärkt. Des Weiteren wurde das Tunnelgewölbe in diesem Teilabschnitt systematisch durch das «Hinterfüllen und Injizieren» von Spezialmörtel in das umgebende Gebirge um den Tunnel herum stabilisiert. Ebenfalls wurden in dieser Zeitperiode Anpassungen am Lüftungssystem vorgenommen, wie beispielsweise der Ersatz von bestehenden Abluftklappen in der Zwischendecke. Auch lokale Risse am Fahrbahnbelag wurden ausgebessert. 2011 bis 2020 In diesem Zeitraum wurde im Mittelabschnitt abermals die Zwischendecke besser verankert. Ebenso wurde der Fahrbelag stellenweise saniert und defekte Schachtabdeckungen wurden ersetzt. Ebenfalls wurde in diesem Zeitraum die Anpassung des Lüftungssystems durch den Neueinbau und den Ersatz von Abluftklappen in der Nordröhre vorgenommen. Auch am Löschwassersystem wurden Verbesserungen vorgenommen. (lur)

Ein weiterer Artikel zum 40-jährigen Bestehen des Seelisbergtunnels folgt im Dezember.