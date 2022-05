Reportage Die Gebirgsspezialisten der Armee suchen und bergen auf anspruchsvollem Gelände Für die Gebirgsspezialisten zählt jede Minute. Sie müssen fit sein, Durchhaltevermögen mitbringen und Allrounder sein und helfen auch zivilen Behörden. In Andermatt sind sie stationiert, die Durchhalteübung der derzeitigen RS findet in Nid- und Obwalden statt. Florian Pfister Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Tag 4. Mittwoch. Die Müdigkeit ist den Gebirgsspezialisten der Schweizer Armee nicht anzumerken. Am Sonntagabend hatten sie ihre Basis im Schützenhaus Schwybogen in Stans bezogen. Seither sind sie stets bereit, den Befehlen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten. Sie sind darauf eingestellt, Räume zu überwachen, zu suchen und retten sowie schwierige Geländeabschnitte begehbar zu machen. Dies stets im schwierigen und hochanspruchsvollen Gelände, rund um die Uhr. Es ist der Höhepunkt ihrer RS. Die sechstägige Durchhalteübung prüft das erlernte Wissen, das sich die Rekruten, die schon zu Soldaten befördert wurden, in den 15 Wochen zuvor angeeignet haben – und vor allem prüft sie ihren Leutnant Adrien Demaurex.

Die Gebirgsspezialisten der Armee müssen schwierige Geländeabschnitte überwinden. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022)

«Zwei Kameraden wurden durch den Gegner überrascht und sind am Bürgenstock abgestürzt», informiert er seine Wachtmeister und Soldaten. Er muss innert kürzerer Zeit entscheiden, wie er in Kraft, Raum und Zeit seine zur Verfügung stehenden Mittel taktisch einsetzen will. Der Auftrag lautet: finden und bergen unter permanentem Eigenschutz. In einer ersten Phase soll die Truppe entlang des Grats vom Mattgrat Richtung Känzeli suchen. Sollten die beiden vermissten Kameraden dann noch nicht gefunden sein, wird das Gebiet bis zum Hammetschwandlift ausgeweitet.

In zwei Patrouillen suchen die Gebirgsspezialisten bedacht nach den Verletzten. Sie müssen stets nach Gegnern Ausschau halten – so das Übungsszenario. Deshalb laufen sie möglichst abseits der Wanderwege, wo sie einfacher unter Beschuss stehen würden. Die Gebirgsspezialisten müssen sich unter Bedrohung taktisch korrekt im schwierigen Gelände bewegen können.

Auch unter Beschuss die Kameraden bergen

Nach rund zwanzig Minuten ist bereits ein Vermisster gefunden. Er ist den Hang heruntergestürzt und liegt etwa zehn Meter in der Tiefe. Während einige Soldaten die Umgebung sichern, machen sich die anderen schnell ans Werk. Um zum verletzten Kameraden zu gelangen, muss sich ein Soldat abseilen. Er fragt nach dem Befinden. Sein Bein sei gebrochen. Und er weist gleich darauf hin, dass sein Kamerad in der Nähe ebenfalls abgestürzt sei. Sein Retter beginnt damit, ihn zu verarzten und seilt ihn an, um mit ihm die Felswand wieder hochzukommen. Als die beiden bereit sind, ziehen die Soldaten weiter oben das Seil hinauf. Der Verletzte muss ein wenig mit den Händen mithelfen, um die Bergung einfach zu gestalten.

Oben angekommen, verliert er das Bewusstsein. Die mitgeschleppte Trage kommt zum Einsatz. Sie ist unten mit einem Rad versehen. So kann der Verletzte sowohl getragen als auch gerollt werden. Die Soldaten um ihn herum schnallen ihn fest, damit er unter keinen Umständen hinausfällt. Sie bringen ihn herunter, so kann er von der Strasse aus mit einem Auto weitergebracht werden. Doch dieses Vorhaben klappt nicht wie gedacht. Schüsse sind zu hören. Nun muss der Plan geändert, der Soldat unter Feuer geborgen werden. Also befördern ihn seine Kameraden nach Westen statt Osten, wo etwas weiter entfernt eine Reservepatrouille auf sie wartet. Der Plan geht auf, die Verletzten können abtransportiert werden.

Das Seil gehört zur Standardausrüstung der Gebirgsspezialisten. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Ein Soldat seilt sich den Hang hinab. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Unten angekommen, funkt er den Gesundheitszustand des Verletzten zu seinen Kameraden. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Gemeinsam werden sie nach oben gezogen. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Der verletzte Kamerad wird verarztet. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Der zweite Verletzte wurde gerade hochgezogen. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Und wird dann mit einer Bahre abtransportiert. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Stets muss auf mögliche Feinde geachtet werden. Bild: Florian Pfister (Bürgenstock, 4. Mai 2022) Die Gebirgsspezialisten fahren mit Skiern zum Beobachtungsposten. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Später heisst das Übungsszenario dann: Eine Patrouille ist von einer Lawine verschüttet worden. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Dank Signalen können die vermissten Personen schnell gefunden werden. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Im Eiltempo schaufeln die Soldaten den Schnee weg. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Ein Soldat legt dem Verletzen eine Schutzdecke über. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Nun wird er zum Beobachtungsposten gebracht. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Etwas weiter oben im Hang wurde ein weiterer Vermisster geborgen. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022) Dann ist die Übung abgebrochen, das Material wird retabliert. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022)

Gebirgsspezialisten unterstützen zivile Behörden

«Die Gebirgler müssen sich in hektischen Situationen ruhig verhalten», sagt Major Claude Herger, der die Übung leitet. Die Elitetruppe fürs Gebirge unterstützt die zivilen Behörden, wie beispielsweise die Alpine Rettung Schweiz oder die Polizei. Die Gebirgsspezialisten der Armee halfen beispielsweise beim Suchen und Bergen bei den Flugzeugunglücken beim Lopper und auf dem Susten.

Um zum Gebirgsspezialisten der Armee zu werden, braucht es einiges. Schon vor der RS gibt es eine Eignungsprüfung, wo die Männer und die wenigen Frauen auf Herz und Nieren geprüft werden. Nur etwa ein Drittel der Interessenten schafft es überhaupt in die Gebirgs-RS. «Wir suchen Gebirgsallrounder», sagt Claude Herger.

Major Claude Herger. Bild: Florian Pfister

«Heutzutage sind viele Junge spezialisiert und sind Topkletterer oder Topskifahrer. Wir brauchen jene, die beides können.»

Und was sowieso wichtig ist: «Die Jungs sind topfit». Die Fitness bringt auch die einzige Frau mit, die momentan bei den Gebirgsspezialisten eingeteilt ist. Bei der Suche nach Lawinenopfern oder abgestürzten Personen zählt jede Minute.

Ist diese Hürde einmal geschafft, finden während der Rekrutenschule viele Teilprüfungen statt, rund 20 bis 30 Prozent der Rekruten schaffen die Selektionen nicht. Major Claude Herger spricht von einer der härtesten RS in der Schweiz. Der Qualitätsanspruch ist hoch. Einmal fertig ausgebildet, leisten die Gebirgsspezialisten der Armee entweder als Durchdiener oder in Wiedererholungskursen ihren weiteren Dienst. Seit 1939 sind sie in Andermatt stationiert. Für den Kanton Uri betreiben sie eine Lawinenzentrale.

Auch Lawinenrettungen gehören dazu

Tag 6. Freitag. Letzter Tag. Die Gebirgsspezialisten sind nimmermüde. Zumindest wirkt es so. Trotz der vielen Stunden Schlaf, die ihnen inzwischen fehlen. Die Soldaten schaffen es, genau auf den Punkt fokussiert zu sein. Fehler können im Ernstfall den Verlust von Menschenleben bedeuten. Und das wissen sie auch.

Die abschliessende Übung findet anders statt als ursprünglich geplant. Wegen des Nebels und des angesagten Regens kann der Helikopter der Armee nicht fliegen. An eine Übung auf rund 3000 Metern ist auf dem Titlis deswegen nicht zu denken.

Rund 1300 Höhenmeter weiter unten haben die Gebirgsspezialisten einen Beobachtungsposten installiert. Die Soldaten überwachen das offene Gelände des Trübsees, der mit Schnee zugedeckt ist. Der Nebel hat sich zwar eingenistet, aber lässt ein paar hundert Meter Sicht zu. Die ganze Nacht lang hat eine Patrouille hier ausgeharrt. Kurz nach neun Uhr werden sie von einer weiteren Patrouille, die von Leutnant Adrien Demaurex geführt wird, abgelöst. Bei der Gondelstation Trübsee schnallen sie sich ihre Ski an. Wie immer ausgerüstet mit Gewehr, schusssicherer Einsatzweste, Rettungsmaterial wie Tragen und Seilen, fahren sie langsam durch das Gelände. Wie auch schon am Mittwoch stets auf der Hut, um nicht von einem Angriff überrascht zu werden.

Mit Skiausrüstung geht es zum Beobachtungsposten. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022)

Die Ablösung findet reibungslos statt. Leutnant Demaurex macht sich auf eine längere Schicht gefasst. Doch dann muss er wiederum schnell entscheiden. Er erhält die Meldung, dass die abgelöste Patrouille von einer Lawine verschüttet worden ist. Wen schickt er? Wie viele schickt er? Und wie kann er das Gebiet währenddessen weiterhin sichern?

Er schickt Zweierteams, um nach den verschütteten Kameraden zu suchen. Dank der Signale der Lawinenverschüttetensuchgeräte sind sie schnell gefunden. Übungshalber hat die Armee nicht die Soldaten selbst verbuddelt, sondern lediglich die Geräte. «Treffer», ruft schon bald ein Soldat. Der Zweiertrupp beginnt sofort mit seinen Schaufeln im Schnee zu graben. Ist das Gerät gefunden, wird es in der Übung durch den physischen Soldaten ersetzt.

Der Verletzte wird sofort umsorgt. Bild: Florian Pfister (Trübsee, 6. Mai 2022)

Verletzte werden mittels Schlittenbahre abtransportiert

Dieser ist ansprechbar, klagt aber über Schmerzen am Oberkörper und den Beinen. Seine beiden Retter versorgen ihn, leisten Erste Hilfe. Einer befreit ihn vom Helm und legen ihm eine Rettungsdecke über – zum Schutz vor der anhaltenden Kälte. Der andere macht währenddessen die ausrollbare Rettungsbahre bereit. Gemeinsam heben sie den Verletzten vorsichtig darauf. Seile sind an beiden Enden der Bahre befestigt, die auf dem Schnee als Schlitten fungiert. Langsam ziehen sie den verletzten Soldaten den Hang hinunter. «Nicht loslassen», mahnt ein Bergführer der Armee, der während der Übungen auf die Sicherheit der Teilnehmer achtet. «Auch wenn du hinfällst, darfst du nicht loslassen.» Denn das würde bedeuteten, dass der Soldat auf der Bahre ungebremst den Hang hinunter donnern würde.

Fünf weitere Soldaten wurden in der Zwischenzeit aus dem Schnee geborgen. Sie werden beim Beobachtungsposten weiter versorgt, ehe sie zum Abtransport bei der Gondelstation gebracht werden würden. Das geschieht jedoch nicht mehr, denn Claude Herger beendet das Szenario und somit die ganze Durchhalteübung.

Leutnant Adrien Demaurex. Bild: Florian Pfister

Leutnant Adrien Demaurex zeigt sich zufrieden mit dieser Woche:

«Alle haben gut mitgearbeitet, obwohl sie sehr müde waren.»

Er war gefordert, schliesslich fand die Durchhalteübung in einem anderen Gebiet und mit anderen Übungen statt als noch während seiner Rekrutenschule. Und war er mit sich selbst zufrieden? «Ich bin immer streng mit mir selbst und weiss, welche Sachen ich verbessern muss. Es war schon in Ordnung», sagt er bescheiden. Major Claude Herger hackt ein: «Es war sehr gut.»

Video: Florian Pfister

Jetzt wird das Material eingepackt und zurück zur Basis gebracht. Elf Teilübungen haben die Gebirgsspezialisten hinter sich. Die strengste Zeit der RS ist für sie vorbei. Und der Schlaf wird wohl während des gesamten Wochenendes nachgeholt.

