Ennetmoos Fertig Cordon-bleu-Auswahl: Die Aschwandens hören im Restaurant St.Jakob auf – Nachfolge unklar Das Restaurant St.Jakob in Ennetmoos verliert sein Pächterpaar: Ernst und Vreni Aschwanden hören auf. Die Köchin trumpft also nur noch wenige Monate mit ihrer Cordon-bleu-Auswahl auf. Janick Wetterwald 24.09.2021, 16.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

20 verschiedene Cordons bleus stehen auf der Karte im «St.Jakob». Mit dieser Hausspezialität machte sich Vreni Aschwanden einen Namen. Zusammen mit ihrem Mann ist sie seit Februar 2017 Pächterin des Restaurants in Ennetmoos.

Vreni und Ernst «Aschi» Aschwanden führen seit dem 1. Februar 2017 das Restaurant St.Jakob in Ennetmoos. Bild: Kurt Liembd (März 2017)

Nun ist klar: Die Ära Aschwanden im «St.Jakob» ist bald vorbei. «Ende Januar 2022 ist Schluss», sagt Ernst «Aschi» Aschwanden (65) am Telefon.

«Der Pachtvertrag läuft aus, und ich bin schon über dem Pensionsalter.»

Zusammen mit Ernst verlässt auch seine Frau Vreni Aschwanden (57) die Ennetmooser Beiz nach fünf Jahren. Das «St.Jakob» ist also vorerst ihre letzte Station. Gut vierzig Jahre lang war die Köchin in verschiedenen Restaurants im Kanton Nidwalden tätig, darunter 15 Jahre lang im Dallenwiler Steakhouse Bahnhöfli. Sie sagt am Telefon:

«Ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Der stressige Alltag in der Küche ist mir etwas zu viel geworden.»

Das Restaurant sei am Mittag und am Abend praktisch immer voll.

Vreni Aschwanden bei der Zubereitung eines Cordon bleu im Restaurant St.Jakob in Ennetmoos. Bild: Herbert Huber

(11. Mai 2021)

Ob das das Ende ihrer langen Karriere hinter dem Herd ist? «Das weiss ich noch nicht», so Vreni Aschwanden. Sie wolle zuerst die Freizeit geniessen. Was die Zukunft bringt, ist also bei ihr noch nicht klar. Klar ist: Die weitherum bekannte Cordon-bleu-Auswahl im gibt es in Ennetmoos noch bis Ende Januar 2022.

Zukunft des Restaurants ist ungewiss

Wie Ernst Aschwanden am Telefon erklärt, sei der Inhaber auf der Suche nach einer Nachfolge für das Pächterpaar. «In der aktuellen Zeit ist das eine schwierige Aufgabe», so Aschwanden. Der Inhaber habe schon mehrmals versucht, sie zum Weitermachen zu überreden. Aber «Aschi» stellt klar: «Wir hören auf, der Entscheid ist definitiv.»