Robert Niederer übergibt die Leitung der Glasi Hergiswil an seinen Sohn Die Hergiswiler Glas AG erhält einen neuen Leiter: Leandro Niederer übernimmt per Ende Monat von seinem Vater Robert Niederer. Simon Mathis 17.09.2020, 14.44 Uhr

Leandro Niederer (links) übernimmt die Leitung der Glasi von seinem Vater Robert Niederer. Bild: PD

Der 66-jährige Robert Niederer, VR-Präsident und Geschäftsführer der Hergiswiler Glas AG, tritt per 30. September zurück. Er übergibt die Aktienmehrheit, das Präsidium und die Leitung des Unternehmens per 1. Oktober an seinen Sohn Leandro Niederer, wie es in einer Mitteilung der Glasi heisst. Dies geschieht anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. September.