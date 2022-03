Rockabilly-Night in Beckenried: So cool wie Johnny Cash

Rockabilly-Night So cool wie Johnny Cash: Lebensgefühl selber machen Die Rockabilly-Night hat Geburtstag: Am kommenden Samstag, 26. März, spielen vier Rockabilly-Bands im alten Schützenhaus in Beckenried. Mit den Konzerten feiert auch der organisierende Verein Team Eintracht ein Jubiläum. Christian Hug 21.03.2022, 17.00 Uhr

Die 1978 gegründete englische Band The Jets ist der Hauptact der 30. Rockabilly-Night in Beckenried. Bild: PD

Es war ja schön anzusehen, wie der Elvis im Fernsehen seine Hüften schwang, weil: Rock’n’Roll und Rockabilly waren eine gute Sache. Aber einer Gruppe junger Männer reichte das nicht, sie wollten mehr, sie wollten ein Rockabilly-Lebensgefühl zu Hause in Oberdorf und so cool sein wie Johnny Cash.

Sie mussten also die Sache selber in die Hand nehmen. Sie gründeten einen Verein, um sich selber und ihrer Musik eine Plattform zu geben. Und sie beschlossen, ein Rockabilly-Konzert zu veranstalten.

Gesagt, getan: Wenig später spielte die Nidwaldner Formation Rockabilly Five live im Säli des Restaurants Eintracht in Oberdorf. Entsprechend nannten die Jungs ihren Verein Team Eintracht und den Anlass Rockabilly Night. Auf das Konzertplakat schrieben sie «vis-à-vis Landsgemeindeplatz», damit auch auswärtige Rockabilly-Fans wussten, wo sie mit ihren Oldtimer-Chevys hinfahren müssen. Das war vor 30 Jahren, am 16. Mai 1992.

Der Zusammenhalt bleibt

Seither findet, ausser coronabedingt die beiden letzten Jahre, die Rockabilly Night jedes Jahr statt – seit 2005 im alten Schützenhaus in Beckenried. Vier Bands aus dem In- und Ausland spielen jeweils vor ausverkauftem Haus, und eine davon ist immer die «Ursprungsband» Rockabilly Five. Man hat schliesslich Traditionen.

Seither ist auch das Team Eintracht fast das gleiche geblieben. Stand heute: 14 Mitglieder, nach wie vor allesamt Männer, alle an der Organisation der Rockabilly-Night beteiligt. «Das ist eigentlich erstaunlich», sagt Sprecher Josef Niederberger, «wir haben in den letzten 30 Jahren Familien gegründet und Karrieren gemacht, und für eine Elvis-Tolle reicht die Haarpracht nicht mehr aus ... Aber die Begeisterung für Rockabilly und unseren Verein ist immer geblieben.» Das ist tatsächlich aussergewöhnlich und grossartig. Handkehrum: Man hat schliesslich Traditionen.

Rookies und Superstars

Nun geht also am kommenden Samstag, 26. März, die 30. Rockabilly Night über die Bühne des alten Schützenhauses in Beckenried. Angekündigt sind neben den Rockabilly Five die noch junge Nidwaldner Formation Rusty Waves, die deutschen Szenestars Eddy and the Backfires und die englischen Szenesuperstars The Jets, die schon wesentlich länger auf der Bühne stehen, als es die Rockabilly Night gibt. Da können sich Rockabilly-Freunde und Zugeneigte auf einen spannenden Abend mit «True Rebel»-Lebensgefühl freuen!

Eine Art Jubiläumsband

Gibt’s zum Jubiläum eine besondere Überraschung dazu? «Leider nein», sagt Josef Niederberger. «Wir haben im Verein darüber diskutiert, aber wegen Corona gab es bei der Vorbereitung keinerlei Planungssicherheit. Darum haben wir auf Extras verzichtet.»

Wenn man so will, könnte man aber den Auftritt von Eddy and the Backfires durchaus als eine Art Geburtstagsparty sehen. Denn das Quartett aus Hannover war schon zum Zehn- und zum 20-Jahr-Jubiläum der Rockabilly-Night zu Gast in Beckenried.

Das ist einerseits eine besondere Ehre für die Band. Anderseits kommen bei ihrem eher rockigen, lüpfigen Stil die Hüften besonders gut ins Schwingen. Und schliesslich hat man ja auch seine Gepflogenheiten. Die 30. Rockabilly-Night beginnt um 19 Uhr.