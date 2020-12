Rom Schweizergarde lädt Nidwalden als Gastkanton ein 2022 soll Nidwalden Gast an der Vereidigungszeremonie der Schweizergardisten in Rom sein. Dem Landrat wird dafür ein Kredit beantragt. Florian Arnold 11.12.2020, 09.10 Uhr

Die Päpstliche Schweizergarde wählt seit 2008 jedes Jahr einen Gastkanton für die Vereidigungszeremonie der neuen Gardisten. Für 2022 fällt diese Ehre Nidwalden zu, wie die Staatskanzlei mitteilt. Die Feierlichkeiten finden am 6. Mai 2022 statt. «Die Anfrage ehrt uns sehr. Einerseits haben schon zahlreiche Nidwaldner als Gardisten dem Papst in Rom gedient, andererseits könnten wir als Gastkanton einen Teil der Vereidigung aktiv mitgestalten und so den Besuchern unseren Kanton ein Stück näherbringen», hält Regierungsrätin Karin Kayser fest.

Impressionen der Vereidigung 2015. Bild: Schweizergarde Vatikan

Unter der Federführung der Justiz- und Sicherheitsdirektion wurde ein Konzept für den Besuch als Gastkanton am sogenannten Sacco di Roma 2022 erarbeitet. Neben dem offiziellen Anlass in Rom sollen bereits im Jahr vorher verschiedene Veranstaltungen zum Thema stattfinden. «Es ist uns ein Anliegen, auch möglichst vielen Nidwaldnerinnen und Nidwaldnern die Möglichkeit zu bieten, Teil dieses besonderen Anlasses zu sein», so Karin Kayser in der Mitteilung.

Landrat soll 150'000 Franken sprechen

Damit das Projekt weiterverfolgt werden könne, bedürfe es planerischer und organisatorischer Vorkehrungen. Für den Anlass beantragt der Regierungsrat dem Landrat einen Objektkredit in der Höhe von 150'000 Franken. Als Gastkantone waren schon Obwalden, Luzern, Zug und Schwyz in Rom vertreten, Nidwalden bisher noch nie.

Der 6. Mai ist als Sacco di Roma (Plünderung Roms) in die Geschichte eingegangen, weil 1527 eine Heerschar von Angreifern Rom und den Kirchenstaat angriffen. Rund 190 Gardisten verteidigten unter grossen Verlusten den damaligen Papst Clemens VII. und ermöglichten seine Flucht in die Engelsburg. Die Aufgabe der Schweizergarde besteht auch heute noch darin, den Papst zu beschützen. Dabei sichern sie den Apostolischen Palast und die Zugänge zur Vatikanstadt.