Regierungsratswahlen Nidwalden Therese Rotzer: «Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen» Die Ennetbürger Mitte-Politikerin will im Regierungsrat gute Resultate unter Einbezug aller Akteure finden. Martin Uebelhart 23.02.2022, 05.00 Uhr

Regierungsratskandidatin Therese Rotzer am See in Ennetbürgen. Bild: Urs Hanhart (21. Januar 2022)

«Ich übernehme gerne Verantwortung und finde Politik sehr spannend», sagt Therese Rotzer-Mathyer auf die Frage nach ihrer Motivation für eine Regierungskandidatur. Nidwalden sei ein interessanter Kanton. «Ich habe mich als Berner Oberländerin hier sofort heimisch gefühlt», hält sie fest. Auf der einen Seite sei Tradition in Nidwalden wichtig und die Leute seien bodenständig. Auf der anderen Seite sei Nidwalden sehr fortschrittlich. Auch dank Unternehmen, die in der ganzen Welt tätig und in ihrem Bereich international an der Spitze seien.

Aufgewachsen ist die 57-jährige Therese Rotzer in Brienz. «Mein Vater hatte eine Schlosserei, ich bin in einer handwerklichen Umgebung gross geworden», erzählt sie über ihre Herkunft. Sie entschied sich für ein Jusstudium in Bern. 1990 hat sie am Kantonsgericht in Stans ihre erste Stelle angetreten. «Ich war dann in ganz verschiedenen Funktionen in der Justiz tätig.» Seit 1994 lebt sie mit ihrem Mann Elmar Rotzer, der als Seelsorger tätig ist, im Pfarrhaus in Ennetbürgen. Sie haben zusammen zwei inzwischen erwachsene Söhne.

Erfahrung als Parteipräsidentin möchte sie nicht missen

Mit 45 Jahren habe sie entschieden, im Kanton Nidwalden ein Büro als Anwältin und Notarin zu eröffnen. «Gleichzeitig habe ich das Vizepräsidium des Obergerichts abgegeben.» Sie habe sich immer für Politik interessiert und mit der beruflichen Selbstständigkeit sei dann der Moment gekommen, aktiv in die Politik einzusteigen. Die Mitte – die frühere CVP – habe sie durch ihre lösungsorientierte Politik und ihre Bereitschaft zu Kompromissen überzeugt. «Zudem stehe ich hinter der Werthaltung meiner Partei, welche nebst der Freiheit und Eigenverantwortung des Einzelnen auch die Solidarität mit den Schwächsten unserer Gesellschaft einfordert», erklärt sie ihr politisches Credo. «Ich habe mich im Kantonalvorstand der CVP engagiert und wurde 2014 zur Präsidentin gewählt.» Die sechs Jahre Parteipräsidium seien eine politische Erfahrung gewesen, die sie nicht missen möchte: «Ich lernte, wie Politik sowie interne und externe Kommunikation funktionieren. Ich erwarb Führungskompetenzen und konnte mich im Kanton vernetzen.

Ebenfalls 2014 kandidierte sie für den Landrat. «Als ‹Listenfüllerin› auf dem letzten Platz. Zu meiner grossen Überraschung wurde ich gewählt.» Im Landrat ist sie Mitglied der Finanzkommission und der Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit. 2015 kandidierte sie für den Nidwaldner Sitz im Ständerat. Geholt hat den Sitz damals FDP-Kandidat Hans Wicki. «Damals stand ich am Anfang meiner politischen Karriere», sagt sie rückblickend. Sie habe sehr viel Erfahrungen sammeln können, die ihr nun im aktuellen Wahlkampf zugutekämen. 2020/2021 amtete Therese Rotzer als Landratspräsidentin. «Das war ein Höhepunkt in meiner politischen Karriere», hält sie fest. Wegen der Coronapandemie sei ihr Präsidialjahr unter speziellen Vorzeichen gestanden. «Trotzdem war das eine sehr spannende Zeit und hat mich mit dazu bewogen, für den Regierungsrat zu kandidieren.»

Führen zu dürfen, reizt sie am Regierungsamt

Als Mitglied des Regierungsrats übernehme man mehr Verantwortung als im Parlament, sagt Therese Rotzer. «Man kann mehr gestalten und Visionen und Strategien entwickeln.» Insbesondere interessiere sie auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen politischen Akteuren, um dann ein gutes Resultat zu erreichen. Führen zu dürfen, reize sie ebenfalls am Regierungsamt. «Vor allem auch, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite.» Es brauche einen guten Draht zu dem Mitarbeitenden. «Ich finde es wichtig, dass man in der Regierung ehrlich, fair und loyal miteinander umgeht», betont sie. «Aber ich habe meist sehr klare Meinungen, die ich durchaus einbringen möchte in das Gremium.» Wichtig sei, dass man nach aussen geschlossen auftrete.

Eine Meinung hat sie etwa zum Gesamtverkehrskonzept, mit dessen Ausarbeitung sich der Regierungsrat derzeit befasst. «Der jetzige Entwurf der Baudirektion überzeugt mich nicht in allen Teilen», hält sie fest. Es sei sicher richtig, den öffentlichen Verkehr zu verbessern und Verkehr zu vermeiden. Allein damit werde das steigende Verkehrsaufkommen nicht zu bewältigen sein. «Wir werden nicht darum herumkommen, in Teilbereichen das Strassennetz gezielt auszubauen», ist sie überzeugt.

Kontrovers diskutiert werde derzeit auch das Areal Kreuzstrasse. Einige der Gebäude dort hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. «Wir müssen sicher ein neues Polizeigebäude bauen und auch das Gefängnis ist sanierungsbedürftig», so Therese Rotzer. Was im Einzelnen erstellt werden soll, sei noch zu prüfen. Das Gelände sei die grösste Baulandreserve, die der Kanton noch habe. Es sollte nicht das ganze Areal bebaut werden, findet sie. Auch künftige Generationen sollten noch über Baulandreserven verfügen.

Bei der Steuerpolitik steige der Druck zur Steuerharmonisierung. Nidwalden sei bisher steuerlich immer sehr attraktiv gewesen. «Und es muss das Ziel sein, dass das so bleibt», betont sie. Das erlaube, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die bestehenden zu erhalten. Die finanziellen Herausforderungen, die auf Nidwalden zukämen, könne der Kanton stemmen. «Doch man darf sicher nicht masslos werden und muss haushälterisch mit den Steuergeldern umgehen.»

Ein grosses Problem ortet sie auch bei den stetig steigenden Kosten im Gesundheitsbereich. Zudem werde die Bevölkerung gerade in Nidwalden immer älter. «Als Co-Präsidentin Alzheimer Obwalden/Nidwalden sehe ich auch die steigenden Zahlen von dementen Personen», sagt Therese Rotzer. Hier sei der Kanton gefordert. Es brauche geeignete Betreuungsmöglichkeiten und Entlastung für pflegende Angehörige.

Wenn es um die Freizeit geht, ist Therese Rotzer ihre Familie sehr wichtig: «Ich mache gerne Wanderungen und Ausflüge mit meinem Ehemann oder besuche meine betagte Mutter im Berner Oberland.» Zudem lese sie viel und besuche Konzerte und Theater. Wenn die Pandemie und ihre Zeit es zulassen, möchte sie wieder im Stiftschor Engelberg und beim Chorprojekt Ennetbürgen mitsingen.

Als Juristin ist sie Generalistin

Wegen der Pandemie seien die Möglichkeiten für den Wahlkampf etwas eingeschränkt. «Insbesondere was grössere Veranstaltungen in Innenräumen anbetrifft.» Sie werde sicher jede Gemeinde mit dem Wahlmobil der Partei, dem «Mittili», besuchen und bei diesen Gelegenheiten mit der Bevölkerung in Kontakt treten. «Wir wollen zudem vermehrt auf den sozialen Medien präsent sein.» Und auch die übliche Form des Wahlkampfs mit Plakaten, Flyern, Inseraten oder Briefen werde nicht fehlen.

Wer bei Gesamterneuerungswahlen antrete, müsse bereit sein, jede Direktion zu übernehmen, sagt sie angesprochen auf ihr Wunschdepartment. Als Juristin sei sie Generalistin und könne sich in jedes Dossier einarbeiten. In der Finanzkommission habe sie in alle Direktionen Einblick gehabt.

Ihre Wahlchancen beurteilt sie aufgrund ihrer politischen Erfahrung und ihres beruflichen Hintergrundes als intakt. «Wie es dann herauskommt, wissen wir alle erst am 13. März.»

Mehr Informationen unter www.therese-rotzer.ch

Drei Fragen an die Kandidatin Wo soll der Kanton in Sachen Klimapolitik aktiver werden? Nidwalden muss hier einen Beitrag leisten, damit das Klimaziel des Bundesrates, nämlich Netto-Null im Jahre 2050, erreicht werden kann. Es sind Taten gefragt. Der Kanton kann in erster Linie selbst mit gutem Beispiel vorangehen und bei Neu- und Umbauten Nachhaltigkeit und Klimaneutralität anstreben. Zudem sollte eine Umrüstung der Fahrzeugflotte auf Elektroautos gefördert werden. Es ist zudem wichtig, dass versucht wird, die Klimaneutralität mit Anreizen zu fördern. Bereits jetzt haben wir Förderprogramme für energetische Sanierungen von Gebäuden. Diese können und müssen weiter ausgebaut werden. Denn Heizungen sind für einen Grossteil des schädlichen CO 2- Ausstosses verantwortlich. Schliesslich kann der Kanton als Eigentümer des EWN die Förderung von erneuerbaren Energien forcieren. Soll die Tieferlegung der Zentralbahn weiterverfolgt werden oder nicht? Auf jeden Fall. Der Verkehr in Stans staut sich zu Stosszeiten wegen der Barrieren der Zentralbahn schon heute regelmässig. Durch eine Verdichtung des Fahrplanes wird sich das Problem in Zukunft noch verstärken. Das Dorfzentrum von Stans ist zudem auch für den ÖV ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Wenn die Postautos von Ennetmoos oder den Seegemeinden nicht durchkommen, sind die Bahnanschlüsse nicht garantiert. Daher ist eine Tieferlegung zu prüfen. Wie soll die an verschiedenen Orten angesiedelte kantonale Verwaltung zentraler organisiert werden? Eine zentrale Verwaltung ist nicht absolut zwingend. Eine Verlegung von Verwaltungseinheiten muss vor allem auch rechnerisch aufgehen. Daher sollten primär Standorte, an denen der Kanton teuer eingemietet ist, aufgegeben und in kantonseigene Liegenschaften gezügelt werden. So muss beispielsweise das alte Zeughaus in Oberdorf einer neuen Nutzung zugeführt werden. Hier könnten beispielsweise Büroräume für die Verwaltung geschaffen werden. (mu)