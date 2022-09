Rudern Der Seeclub Stansstad hat starken Nachwuchs: Jan Schäuble ist für die Jüngeren ein Vorbild Ruderer Jan Schäuble hat ein fantastisches Jahr hinter sich. Er ist aber nicht die einzige Hoffnung des Seeclubs Stansstad. Florian Pfister Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Einige Ruderer vom Seeclub Stansstad haben in diesem Jahr starke Resultate erzielt. Einer davon ist Jan Schäuble. Spätestens mit seinem ersten Weltcup-Sieg im Leichtgewicht-Doppelzweier im Februar zusammen mit Raphaël Ahumada ist der 22-Jährige zum Shootingstar geworden. Für ihn war es die erste Medaille überhaupt auf internationalem Level. «Das ist schon etwas Grosses», sagt Schäuble dazu.

«Und danach ist es nur noch besser geworden.»

Ruderer Jan Schäuble in Stansstad. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 1. September 2022)

So ist es. An den Europameisterschaften in München hat er im August in der olympischen Bootsklasse die Bronzemedaille gewonnen. An der EM wurde in neun verschiedenen Sportarten gekämpft, weshalb der Medienrummel auf einmal viel grösser wurde. Für den Hergiswiler kein Problem: «Es ist relativ gleich wie sonst, es kommen einfach ein paar Sachen wie Interviews dazu. Man bleibt aber immer noch Sportler.»

Erste Elite-Medaille seit 39 Jahren für Nidwalden

Der Podestplatz ist nicht nur für den Seeclub Stansstad ein Grund zum Feiern, sondern auch für Nidwalden, da dies laut dem Ruderclub für den Kanton die erste Medaille seit 39 Jahren auf Ebene der Elite ist. «Es ist immer schön, wenn man ein Stück Geschichte schreibt», sagt Jan Schäuble, «und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.» Die nächste Gelegenheit bietet sich derzeit, denn Schäuble steht an der WM im tschechischen Racice im Einsatz. Ziel ist wiederum eine Medaille.

«Wir wollen den zwei stärksten Booten Feuer unterm Hintern machen.»

Verbandsdirektor Christian Stofer sagte über ihn: «Jedes Boot mit ihm ist schnell, es spielt keine Rolle, wer sein Partner ist.» Darauf angesprochen relativiert Jan Schäuble: «Wir sind zu viert und alle sind ziemlich schnell. Dann kommt es nicht darauf an, welche zwei im Boot hocken.» Er weiss aber auch, dass sein natürliches Leichtgewicht Vorteile bringt: «Ich kann den anderen Gewicht schenken. Sie sind schneller, wenn sie ein Kilogramm schwerer sind, bei mir kommt es nicht darauf an.»

Vorbild für die Jungen

Jan Schäuble ist sich seiner Vorbildfunktion im Seeclub Stansstad bewusst. Leider habe er in letzter Zeit nicht besonders viel mit den Jungen fahren können. Schliesslich trainiert er an fünf Tagen in der Woche mit der Elite in Sarnen und nur einmal in Stansstad. Schäuble sagt: «Es ist mir wichtig, dass die Jungen von mir profitieren können.»

Drei dieser Profiteure sind Gian Luca Egli, Alexander Bannwart und Rodrigo Costanzo. Sie alle besuchen derzeit das Gymnasium, wo auch mal das Lernen zu kurz kommt. «Jan bringt krasse Leistungen», schwärmt der 17-jährige Rodrigo Costanzo aus Hergiswil. «Den Schweizer-Meister-Titel im Leicht- und Schwergewicht hat bis jetzt noch niemand ausser er.» Gian Luca Egli ist schon etwas länger dabei. «Jan ist die Speerspitze des Clubs», sagt er.

«Man schaut nach oben und vergleicht die Zeiten, die er früher gefahren ist und die Zeiten, die man selber jetzt fahrt.»

Vier erfolgreiche Stansstader Ruderer von links: Rodrigo Costanzo, Alexander Bannwart, Gian Luca Egli und Jan Schäuble. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 1. September 2022)

Der 18-Jährige ist aber selbst ein Vorbild. 2019 hat Gian Luca Egli den Lagoa-Inspiration-Award gewonnen. Dieser Preis ehrt Athleten, die nebst ihrer sportlichen Leistung auch im Klub eine positive Wirkung erzielen und den Zusammenhalt fördern. Damals eine Überraschung für den Beckenrieder: «Die Werte, die es für den Award braucht, sind für mich normal.» Werte wie Respekt und Freundschaft. «Neben dem Wasser sind wir Kollegen. Dann geht man aufs Wasser und misst sich und darf auch mal einen bösen Spruch sagen, aber danach hat man es wieder gut.»

Die vier Ruder von links: Jan Schäuble, Gian Luca Egli, Alexander Bannwart und Rodrigo Costanzo. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 1. September 2022)

Ziel sind die EM und WM im kommenden Jahr

Egli und Bannwart erreichten an den Junioren-Weltmeisterschaften den siebten Rang. Eine kleine Enttäuschung. «Wir wollten klar weiter nach vorne», sagt Gian Luca Egli. Nur ganz knapp hatten sie den A-Final verpasst. Ein wenig Zufriedenheit ist aber dabei, denn: «wir konnten uns von Rennen zu Rennen steigern», sagt Alexander Bannwart, 17-jährig aus Wilen. Auf die kommende Saison wechseln die beiden in die U23. «Wir wollen möglichst den Anschluss behalten», sagt Alexander Bannwart. Und somit lautet das Ziel, für die EM und die WM selektioniert werden.

Rodrigo Costanzo erreichte am Coupe de la Jeunesse – einem 12-Länder-Wettkampf in Europa – den zweiten Rang. «Im Vorlauf war ich sehr nervös», erinnert er sich. «Ich bin zum ersten Mal für die Schweiz gestartet, nicht für den Klub. Das ist schon noch mal etwas anderes. Aber ich konnte die Nervosität in Power umwandeln.» Seine nächsten Ziele sind ebenfalls die EM und -WM im kommenden Jahr, bei ihm bei der U19. Langfristig – wie für Schäuble, Egli und Bannwart auch – natürlich Olympia.

