Der Kitesurfer Maxime Chabloz schaut auf sein Jahr zurück

Rück-/Ausblick Beckenrieder Kitesurfer Maxime Chabloz: «Unter normalen Bedingungen hätte es für einen WM-Titel gereicht» Der Nidwaldner Maxime Chabloz hat im Jahr 2021 ein grosses Ziel erreicht. Trotz Pandemie kam der Kitesurfer, der zugleich auch Ski-Freerider ist, viel in der Welt herum. Florian Pfister 28.12.2021

«Es ist nicht nur Sonnenschein, Wasser und am Strand Chillen. Es ist so viel mehr.» Das sind die Worte, die Maxime Chabloz auf seiner Website an die Besucherinnen und Besucher richtet. Kitesurfer, Ski-Freerider, Multitalent: Der 20-Jährige brennt für seine Sportarten. Und «so viel mehr», das heisst vor allem hartes Training.

Maxime Chabloz traut sich einiges zu. Bild: PD

«Viele sagen, es sei schön, jeden Tag Ski zu fahren», sagt der 20-Jährige. «Doch 10 bis 15 Fahrten pro Tag gehen schnell in die Beine.» Das gleiche gilt für den Wassersport. «Nach Brasilien zu fliegen, ist für viele ein Traum. Doch die meisten Leute stellen sich den Strand von Rio de Janeiro vor, wie sie mit einem Caipirinha in der Hand dort sitzen. Wir Kiteboarder gehen in den Norden. Dort ist es windig und wir trainieren rund zwei Stunden am Tag unsere Tricks.»

Mit dem Kitesegel den Berg hinab

Maxime Chabloz ist ein Typ, der gerne immer wieder neue Dinge ausprobiert. Und neu, das bedeutet bei ihm vor allem spektakulär. In diesem Jahr hat er beispielsweise zum Speedflying und Gleitschirmfliegen gefunden. Beim sogenannten X-Project durfte er das unterschiedlichste Material am Berg ausprobieren, er ist unter anderem mit seinem Kitesegel den Schnee heruntergerattert.

Doch die grossen Highlights erlebte er bei den Events, für die er insbesondere lebt. Er konnte sich für die «Freeride World Tour» qualifizieren und damit sein grosses Ziel im Skisport erreichen. Im Kitesurfen fanden dieses Jahr nur zwei Wettbewerbe statt. Im spanischen Tarifa lief es ihm zwar gar nicht gut. Doch mit einem zweiten Platz in Brasilien fand das Jahr ein perfektes Ende. Normalerweise stehen rund sieben Anlässe auf dem Programm, darunter auch die Weltmeisterschaft. «Unter normalen Bedingungen hätte es womöglich für einen WM-Titel gereicht.»

Trotz weniger Wettbewerbe: Aufs Reisen musste Maxime Chabloz nicht verzichten. Er konnte trotzdem reichlich auf den Gewässern dieser Welt surfen, beispielsweise in Ägypten und Griechenland. «Ich bin schon sehr wenig zu Hause», schmunzelt er. Doch diese etwas ruhigere Zeit nahm ihm ein wenig den Druck. Denn trotz seiner jungen Jahre zählt er bereits zu den Favoriten. Der Druck machte ihm 2019 zu schaffen, als er nach einem guten Saisonstart einbrach.

«Nun wollte ich gegen mich selber fahren», sagt Maxime Chabloz. Diese Einstellung will er auch in das kommende Jahr mitnehmen. Die fehlenden Wettbewerbe hinterlassen trotz viel Training ihre Spuren.

«Die Pandemie hat uns gebremst, das bemerkt man bei allen Fahrern.»

Doch Chabloz ist überzeugt: «Mein Niveau ist mindestens gleich hoch wie zuvor.»

Maxime Chabloz zeigt sich akrobatisch in der Luft. Bild: PD

Ein Ruhemonat, der keiner ist

Der Beckenrieder wurde nach seinem Gewinn zwei Jahre zuvor erneut als «Junior Sailor of the Year» nominiert. Diesmal wurde er nicht ausgezeichnet. Obwohl er dachte, dass es erneut für den Sieg reichen könnte. Doch: «Ich war mehr als ‹happy› mit der Nomination. Es ist gut, wenn auch andere Leute gefördert werden.» Der Award 2017/2018 steht in seinem Zimmer. «Vielleicht kommt einmal der ‹normale› ‹Sailor of the Year›-Award hinzu.»

Der Dezember war Chabloz' Ruhemonat. Der letzte Kite-Wettkampf fand im November statt. Wobei, so ruhig war dieser Monat in diesem Jahr dann trotzdem nicht. Chabloz beendete die Spitzensport-RS der Armee. «Für mich ist es ein grosses Privileg, den Dienst auf diese Art absolvieren zu können. Sonst hätte ich eine Saison ausfallen müssen.» Und Ruhemonat, das heisst für Maxime Chabloz weiterhin: jeden Tag in Engelberg Skifahren.

Chabloz freut sich nun auf seinen ersten Freeride-Event auf der Tour im Januar. Seine zwei Passionen überkreuzen sich lediglich im März. Doch der Eventplan meint es gut mit ihm, sodass er alle Wettbewerbe fahren kann. «Jetzt bin ich endlich bei den ‹Big Boys› dabei», sagt er zu seinem Erfolg. Er sagt selbstbewusst:

«Die ‹Freeride World Tour› kennen viele Leute. Ich will der Welt zeigen, dass ich Skifahren kann».

Chabloz hofft darauf, dass im kommenden Jahr eine komplette Kite-Saison stattfinden kann. Sein Ziel ist klar: «Ich will den WM-Titel.» Und sonst? «Einfach weiter Erfahrung sammeln und mitfahren.»

