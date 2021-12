Rück- und Ausblick: Emmetter Trottoir-Initiantin Olivia Käslin

Rück-/Ausblick Trottoir-Initiantin Olivia Käslin blickt gebannt auf die alles entscheidende Abstimmung Olivia Käslin kämpft für ein Trottoir entlang der Seelisbergstrasse. Und hat dafür einiges ins Rollen gebracht. Sie blickt auf ein turbulentes Jahr zurück mit einer gewonnenen Urnenabstimmung – und Widerstand. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Initiantin Olivia Käslin mit ihren beiden Kindern Ladina (3, links) und Gian (4) auf der Seelisbergstrasse. Bild: Pius Amrein (Emmetten, 6. Dezember 2021)

Olivia Käslin steckt mit dem vierjährigen Gian und der dreijährigen Ladina im hohen Schnee am Strassenrand. Nebenan brausen Autos vorbei. «Ich würde mit meinen Kindern bei diesem Schnee niemals zu Fuss vom Dorf nach Hause laufen», sagt sie bestimmt beim Fototermin. So bleibe ihr nichts anderes übrig, als Gian mit dem Auto von ihrem Zuhause im Hattig-Quartier zum Kindergarten im Dorf zu fahren. Sollte sich diese Situation in naher Zukunft ändern, wäre das massgeblich ihr Verdienst. Im Wissen um die Unterstützung der Nachbarn hatte sie im vergangenen Jahr einen Antrag beim Gemeinderat eingereicht, mit der Forderung, dass dieser sich Gedanken über ein Trottoir oder sonst eine geeignete Langsamverkehrsverbindung entlang der Seelisbergstrasse macht. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 52 Prozent stimmten die Emmetter der Initiative an der Urne zu. Gerade mal 19 Stimmen betrug der hauchdünne Unterschied. Ziemlich genau ein Jahr später, am vergangenen 29. November, durfte sie einen weiteren Etappensieg feiern. Mit einem noch knapperen Resultat allerdings. Nur drei Stimmen gaben den Ausschlag, dass der Planungskredit für 30'000 Franken die Hürde an der Urne schaffte. Damit macht sich der Gemeinderat nun an die Feinplanung für die Realisierung eines 525 Meter langen Trottoirs entlang der Seelisbergstrasse zwischen Blätz und Hattig-Hostatt.

Sie blickt mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Jahr zurück und in die Zukunft. «Einerseits freute ich mich riesig über die zweite gewonnene Abstimmung, über diesen weiteren Etappensieg.» Der Abstimmung zum eigentlichen Baukredit blicke sie nach diesen hauchdünnen Siegen nicht so gelassen entgegen. «Das dürfte noch einen ziemlichen Abstimmungskampf geben.» Denn nebst viel Zustimmung zur Forderung nach einem Trottoir habe sie auch Widerstand gespürt, ohne dass die Gegnerschaft das direkte Gespräch mit ihr gesucht habe. «Das machte mir in den vergangenen Monaten zu schaffen, zumal ich Kritik auch persönlich nehme.»

«Es war eine totale Lebensschule»

Bereut habe sie das Engagement aber keinesfalls, dafür viel gelernt. «Es war eine totale Lebensschule, ich machte Erfahrungen, die ich sonst nicht machte.»

Zu kämpfen für ein Anliegen, sich mit Nachbarn und dem Gemeinderat auseinanderzusetzen, sich zu exponieren. Damit habe sie Neuland betreten. «Ich war noch nie in diesem Sinne politisch aktiv. Aber ich sitze nicht aufs Maul und scheue auch nicht die Öffentlichkeit, wenn's sein muss.» Sie findet, dass man die vielen politischen Mitwirkungsrechte, die man in der Schweiz habe, nutzen soll. «Wenn mir etwas nicht passt, will ich mich nicht bloss darüber beklagen, sondern etwas verändern.»

Aufgewachsen im Engadin mit Zwischenstation in Luzern zog sie vor fünf Jahren zu ihrem jetzigen Mann nach Emmetten. Die 38-Jährige, die in einem 40-Prozent-Pensum als Rezeptionistin im Hotel Seeblick arbeitet, schwärmt von ihrer neuen Heimat. «Mit Kindern kann ich mir nichts anderes vorstellen, als auf dem Land zu wohnen, in diesem schönen Dorf.» Allerdings habe sie den Eindruck, dass der Gemeinderat den Gemeindeteil jenseits der Talstation der Niederbauen-Bahn gegenüber dem Dorfkern vernachlässigt. Das fehlende Trottoir sei ein Beispiel. «Der Weg zu Fuss von unserem Quartier ins Dorf ist vor allem für Kinder zu gefährlich.»

Hoffnung auf Signalwirkung

«Von einem Trottoir würden nicht nur die vielen Kinder im Quartier profitieren. Die Sicherheit für sämtliche Fussgänger, Autofahrer und übrigen Verkehrsteilnehmer würde sich erhöhen. Und Kinder bis 14 Jahre dürften das Trottoir auch als Velospur benutzen.» Die 369-Ja-Stimmen der letzten Abstimmung würden sie in ihrem Ansinnen bestärken.

Ein Ja zum Baukredit, der gemäss Schätzung des Gemeinderates rund 435'000 Franken betragen dürfte, würde ihr sehr viel bedeuten. Nicht nur wegen der Vorlage selber. «Vielleicht ermutigt diese Geschichte den einen oder die andere dazu, das Heft ebenfalls selbst in die Hand zu nehmen, um etwas zu verbessern.»

