Rückblick – Ausblick Landratspräsidentin Therese Rotzer: «Meine Aufgabe ist die gleiche geblieben» Therese Rotzer erlebt ein besonderes Amtsjahr als Nidwaldner Landratspräsidentin. Einiges ist anders im Ratsbetrieb. Zentral ist für sie, dass das Parlament wieder voll tätig ist. Martin Uebelhart 28.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Landratspräsidentin Therese Rotzer im Theatersaal des Kollegi St.Fidelis kurz vor der letzten Sitzung des Parlaments im Jahr 2020. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 16. Dezember 2020)

Therese Rotzer ist ziemlich genau in der Mitte ihres Präsidialjahres im Nidwaldner Landrat. Die Ennetbürger CVP-Vertreterin sitzt seit 2014 im Parlament. Angetreten hat sie ihr Amt Mitte dieses Jahres. Damals tagte der Landrat wegen der Coronaschutzmassnahmen in der Mehrzweckhalle des Stanser Turmattschulhauses, seit der Sommerpause ist der Theatersaal des Kollegi St.Fidelis der Tagungsort. «Es ist ein besonderes Jahr unter speziellen Umständen, doch meine Aufgabe ist die gleiche geblieben: Ich leite die Sitzungen des Landrats», sagt Therese Rotzer im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei könne sie sich auf das Landratsbüro stützen. «Wir arbeiten sehr kollegial zusammen», hält sie fest. Die Fäden hält Landratssekretär Emanuel Brügger zusammen. «Er hat seine Aufgabe im April praktisch mit dem Start des Lockdowns übernommen und hat sich sehr gut eingearbeitet. «Die Herausforderung ist, den Ratsbetrieb coronakonform zu gestalten», sagt Therese Rotzer. So herrscht auch während der Sitzung Maskenpflicht. Darauf habe sich das Büro geeinigt. «Der Rat will dabei durchaus auch eine gewisse Vorbildfunktion wahrnehmen», sagt Therese Rotzer.