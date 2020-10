Ruedi Eigensatz ist neuer Präsident des Tourismusvereins Maria-Rickenbach Eine neue, kreative Wanderkarte und einen stimmungsvollen Advent, auch ohne Weihnachtsmarkt: Das plant der Tourismusverein Maria-Rickenbach. Sepp Odermatt 19.10.2020, 16.05 Uhr

Markus Elsener (links) übergibt das Präsidium an Ruedi Eigensatz. Bild: Sepp Odermatt (Maria-Rickenbach, 17. Oktober 2020)

Treu nach dem Niederrickenbacher Slogan «still und natürlich» verlief die Generalversammlung des Tourismusvereins Maria-Rickenbach. Der Verein mit seinen 235 Mitgliedern hat sich für die nahe Zukunft aber einiges vorgenommen: So will man im Wallfahrtsort trotz Absage des Weihnachtsmarktes mit einer Beleuchtung einen stimmungsvollen Advent gestalten. Ein weiteres Projekt des Vereins heisst «Ankunft». Dabei werden sowohl die Tal- wie die Bergstation mit einer grossen Wanderkarte und verschiedenen Hinweisen bestückt. Unter dem Begriff «A-Horn» soll auch die Musik nicht zu kurz kommen. Geplant ist eine Konzertreihe in der Maria-Kapelle.